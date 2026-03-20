Vrtoglavi znesek, ki ga kraljica Camilla odšteje za svoje obrvi

Ko sta se nigerijski predsednik Bola Tinubu in njegova žena Remi srečala s kraljem Karlom III. in kraljico Camillo v gradu Windsor, se je morda marsikdo vprašal o spremembi videza kraljice. Kraljica Camilla, stara 78 let, je namreč ob boku princa in princese Walesa razkrila novo podobo, ki je do zdaj ostala popolnoma neopažena.
Suzanne Martin je razkrila, da je ona tista, ki ureja obrvi kraljice Camille
Neka londonska lepotna strokovnjakinja, Suzanne Martin iz kluba Lanesborough Club Spa na Hyde Park Cornerju, je javno potrdila, da kraljici redno ureja obrvi, poroča britanski Daily Mail, ki se mu pridružujejo še številni drugi mediji. Martinova je na svojem Instagramu objavila fotografijo kraljice Camille z urejenimi obrvmi in pripisala: 'Naša ljubljena kraljica Camilla, vedno v veselje! Hvala, da mi zaupate.'
Koliko kraljica Camilla plačuje za urejanje obrvi?
Suzanne Martin že leta dela z znanimi strankami, ki za njene tretmaje odštejejo kar precej denarja. Za tretma Suzanne Martin, ki je znana tudi kot 'kraljica obrvi', stranke odštejejo tudi več kot 1623 evrov. Gre za 'poltrajni' postopek, ki ga gospa Martin opisuje kot 'prilagojen Couture Brow tretma'.
Omenjenih 1.623 evrov oz. 1400 funtov je osnovna cena njenega tretmaja, še dodatnih 927 evrov oz. 800 funtov pa je treba odšteti za popravke, ki so potrebni vsakih osem do deset mesecev, še poroča Daily Mail.
Kako je videti omenjeni postopek oblikovanja obrvi?
Martinova najprej oceni kostno strukturo in stil, preden s svinčnikom skicira predlogo. Ko kraljica odobri njen dizajn, strokovnjakinja nanese lokalni anestetik in začne s kozmetično tehniko. Z mikroiglicami ustvari poltrajne, fine poteze, podobne dlačicam, z mineralnim, hipoalergenim pigmentom, kar je Camilli pomagalo doseči videz polnejših, temnejših in lepše oblikovanih obrvi, še dodajajo.
"K oblikovanju obrvi pristopam kot kreativni direktor k visoki modi. Kot k mojstrskemu delu, edinstveno prilagojenemu obrazu, stilu in življenju vsake stranke," je Suzanne Martin razkrila za Daily Mail. Pojasnila je, da so obrvi 'najmočnejša poteza obraza, ki izboljšuje naravno lepoto in kostno strukturo – in si zaslužijo resnično individualen, premišljen pristop'.
Kaj svetuje Suzanne Martin?
Svetuje uporabo semi-permanentne tehnike, ker omogoča prilagajanje stila skozi čas. To pomeni, da je mogoče videz obrvi spreminjati in posodabljati glede na spreminjajoče se življenjske sloge in lepotne preference.
Vir: dailymail.co.uk
