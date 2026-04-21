Danes bi kraljica Elizabeta praznovala 100. rojstni dan

Kraljica Elizabeta II. se je rodila 21. aprila 1926 in je bila ob rojstvu tretja v vrsti za prestol. Po abdikaciji strica Edwarda VIII. je njen oče postal kralj Jurij VI., Elizabeta pa prestolonaslednica. Na prestol je stopila leta 1952 pri 25 letih in vladala 70 let – najdlje od vseh britanskih monarhov. Kronanje se je sicer zaradi žalovanja odvilo šele leto pozneje, 2. junija 1953.
Kot poudarja Royal.uk, je bila njena vladavina zaznamovana z "dolžnostjo, stabilnostjo in neprekinjenim služenjem", kar je postalo njen zaščitni znak. Spremljala je desetletja družbenih, političnih in tehnoloških sprememb, a je ostala simbol kontinuitete in zanesljivosti.
Obljuba, ki je določila njeno življenje
Kraljica Elizabeta II. je svojo najpomembnejšo obljubo izrekla še preden je sploh vedela, da bo kmalu postala kraljica. Leta 1947, na svoj 21. rojstni dan, je med uradnim obiskom Južne Afrike nagovorila državljane Commonwealtha in svetu podala zavezo, ki je postala temelj njenega življenja.
Takrat je dejala: "Pred vami vsemi izjavljam, da bo vse moje življenje – naj bo dolgo ali kratko – posvečeno služenju vam." Bila je še princesa, njen oče kralj Jurij VI. je bil zdrav in nihče ni pričakoval, da bo Elizabeta že čez nekaj let stopila na prestol. To je obljuba, ki jo je kraljica Elizabeta držala vse do smrti.
Od obljube do krone
Le pet let pozneje, leta 1952, je njen oče nepričakovano umrl, Elizabeta pa je pri 25 letih postala kraljica. Njeno kronanje 2. junija 1953 je bilo zgodovinski dogodek, ki je prvič v zgodovini potekal v televizijskem prenosu in ga je spremljalo več kot 20 milijonov ljudi.
V svoji prisegi ob kronanju je svojo obljubo iz mladosti še poglobila. Med slovesnostjo je izrekla besede, ki so odmevale po vsem svetu, nato pa je zaključila svoj govor z besedami: "Stvari, ki sem jih tukaj obljubila, bom izpolnila in ohranila."
Razstava "Queen Elizabeth II: Her Life in Style"
Dan pred obletnico sta kralj Karel in kraljica Camilla obiskala razstavo "Queen Elizabeth II: Her Life in Style" v The King's Gallery v Londonu. Kot navaja Royal.uk, gre za največjo razstavo kraljičine mode doslej, ki vključuje več kot 200 kosov oblačil in dodatkov iz vseh desetletij njenega življenja.
Razstava prikazuje njene ikonične barvne kostime, oblačila iz zgodnjih let, oblačila, ki jih je nosila na državnih obiskih, ter še nikoli videne arhivske skice in vzorce tkanin. Royal.uk poudarja, da razstava razkriva, kako je kraljica "s svojim slogom komunicirala stabilnost, dostojanstvo in spoštovanje tradicije".
Ganljiv govor kralja Karla
Britanski kralj Karel III. je ob 100. obletnici rojstva svoje matere, kraljice Elizabete II., pripravil ganljiv govor, v katerem se je spomnil njenega izjemnega življenja.
Vir: royal.uk
