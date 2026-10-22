Osupnila v črni obleki, ki je bila kot ustvarjena zanjo

Kraljica Letizia je znova dokazala, zakaj velja za eno najbolje oblečenih evropskih kraljevih dam. Na slovesni podelitvi literarne nagrade Premio Planeta v Barceloni je navdušila v elegantni črni obleki z drznimi geometrijskimi izrezi, ki so klasični večerni videz dvignili na povsem novo raven, piše Tportal.

Kraljica se je dogodka udeležila skupaj s španskim kraljem Felipejem VI. , njena modna izbira pa je hitro pritegnila pozornost modnih kritikov in medijev. Za to priložnost je izbrala kreacijo priznane španske oblikovalke Sybille , ki slovi po sodobnih krojih in prefinjenih detajlih, še dodajajo.

Na prvi pogled je bila obleka videti preprosta in minimalistična. Oprijet zgornji del, poudarjen pas in rahlo razširjeno krilo ustvarjajo brezčasno silhueto, ki jo kraljica pogosto izbira za pomembne dogodke. Prava posebnost pa se skriva v zgornjem delu obleke.

Namesto klasičnega dekolteja so obleko krasili asimetrični geometrijski izrezi in prepleteni trakovi, ki so subtilno razkrivali ramena in ključnici. Ravno ta detajl je videzu dodal sodoben in nekoliko drznejši pridih, ne da bi pri tem izgubil kraljevsko eleganco.

Ker na obleki ni bilo bleščic, vezenin ali drugih izrazitih okraskov, so bili prav nenavadni izrezi tisti, ki so poskrbeli za osrednji modni učinek.