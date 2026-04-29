Ponovno prekršil kraljevi protokol, tako se je odzval kralj Karel

Državniški obisk britanskega monarha v Washingtonu poteka po načrtih kljub določenim varnostnim prilagoditvam. Kralj Karel in kraljica Camilla sta se z ameriškim predsedniškim parom srečala pred Belo hišo, kjer sta ju sprejela Donald in Melania Trump. Glavni poudarki obiska so bili namenjeni utrjevanju vezi med državama, a pozornost javnosti so ukradle podrobnosti, ki jih je bilo moč razbrati iz njihovega obnašanja in izrečenih besed.
Melania Trump navdušena nad obiskom
Melania Trump ni skrivala dobre volje, ko se je pred Belo hišo srečala z britanskim kraljem Karlom III. in kraljico Camillo, piše Story.hr. Po besedah bralca z ustnic Jeremyja Freemana je ameriška prva dama Melania Trump na kraljev pozdrav: "Tako vesela sem, da vas vidim," odgovorila z "Tudi jaz sem vesela, da vas vidim. Resnično sem navdušena."
Donald Trump ponovno prekršil kraljevi protokol
Največ pozornosti pa ni pritegnila izmenjava vljudnostnih fraz, temveč gesta Donalda Trumpa. Kot poroča Daily Mail, se je ameriški predsednik med hojo dotaknil kraljevega hrbta oziroma na neki točki tudi ramena. V britanskem kraljevem protokolu to velja za kršitev, saj je telesni stik z monarhom dovoljen le, če ga ta sam iniciira.
Strokovnjakinja za govorico telesa Judi James je za britanske medije poudarila, da gre za subtilno, a pomembno odstopanje od pravil. Kljub temu kralj Karel III. ni pokazal nikakršnega nelagodja. Njegova reakcija je bila mirna in diplomatska, kar po njenem mnenju kaže na njegovo sposobnost prilagajanja in ohranjanja dostojanstva tudi v nepredvidenih situacijah, piše Daily Mail.
Vir: dailymail.com, story.hr
