Zaradi nje je tvegal celo krono: ljubezenska zgodba kralja Haralda in kraljice Sonje

Po smrti norveškega kralja Haralda V. se številni spominjajo ne le njegove dolgoletne vladavine, temveč tudi ene najbolj izjemnih ljubezenskih zgodb v evropskih kraljevih družinah. Njegova zveza s Sonjo Haraldsen je namreč v 60. letih prejšnjega stoletja povzročila pravi pretres, saj se je prestolonaslednik zaljubil v žensko brez plemiškega naziva in se zaradi nje postavil po robu tradiciji.

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Ljubezen na prvi pogled

Harald in Sonja sta se spoznala leta 1959, ko sta bila oba stara 22 let. Sonja Haraldsen je bila hči trgovca z oblačili iz Osla in ni pripadala plemiški ali kraljevi družini, kar je bilo za takratne standarde evropskih monarhij velika ovira. Kljub temu se je med njima hitro razvila močna vez.

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Njuna zveza je sprva potekala daleč od oči javnosti. Harald je kot prihodnji norveški kralj dobro vedel, da od njega pričakujejo poroko s princeso ali pripadnico evropskega plemstva, vendar se svoji izbranki ni želel odpovedati.

icon-expand Norveški kralj Harald V. in kraljica Sonja FOTO: AP

Devet let skrivanja in negotovosti

Največja ovira je bil Haraldov oče, kralj Olav V., ki dolgo ni želel dati soglasja za poroko. Takšna zveza je v tistem času veljala za tvegano, saj so se mnogi bali, da bi poroka s "preprostnim dekletom" lahko oslabila ugled monarhije. Par je moral čakati kar devet let. V tem času je bil Harald pogosto povezan z različnimi evropskimi princesami, vendar se ni želel ukloniti pritiskom. Njegova ljubezen do Sonje je ostala neomajna.

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Ultimat, ki je spremenil zgodovino

Prelomni trenutek je nastopil, ko je Harald očetu postavil ultimat. Po poročanju norveškega kraljevega dvora in številnih biografskih virov je sporočil, da se ne bo poročil z nikomer drugim. Če ne bo smel poročiti Sonje, bo ostal samski vse življenje. To ni bila le osebna odločitev. Harald je bil edini moški naslednik prestola, zato bi njegova odločitev lahko povzročila resno ustavno in nasledstveno krizo. Prav zaradi tega je kralj Olav V. po posvetovanjih z vlado leta 1968 vendarle popustil.

icon-expand Norveški kralj Harald V. in kraljica Sonja FOTO: Profimedia

Poroka, ki je odprla vrata sodobni monarhiji

Marca 1968 je bila oznanjena zaroka, 29. avgusta istega leta pa sta se Harald in Sonja poročila v katedrali v Oslu. Novica je naletela na veliko podporo javnosti, Sonja pa je hitro postala ena najbolj priljubljenih članic kraljeve družine. Številni zgodovinarji in poznavalci kraljevih družin danes ocenjujejo, da je njuna poroka pomembno prispevala k modernizaciji norveške monarhije. Pokazala je, da lahko ljubezen prevlada nad strogimi pravili in tradicijo ter da kraljeva družina ni povsem ločena od ljudi, ki jim vlada.

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Skoraj šest desetletij skupaj

Iz njune zveze sta se rodila princesa Märtha Louise in princ Haakon, ki je po očetovi smrti postal novi norveški kralj. Harald in Sonja sta ostala skupaj skoraj 58 let zakona ter veljala za enega najbolj povezanih kraljevih parov v Evropi. Posebno ganljive so bile tudi zadnje fotografije in poročila iz bolnišnice, kjer je kralj Harald preživel zadnje dni. Kraljica Sonja je bila ves čas ob njegovi postelji, kar je še enkrat pokazalo, da njuna zgodba ni bila le kraljevska pravljica, temveč iskrena ljubezen, ki je trajala vse življenje.

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