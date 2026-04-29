Donald Trump in kralj Karel
Ponovno prekršil kraljevi protokol, tako se je odzval kralj Karel

N. Č.
29. 04. 2026 09.48
Britanski kralj Karel III. in kraljica Camilla sta bila v Beli hiši deležna toplega sprejema, ki sta ga pripravila Donald in Melania Trump. Kljub temu da je Trump ponovno prekršil kraljevi protokol, je srečanje potekalo gladko, kralj Karel pa ni pokazal nobenega nelagodja.

Državniški obisk britanskega monarha v Washingtonu poteka po načrtih kljub določenim varnostnim prilagoditvam. Kralj Karel in kraljica Camilla sta se z ameriškim predsedniškim parom srečala pred Belo hišo, kjer sta ju sprejela Donald in Melania Trump. Glavni poudarki obiska so bili namenjeni utrjevanju vezi med državama, a pozornost javnosti so ukradle podrobnosti, ki jih je bilo moč razbrati iz njihovega obnašanja in izrečenih besed.

Melania Trump navdušena nad obiskom

Melania Trump ni skrivala dobre volje, ko se je pred Belo hišo srečala z britanskim kraljem Karlom III. in kraljico Camillo, piše Story.hr. Po besedah bralca z ustnic Jeremyja Freemana je ameriška prva dama Melania Trump na kraljev pozdrav: "Tako vesela sem, da vas vidim," odgovorila z "Tudi jaz sem vesela, da vas vidim. Resnično sem navdušena."

Kralj Karel III., kraljica Camilla, Donald Trump in Melania Trump
Kralj Karel III., kraljica Camilla, Donald Trump in Melania TrumpFOTO: Profimedia

Donald Trump ponovno prekršil kraljevi protokol

Največ pozornosti pa ni pritegnila izmenjava vljudnostnih fraz, temveč gesta Donalda Trumpa. Kot poroča Daily Mail, se je ameriški predsednik med hojo dotaknil kraljevega hrbta oziroma na neki točki tudi ramena. V britanskem kraljevem protokolu to velja za kršitev, saj je telesni stik z monarhom dovoljen le, če ga ta sam iniciira.

Strokovnjakinja za govorico telesa Judi James je za britanske medije poudarila, da gre za subtilno, a pomembno odstopanje od pravil. Kljub temu kralj Karel III. ni pokazal nikakršnega nelagodja. Njegova reakcija je bila mirna in diplomatska, kar po njenem mnenju kaže na njegovo sposobnost prilagajanja in ohranjanja dostojanstva tudi v nepredvidenih situacijah, piše Daily Mail.

Donald Trump in kralj Karel III.
Donald Trump in kralj Karel III.FOTO: Profimedia
Vir: dailymail.com, story.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Melania Trump Kralj Charles Kraljica Camilla Donald Trump Bela hiša kraljevi protokol državni obisk kraljevo prekršil protokol
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

