Danes bi kraljica Elizabeta praznovala 100. rojstni dan

Kraljica Elizabeta II. se je rodila 21. aprila 1926 in je bila ob rojstvu tretja v vrsti za prestol. Po abdikaciji strica Edwarda VIII. je njen oče postal kralj Jurij VI., Elizabeta pa prestolonaslednica. Na prestol je stopila leta 1952 pri 25 letih in vladala 70 let – najdlje od vseh britanskih monarhov. Kronanje se je sicer zaradi žalovanja odvilo šele leto pozneje, 2. junija 1953. Kot poudarja Royal.uk, je bila njena vladavina zaznamovana z "dolžnostjo, stabilnostjo in neprekinjenim služenjem", kar je postalo njen zaščitni znak. Spremljala je desetletja družbenih, političnih in tehnoloških sprememb, a je ostala simbol kontinuitete in zanesljivosti.

Preberi še Kaj se skriva v pismu kraljice Elizabete II., ki ga bo mogoče odpreti šele čez 63 let?

Obljuba, ki je določila njeno življenje

Kraljica Elizabeta II. je svojo najpomembnejšo obljubo izrekla še preden je sploh vedela, da bo kmalu postala kraljica. Leta 1947, na svoj 21. rojstni dan, je med uradnim obiskom Južne Afrike nagovorila državljane Commonwealtha in svetu podala zavezo, ki je postala temelj njenega življenja. Takrat je dejala: "Pred vami vsemi izjavljam, da bo vse moje življenje – naj bo dolgo ali kratko – posvečeno služenju vam." Bila je še princesa, njen oče kralj Jurij VI. je bil zdrav in nihče ni pričakoval, da bo Elizabeta že čez nekaj let stopila na prestol. To je obljuba, ki jo je kraljica Elizabeta držala vse do smrti.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Od obljube do krone

Le pet let pozneje, leta 1952, je njen oče nepričakovano umrl, Elizabeta pa je pri 25 letih postala kraljica. Njeno kronanje 2. junija 1953 je bilo zgodovinski dogodek, ki je prvič v zgodovini potekal v televizijskem prenosu in ga je spremljalo več kot 20 milijonov ljudi. V svoji prisegi ob kronanju je svojo obljubo iz mladosti še poglobila. Med slovesnostjo je izrekla besede, ki so odmevale po vsem svetu, nato pa je zaključila svoj govor z besedami: "Stvari, ki sem jih tukaj obljubila, bom izpolnila in ohranila."

icon-expand Kronanje kraljica Elizabeta FOTO: Profimedia

Preberi še Zaljubila se je, ko je bila stara 8 let, poročena sta bila do smrti

Razstava "Queen Elizabeth II: Her Life in Style"

Dan pred obletnico sta kralj Karel in kraljica Camilla obiskala razstavo "Queen Elizabeth II: Her Life in Style" v The King's Gallery v Londonu. Kot navaja Royal.uk, gre za največjo razstavo kraljičine mode doslej, ki vključuje več kot 200 kosov oblačil in dodatkov iz vseh desetletij njenega življenja. Razstava prikazuje njene ikonične barvne kostime, oblačila iz zgodnjih let, oblačila, ki jih je nosila na državnih obiskih, ter še nikoli videne arhivske skice in vzorce tkanin. Royal.uk poudarja, da razstava razkriva, kako je kraljica "s svojim slogom komunicirala stabilnost, dostojanstvo in spoštovanje tradicije".

icon-expand Kraljica Elizabeta FOTO: Profimedia

Ganljiv govor kralja Karla

Britanski kralj Karel III. je ob 100. obletnici rojstva svoje matere, kraljice Elizabete II., pripravil ganljiv govor, v katerem se je spomnil njenega izjemnega življenja. Celoten govor si lahko ogledate v videoposnetku spodaj, več o njem pa si lahko preberete TUKAJ!

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Ob njenem 100. rojstnem dnevu se Združeno kraljestvo ne spominja le monarhinje, temveč ženske, ki je s svojo predanostjo, umirjenostjo in občutkom dolžnosti oblikovala zgodovino. Njena prisega služenja, njena neomajna vloga v času sprememb in njena sposobnost povezovanja ljudi ostajajo temelj njenega spomina.

Kraljevo Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Vas zanima vse o Meghan Markle in princu Harry? Radi spremljate družino princa Williama in cambriške vojovodinje Kate Middleton? Prijavite se na naše e-novičke, v katerih vas bomo obveščali o dogajanju na kraljevih dvorih! Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.