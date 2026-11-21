Kate Middleton se je skupaj s princem Williamom prvič po svoji bolezni odpravila na večjo mednarodno turnejo, med obiskom Indije pa je prišlo do trenutka, ki je hitro zaokrožil po medijih. Nekaj oboževalcev jo je prosilo za avtogram, vendar jih je valižanska princesa morala zavrniti. Čeprav se takšna prošnja zdi povsem običajna, za člane britanske kraljeve družine veljajo stroga pravila, ki med drugim prepovedujejo podpisovanje avtogramov. Kate je svojo odločitev tudi pojasnila, njen odgovor pa je marsikaterega oboževalca presenetil.

Preberi še V rdeči obleki dokazala, da je to barva, ki nikoli ne razočara

Oboževalcem se je opravičila, a njihove želje ni mogla izpolniti

Ko so zbrani v Mumbaju princeso prosili za podpis, je morala takoj ukrepati v skladu s protokolom in prošnjo zavrniti. Da bi se izognila zamolčanju ali hladni zavrnitvi, je oboževalcem neposredno pojasnila situacijo. Dejala je: "Oprostite, ne morem se podpisati. Ni mi dovoljeno podpisovati se. To je preprosto eno izmed pravil. Ne morem napisati svojega imena, lahko pa rišem."

Preberi še Po iskreni izpovedi o boju z rakom je Kate Middleton navdušila še s stajlingom

Po tem kratkem in jasnem pojasnilu je brez zapletov nadaljevala s pozdravljanjem ostalih ljudi, ki so jo prišli pogledat, piše revija People. Njena izjava jasno potrjuje, da prepoved ni njena osebna odločitev, temveč stroga zahteva palače. Ponudba, da lahko namesto podpisa nekaj nariše, pa kaže na praktičen način, kako člani kraljeve družine kljub omejitvam ohranjajo prijazen stik z javnostjo na terenu.

icon-expand Kate Middleton je med obiskom v Indiji mogla razočarati oboževalce. FOTO: Profimedia

Zakaj Kate Middleton ne sme dajati avtogramov?

Prepoved podpisovanja avtogramov ni nova. Gre za dolgoletno pravilo britanske kraljeve družine, ki velja za vse njene člane. Glavni razlog je varnost. Kraljevi podpisi imajo veliko vrednost, zato želi palača preprečiti morebitne zlorabe in ponarejanje.

Preprečevanje ponarejanja dokumentov

Če bi bili podpisi članov kraljeve družine javno dostopni v večjem obsegu, bi jih lahko nepridipravi uporabili za različne prevare ali ponarejanje dokumentov.

Preprečevanje preprodaje

Podpisani predmeti bi hitro pristali na spletnih dražbah in v rokah zbirateljev, kar bi lahko spodbudilo trgovanje z avtogrami članov kraljeve družine.

Enaka obravnava vseh oboževalcev

Praktičen razlog je tudi ta, da bi bilo skoraj nemogoče določiti, komu podpis dati in komu ne. Če bi ga prejela ena oseba, bi podobno pričakovale tudi druge, kar bi lahko povzročilo zmedo in dodatne varnostne izzive.

Kaj člani kraljeve družine lahko počnejo?

Čeprav avtogrami niso dovoljeni, to ne pomeni, da so člani kraljeve družine nedostopni javnosti.

Preberi še Kate Middleton znova v pomembni vlogi: ob kraljici Camili pritegnila vse poglede

Med uradnimi obiski se pogosto: rokujejo z obiskovalci, pozirajo za fotografije, sprejemajo darila, se ustavijo za krajši pogovor, odgovarjajo na vprašanja ljudi ob poti. Prav ti kratki osebni stiki so pogosto tisti, ki obiskovalcem ostanejo v najlepšem spominu.

Preberi še Kako ostaja Kate Middleton v formi? Njena rutina ne vključuje dragih fitnesov

Kraljevo pravilo, ki ga ne sme prekršiti niti princesa

Čeprav je bila njena zavrnitev za nekatere obiskovalce morda razočaranje, je Kate Middleton zgolj sledila enemu od dolgoletnih pravil britanske monarhije. Njena reakcija pa je pokazala, da je mogoče tudi ob strogih omejitvah ostati prijazen in dostopen. Namesto avtograma je obiskovalcem namenila nasmeh, nekaj besed in dragocen trenutek osebnega stika, kar je za mnoge pomenilo še več kot podpis na kosu papirja.

Kraljevo Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Vas zanima vse o Meghan Markle in princu Harry? Radi spremljate družino princa Williama in cambriške vojovodinje Kate Middleton? Prijavite se na naše e-novičke, v katerih vas bomo obveščali o dogajanju na kraljevih dvorih! Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.