Kraljica Letizia v najlepšem plašču letošnje zime

Kraljica Letizia je ob boku kralja Felipeja in princese Leonor na svojem prvem javnem pojavljanju v novem letu izstopala s stilsko izbiro, ki je navdušila mnoge. Kot 'ambasadorka' klasične elegance, premišljenega minimalizma in neprekosljive kakovosti, je njen videz predstavljal manifest modnih smernic, ki presegajo zgolj hitre trende in poudarjajo brezčasno lepoto.
Pelerina znamke Carolina Herrera
Njen glavni kos je bil zagotovo pelerina blagovne znamke Carolina Herrera, ki je izstopala s svojim nekonvencionalnim dizajnom, poroča Tportal. Ta 'modni hibrid' ima značilne razporke in eleganten visok ovratnik, kar ga ločuje od običajnih plaščev. Modni analitiki napovedujejo, da bi takšni hibridni kosi, ki združujejo lastnosti različnih oblačil (v tem primeru plašča in ogrinjala), lahko postali izjemno popularni v letu 2026, še dodajajo.
Letizia je sicer to pelerino nosila že večkrat ob podobnih priložnostih, kar kaže na njeno naklonjenost praktičnim in stilskim kosom, ki presegajo enosezonsko rabo, še poročajo.
Celoten stajling
Poleg pelerine je kraljica izbrala črno-belo kombinacijo. Ta je vključevala dolgo črno krilo z razporkom blagovne znamke Boüret, ki ga je Letizia prav tako že nosila v preteklih letih, piše Tportal. Obleko je kombinirala z belo plisirano bluzo, ki je imela zvončaste rokave, in celoten videz zaokrožila s črnimi salonarji znamke Magrit, še dodajajo.
Celoten stajling je bil preprost, a izjemno učinkovit, s poudarkom na minimalistični estetiki in prefinjenosti. Poudarek na že nošenih oblačilih dokazuje, da kraljica ni zgolj pasivna spremljevalka mode, temveč aktivno sodeluje pri njenem oblikovanju, pri čemer trajnost postavlja visoko na lestvici prioritet.
