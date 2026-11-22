Robert Pattinson je tudi uradno prevzel eno najslavnejših filmskih vlog na svetu. Novi James Bond je po veliki naznanitvi prejel posebno dobrodošlico iz britanske kraljeve palače, kjer so ga javno pozdravili kot novega agenta 007. Dogodek pa je znova opozoril na zanimivo dejstvo, ki ga marsikdo ne pozna: povezava med britansko kraljevo družino in franšizo James Bond traja že več kot šest desetletij ter vključuje vse od premier in obiskov snemanj do nepozabnega nastopa kraljice Elizabete II. ob boku Daniela Craiga.

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Kralj Karel III. je novega Jamesa Bonda pozdravil z osmimi besedami

Potem ko je bilo uradno potrjeno, da bo novi James Bond postal Robert Pattinson, je novico na družbenih omrežjih hitro pospremila tudi britanska kraljeva palača. Na uradnem profilu kralja Karla III. in kraljice Camille so ob delitvi fotografije igralca v novi vlogi zapisali kratko, a zgovorno sporočilo: "Dobrodošli v tajni službi Njegovega veličanstva, gospod Bond."

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Gre za neposredno navezavo na znamenito britansko vohunsko organizacijo iz filmov o Bondu, pri čemer je naziv prilagojen trenutnemu britanskemu monarhu. S tem je kraljeva družina še enkrat pokazala, kako pomembno mesto ima franšiza James Bond v britanski kulturi in identiteti.

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Več kot 60 let tesne povezanosti med kraljevo družino in Bondom

Povezava med britansko kraljevo družino in filmi o Jamesu Bondu sega v šestdeseta leta prejšnjega stoletja, piše People. Kraljevi člani so skozi desetletja obiskovali premiere filmov, se srečevali z igralci, ki so upodobili agenta 007, in javno podpirali eno najuspešnejših britanskih filmskih franšiz. Leta 1967 se je kraljica Elizabeta II. udeležila londonske premiere filma Samo dvakrat se živi (You Only Live Twice), kjer je spoznala legendarnega Seana Conneryja, prvega igralca, ki je zaslovel v vlogi Jamesa Bonda, poroča People. V naslednjih desetletjih se je srečala tudi z drugimi igralci, med njimi s Piercom Brosnanom in Danielom Craigom.

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V spodnji anketi lahko glasujete za igralca, ki se je do sedaj najbolje odrezal v vlogi tajnega agenta Jamesa Bonda.

Anketa Arhiv Kateri igralec je vaš najljubši James Bond? Sean Connery Barry Nelson David Niven George Lazenby Roger Moore Timothy Dalton Pierce Brosnan Daniel Craig Moški Ženska Sean Connery 847 Barry Nelson 2 David Niven 5 George Lazenby 7 Roger Moore 319 Timothy Dalton 20 Pierce Brosnan 458 Daniel Craig 307 Sean Connery 516 Barry Nelson 1 David Niven 2 George Lazenby 2 Roger Moore 213 Timothy Dalton 12 Pierce Brosnan 185 Daniel Craig 184 Sean Connery 331 Barry Nelson 1 David Niven 3 George Lazenby 5 Roger Moore 106 Timothy Dalton 8 Pierce Brosnan 273 Daniel Craig 123 Skupaj Moški Ženska file-new-2 Kdo vse je upodobil Jamesa Bonda in kateri je bil gledalcem najbolj všeč?

Igralce so spoznali tudi drugi člani kraljeve družine

Tradicijo so nadaljevali tudi mlajši člani kraljeve družine. Takratni princ Charles in princesa Diana sta obiskala več bondovskih premier, pozneje pa sta se jima pridružila še princ William in princ Harry. Leta 2021 so se premiere filma Ni časa za smrt udeležili princ William, Kate Middleton, takratni princ Karel in Camilla.

icon-expand Kraljica Elizabeta in Daniel Craig - Casino Royale FOTO: Profimedia

Kralj Karel si je ogledal tudi snemanje Bonda

Kraljevo zanimanje za Jamesa Bonda se ni ustavilo zgolj pri premierah. Leta 2019 je kralj Karel obiskal znamenite studie Pinewood, kjer so snemali 25. film o Jamesu Bondu. Tam se je srečal z Danielom Craigom in člani igralske ekipe ter si ogledal zakulisje snemanja, piše People. Posebno pozornost so pritegnili avtomobili znamke Aston Martin, ki imajo v franšizi skoraj kultni status. Ker je Karel že dolgo znan kot ljubitelj te prestižne britanske avtomobilske znamke, sta z igralcem hitro našla skupno temo za pogovor.

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Trenutek, ki ga svet ne bo nikoli pozabil

Čeprav je kraljeva družina skozi desetletja sodelovala pri številnih dogodkih, povezanih z Jamesom Bondom, eden izmed njih še danes velja za nepozaben. Na otvoritvi olimpijskih iger v Londonu leta 2012 je kraljica Elizabeta II. presenetila svet, ko je nastopila v kratkem filmu skupaj z Danielom Craigom. Skeč, ki ga je režiral Danny Boyle, je prikazoval prihod Jamesa Bonda v Buckinghamsko palačo, kjer ga je pričakala kraljica.

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V enem najbolj nepozabnih trenutkov slavnostnega odprtja sta se nato Bond in kraljica s helikopterjem odpravila proti olimpijskemu stadionu, zatem pa sta njuna kaskaderja simbolično skočila s padalom nad prizoriščem.

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Kraljica je sama izbrala svoj legendarni stavek

Pozneje je Angela Kelly, dolgoletna kraljičina garderoberka in zaupnica, v svojih spominih razkrila podrobnosti snemanja. Po njenih besedah je bila kraljica nad idejo navdušena že od samega začetka in ni potrebovala veliko prepričevanja. Ko jo je Kellyjeva vprašala, ali bi želela imeti tudi govorno vlogo, je Elizabeta II. pokazala svoj značilni smisel za humor.

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"Seveda moram nekaj reči. Navsezadnje me prihaja rešit."

Kraljica naj bi celo sama izbrala znameniti pozdrav "Good evening, Mr Bond", saj je dobro poznala filme o agentu 007. Prav ta trenutek je postal eden najbolj priljubljenih in nepričakovanih nastopov v dolgi zgodovini britanske monarhije ter dokaz, da je povezava med kraljevo družino in Jamesom Bondom veliko globlja, kot si marsikdo predstavlja.

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