Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla

Britanski kralj Karel III. in njegova soproga kraljica Camilla sta uradno pričela obisk v Združenih državah Amerike. Po pristanku v vojaški bazi Andrews sta se odpravila v Belo hišo, kjer sta ju pričakala predsednik Donald Trump in prva dama Melania.
To je prvi obisk britanskega monarha v Washingtonu po sedemnajstih letih, saj je bila nazadnje tam pokojna kraljica Elizabeta II. leta 2007, piše BBC. Program vključuje številne ceremonialne dolžnosti, vključno z uradno fotografijo in zasebnim čajem. Obisk kraljevega para je namenjen krepitvi vezi med državama.
Nežen poljub na lice
Kralja Karla in kraljico Camillo sta ob prihodu v Belo hišo pozdravila predsednik Donald Trump in prva dama Melania Trump. Med prihodom sta tako kralj kot kraljica Melanio Trump pozdravila s poljubi na lice, preden so se fotografirali in se odpravili v notranjost na zasebni čaj, piše The Royal Observer.
Obisk južne trate Bele hiše
Ena izmed ključnih postojank kraljevega para je bil obisk južne trate Bele hiše. Tam sta si s predsednikom in prvo damo ogledala razširjen čebelji sistem, ki na tem posestvu uspešno deluje že več kot desetletje. Prva dama je gostoma s ponosom predstavila nov panj. Viri blizu kraljeve palače poudarjajo, da sta kralj in kraljica v panjih videla odličen primer samooskrbnosti. "Videla sta drugi dom v Beli hiši – tistega za čebele," poročajo viri iz Bele hiše za PA Media. Vrtnarjenje in ohranjanje narave sta temi, kjer kraljeva družina in ameriška administracija lažje najdeta skupni jezik kljub siceršnjim političnim razhajanjem v svetovni trgovini ali okoljskih politikah.
Melania Trump ponovno posegla po rumeni barvi
Melania Trump je ob prihodu britanskega kraljevega para na državniški obisk v ZDA ponovno posegla po barvi, ki jo je v preteklosti že večkrat izbrala za srečanja z britansko monarhijo. Po poročanju USA Today je prva dama nosila masleno rumen kostim, ko sta s predsednikom Donaldom Trumpom na južni strani Bele hiše pozdravila kralja Karla III. in kraljico Camillo.
Rumena je barva, ki jo je Melania že večkrat uporabila v kontekstu srečanj z britanskimi kraljevimi predstavniki, zato je njena izbira sprožila opazke o tem, da gre morda za zavestno nadaljevanje modne simbolike, ki jo uporablja pri diplomatskih dogodkih, piše USA Today.
Vir: theroyalobserver.com, bbc.com, eu.usatoday.com
