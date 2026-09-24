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Kate Middleton
Kraljevo

Kate Middleton navdušila v pravljični obleki

N. Č.
24. 09. 2026 04.00
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Kate Middleton je znova dokazala, zakaj velja za eno najbolje oblečenih žensk na svetu. Na prestižni filmski premieri v Londonu je očarala v spektakularni vijolični večerni obleki, videz pa dopolnila z dragulji iz kraljeve zakladnice.

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Kate Middleton je na svetovni premieri filma Digger v londonskem Leicester Squaru poskrbela za enega svojih najbolj opaznih modnih trenutkov letošnjega leta. V družbi princa Williama je na rdeči preprogi zablestela v elegantni večerni toaleti, ki je takoj pritegnila pozornost modnih poznavalcev in fotografov.

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Vrnitev h glamuroznim večernim videzom

Valižanska princesa je za to posebno priložnost izbrala novo obleko britanske oblikovalke Jenny Packham, ene svojih najljubših modnih ustvarjalk, ki jo pogosto nosi ob najpomembnejših kraljevih dogodkih.

Kate Middleton in princ William
Kate Middleton in princ William FOTO: Profimedia

Dolga obleka v intenzivnem vijoličnem odtenku je izstopala z globokim V-izrezom, poudarjenim pasom in lahkotnim padajočim krilom, ki je med hojo ustvarjalo dramatičen učinek. Posebno romantiko so videzu dodali prosojni dolgi rokavi in nežno nagubana tkanina.

Dragulj s posebno zgodbo

Čeprav je bila obleka osupljiva sama po sebi, je velik del pozornosti pritegnil nakit. Kate je posegla po zgodovinski ogrlici Amethyst Sautoir Necklace, ki je pripadala pokojni kraljici materi. Ogrlico krasijo biseri, diamanti in ametisti, osrednji element pa je ametist v obliki srca.

Kos nakita ima bogato zgodovino. Kraljica Alexandra ga je leta 1923 podarila Elizabeth Bowes-Lyon, poznejši kraljici materi, kot poročno darilo. Danes je zato star več kot sto let, piše Tportal.

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Vijolični ametisti so se odlično ujemali z barvo obleke, globok izrez pa je omogočil, da je dragocena ogrlica prišla še bolj do izraza.

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Poklon princesi Diani

Kate je videz dopolnila tudi z znamenitimi bisernimi uhani Collingwood, ki so nekoč pripadali princesi Diani. Diana jih je prejela pred poroko s takratnim princem Charlesom leta 1981, Kate pa jih je skozi leta nosila že večkrat ob pomembnih dogodkih, še dodajajo.

Kate Middleton
Kate MiddletonFOTO: Profimedia
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Videz, o katerem govorijo vsi

Lase je delno spela, preostanek pa oblikovala v mehke valove, s čimer je poskrbela, da je nakit ostal v središču pozornosti. Ličenje je bilo nekoliko izrazitejše kot pri njenih dnevnih videzih, poudarjene oči pa so celotnemu stajlingu dodale pridih hollywoodskega glamurja.

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Ob njej je bil tudi princ William, ki je za večer izbral klasičen črn žameten smoking z metuljčkom. Njegov zadržan videz je še dodatno poudaril razkošno vijolično kreacijo, v kateri je Kate naravnost zasijala.

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Vir: Tportal.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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