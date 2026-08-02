Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Kraljica Letizia
Kraljevo

Kraljica Letizia v beli opravi, ki jo želimo imeti vse

N. Č.
02. 08. 2026 04.00
1

Kraljica Letizia je navdušila s popolnoma belim videzom, ki je odlična izbira za poletje. Vse podrobnosti o kombiniranju ultimativnih poletnih kosov, ki skrbijo za prefinjen videz, si lahko preberete v nadaljevanju.

Kraljica Letizia je znova potrdila status modne ikone z monokromatsko izbiro, ki je idealna za poletne poslovne in formalne dogodke.

Kraljica Letizia navdušila v obleki za 23 evrov
Preberi še
Kraljica Letizia navdušila v obleki za 23 evrov

Bela barva kot simbol čistosti

Bela barva je že dolgo simbol čistosti in prefinjenosti, v kraljevi garderobi pa deluje izjemno suvereno. Glavno vodilo njenega stajlinga je bilo manj je več, kar se je odražalo v premišljenih linijah, ki niso bile le estetsko dovršene, temveč tudi funkcionalno prilagojene visokim temperaturam, piše Tportal. Celoten komplet poudarja njeno postavo, hkrati pa ohranja profesionalno distanco, primerno njeni funkciji.

Kraljica Letizia
Kraljica Letizia FOTO: Profimedia

Kaj je ključno pri ustvarjanju tovrstnega videza?

Kraljica je za svoj videz izbrala brezrokavnik s poudarjeno strukturo, ki služi kot osrednji element obleke. Za tiste, ki želite poustvariti ta slog, so ključni naslednji elementi: kakovosten material, ki se ne mečka prehitro, nevtralni gumbi, ki dodajo vizualni interes, in kroj, ki nežno sledi liniji telesa, piše Tportal.

Brezrokavnik se je odlično ujel z lahkotnimi belimi hlačami s širokimi hlačnicami, ki so znane po tem, da optično podaljšajo postavo in ustvarijo učinek lebdenja pri vsakem koraku.

Piko na i so dodali čevlji Mary Jane

Ko govorimo o obutvi, so kraljičini beli čevlji Mary Jane prava izbira za tiste, ki iščejo udobje brez kompromisov pri slogu. Nizka in stabilna blok peta v kožni barvi se zlije s kožo, kar dodatno vizualno podaljša noge pod širokimi hlačami. Tudi nakit je bil skrbno izbran in je zaokrožil celoten videz.

Mailing
Kraljevo
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: tportal.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Kraljica Letizia kraljevska moda široke hlače bele hlače kraljevo bel brezrokavnik
Kraljevo

Navdušila v rdeči obleki, izstopale so izklesane roke

Kraljevo

Mama in hči: modni dvoboj, ki ga še dolgo ne bomo pozabili

Zadovoljna.si Poleti jo bomo nosile od jutra do večera
Zadovoljna.si Kraljica Letizia navdušila v beli 'zmečkani' obleki
Zadovoljna.si Poletne obleke, ki bodo to sezono nepogrešljive
Zadovoljna.si Edino krilo, ki ga bomo nosile letošnje poletje
Zadovoljna.si Cenovno dostopni sandali, ki so hit tega poletja
Zadovoljna.si Pozabite na belo, obleke v tej barvi bodo letos v ospredju
Zadovoljna.si Modni dodatek, ki bo to poletje nepogrešljiv
Priporoča
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ne boste verjeli 02. 08. 2026 10.20
2 0
Ni res! Sem vprašal kar nekaj žensk v moji bližini (ženo, taščo, mamo, sestro, hčerko, sosedo, teto, prodajalko na blagajni in natakarico v sosednjem bifeju) in nobena ni rekla, da želi imeti tako belo opravo, kot kraljica Letizia. Torej naj velecenjena "novičarka" piše in govori v svojem imenu (če že ravno mora objavljati take nepomembnosti).
ODGOVORI
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1906