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Kraljica Letizia
Kraljevo

Osupnila v črni obleki, ki je bila kot ustvarjena zanjo

N. Č.
22. 10. 2026 04.00
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Kraljica Letizia običajno stavi na brezčasno eleganco, tokrat pa je presenetila z nekoliko drznejšo izbiro. V črni obleki z nenavadnim izrezom je bila videti osupljivo, modni poznavalci pa so si enotni, da ji je kroj pristajal naravnost popolno.

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Kraljica Letizia je znova dokazala, zakaj velja za eno najbolje oblečenih evropskih kraljevih dam. Na slovesni podelitvi literarne nagrade Premio Planeta v Barceloni je navdušila v elegantni črni obleki z drznimi geometrijskimi izrezi, ki so klasični večerni videz dvignili na povsem novo raven, piše Tportal.

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Kraljica se je dogodka udeležila skupaj s španskim kraljem Felipejem VI., njena modna izbira pa je hitro pritegnila pozornost modnih kritikov in medijev. Za to priložnost je izbrala kreacijo priznane španske oblikovalke Sybille, ki slovi po sodobnih krojih in prefinjenih detajlih, še dodajajo.

Kralj Felipe in kraljica Letizia - skupaj sta se udeležil dogodka.
Kralj Felipe in kraljica Letizia - skupaj sta se udeležil dogodka. FOTO: Profimedia

Drzen kroj, ki je pritegnil vse poglede

Na prvi pogled je bila obleka videti preprosta in minimalistična. Oprijet zgornji del, poudarjen pas in rahlo razširjeno krilo ustvarjajo brezčasno silhueto, ki jo kraljica pogosto izbira za pomembne dogodke. Prava posebnost pa se skriva v zgornjem delu obleke.

Namesto klasičnega dekolteja so obleko krasili asimetrični geometrijski izrezi in prepleteni trakovi, ki so subtilno razkrivali ramena in ključnici. Ravno ta detajl je videzu dodal sodoben in nekoliko drznejši pridih, ne da bi pri tem izgubil kraljevsko eleganco.

Ker na obleki ni bilo bleščic, vezenin ali drugih izrazitih okraskov, so bili prav nenavadni izrezi tisti, ki so poskrbeli za osrednji modni učinek.

Poseben pomen je imel tudi nakit

Čeprav je bila obleka glavna zvezda večera, modni poznavalci niso spregledali niti nakita. Kraljica je videz dopolnila z uhani blagovne znamke PDPAOLA, še več pozornosti pa je pritegnila diamantna zapestnica, ki je v javnosti ni nosila že več kot dvajset let, še dodajao pri hrvaškem Tportalu.

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Gre za kos nakita, ki ga je nosila že leta 2004, še pred poroko s takratnim princem Felipejem, zato je njen ponovni izbor vzbudil veliko zanimanja.

Kraljica Letizia
Kraljica LetiziaFOTO: Profimedia

Dokaz, da je manj pogosto več

Videz je zaključila s črnimi salonarji z odprto peto in majhno torbico znamke Nina Ricci, še dodajajo. Celoten stajling je bil premišljeno zadržan, da je lahko nenavaden kroj obleke ostal v središču pozornosti.

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Vir: tportal.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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