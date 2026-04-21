Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Kraljica Elizabeta II.
Kraljevo

Danes bi kraljica Elizabeta praznovala 100. rojstni dan

N. Č.
21. 04. 2026 12.46
0

Danes, 21. aprila 2026, bi kraljica Elizabeta II. praznovala svoj 100. rojstni dan. Čeprav je umrla leta 2022, ostaja ena najpomembnejših osebnosti sodobne britanske zgodovine.

Kraljica Elizabeta II. se je rodila 21. aprila 1926 in je bila ob rojstvu tretja v vrsti za prestol. Po abdikaciji strica Edwarda VIII. je njen oče postal kralj Jurij VI., Elizabeta pa prestolonaslednica. Na prestol je stopila leta 1952 pri 25 letih in vladala 70 let – najdlje od vseh britanskih monarhov. Kronanje se je sicer zaradi žalovanja odvilo šele leto pozneje, 2. junija 1953.

Kot poudarja Royal.uk, je bila njena vladavina zaznamovana z "dolžnostjo, stabilnostjo in neprekinjenim služenjem", kar je postalo njen zaščitni znak. Spremljala je desetletja družbenih, političnih in tehnoloških sprememb, a je ostala simbol kontinuitete in zanesljivosti.

Kaj se skriva v pismu kraljice Elizabete II., ki ga bo mogoče odpreti šele čez 63 let?

Obljuba, ki je določila njeno življenje

Kraljica Elizabeta II. je svojo najpomembnejšo obljubo izrekla še preden je sploh vedela, da bo kmalu postala kraljica. Leta 1947, na svoj 21. rojstni dan, je med uradnim obiskom Južne Afrike nagovorila državljane Commonwealtha in svetu podala zavezo, ki je postala temelj njenega življenja.

Takrat je dejala: "Pred vami vsemi izjavljam, da bo vse moje življenje – naj bo dolgo ali kratko – posvečeno služenju vam." Bila je še princesa, njen oče kralj Jurij VI. je bil zdrav in nihče ni pričakoval, da bo Elizabeta že čez nekaj let stopila na prestol. To je obljuba, ki jo je kraljica Elizabeta držala vse do smrti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Od obljube do krone

Le pet let pozneje, leta 1952, je njen oče nepričakovano umrl, Elizabeta pa je pri 25 letih postala kraljica. Njeno kronanje 2. junija 1953 je bilo zgodovinski dogodek, ki je prvič v zgodovini potekal v televizijskem prenosu in ga je spremljalo več kot 20 milijonov ljudi.

V svoji prisegi ob kronanju je svojo obljubo iz mladosti še poglobila. Med slovesnostjo je izrekla besede, ki so odmevale po vsem svetu, nato pa je zaključila svoj govor z besedami: "Stvari, ki sem jih tukaj obljubila, bom izpolnila in ohranila."

Kronanje kraljica ElizabetaFOTO: Profimedia
Razstava "Queen Elizabeth II: Her Life in Style"

Dan pred obletnico sta kralj Karel in kraljica Camilla obiskala razstavo "Queen Elizabeth II: Her Life in Style" v The King's Gallery v Londonu. Kot navaja Royal.uk, gre za največjo razstavo kraljičine mode doslej, ki vključuje več kot 200 kosov oblačil in dodatkov iz vseh desetletij njenega življenja.

Razstava prikazuje njene ikonične barvne kostime, oblačila iz zgodnjih let, oblačila, ki jih je nosila na državnih obiskih, ter še nikoli videne arhivske skice in vzorce tkanin. Royal.uk poudarja, da razstava razkriva, kako je kraljica "s svojim slogom komunicirala stabilnost, dostojanstvo in spoštovanje tradicije".

Kraljica ElizabetaFOTO: Profimedia

Ganljiv govor kralja Karla

Britanski kralj Karel III. je ob 100. obletnici rojstva svoje matere, kraljice Elizabete II., pripravil ganljiv govor, v katerem se je spomnil njenega izjemnega življenja. Celoten govor si lahko ogledate v videoposnetku spodaj, več o njem pa si lahko preberete TUKAJ!

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ob njenem 100. rojstnem dnevu se Združeno kraljestvo ne spominja le monarhinje, temveč ženske, ki je s svojo predanostjo, umirjenostjo in občutkom dolžnosti oblikovala zgodovino. Njena prisega služenja, njena neomajna vloga v času sprememb in njena sposobnost povezovanja ljudi ostajajo temelj njenega spomina.

Mailing
Kraljevo
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: royal.uk

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1640