Kraljica Letizia v beli opravi, ki jo želimo imeti vse

Kraljica Letizia je znova potrdila status modne ikone z monokromatsko izbiro , ki je idealna za poletne poslovne in formalne dogodke.

Bela barva je že dolgo simbol čistosti in prefinjenosti , v kraljevi garderobi pa deluje izjemno suvereno. Glavno vodilo njenega stajlinga je bilo manj je več , kar se je odražalo v premišljenih linijah, ki niso bile le estetsko dovršene, temveč tudi funkcionalno prilagojene visokim temperaturam, piše Tportal. Celoten komplet poudarja njeno postavo, hkrati pa ohranja profesionalno distanco, primerno njeni funkciji.

Kraljica je za svoj videz izbrala brezrokavnik s poudarjeno strukturo, ki služi kot osrednji element obleke. Za tiste, ki želite poustvariti ta slog, so ključni naslednji elementi: kakovosten material, ki se ne mečka prehitro, nevtralni gumbi, ki dodajo vizualni interes, in kroj, ki nežno sledi liniji telesa, piše Tportal.

Brezrokavnik se je odlično ujel z lahkotnimi belimi hlačami s širokimi hlačnicami, ki so znane po tem, da optično podaljšajo postavo in ustvarijo učinek lebdenja pri vsakem koraku.