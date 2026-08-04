Navdušila v rdeči obleki, izstopale so izklesane roke

Kraljica Letizia se je 2. avgusta v Palmi de Mallorci udeležila filmskega festivala, kjer je nosila oprijeto bordo obleko modne hiše Carolina Herrera.

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Bordo obleka, ki poudari postavo

Za prestižni dogodek je Letizia izbrala oprijeto obleko modne hiše Carolina Herrera v globokem bordo odtenku. Model iz raztegljivega džersija je zaznamoval asimetričen zgornji del, ki je razkril ramena in roke, medtem ko so nabori po celotni dolžini elegantno sledili telesnim linijam.

icon-expand Kraljica Letizia FOTO: Profimedia

Obleka, katere vrednost znaša približno 1640 evrov (1890 dolarjev), je s prefinjenim krojem poudarila njeno vitko postavo. K sodobnemu videzu sta prispevala tudi asimetričen spodnji rob in diskretni zlati detajli.

V ospredju njene izklesane roke

Čeprav je bila obleka prava paša za oči, so številni opazili predvsem kraljičine izrazito definirane roke, piše Tportal. Kroj brez rokavov je razkril njeno telesno pripravljenost, ki je rezultat dolgoletne predanosti redni vadbi. Letizia je že večkrat pokazala, da velik poudarek namenja zdravemu življenjskemu slogu in treningom za moč. Prav zaradi funkcionalne vadbe in dela z utežmi tudi po petdesetem letu ohranja zavidljivo fizično formo, ki je postala ena od njenih prepoznavnih značilnosti.

Zlati dodatki za piko na i

Stajling je dopolnila z izbranimi zlatimi dodatki. Posebej je izstopala metalik clutch torbica v obliki školjke, ki je videzu dodala pridih glamurja. Kombinirala jo je s prstani znamk Coreterno in Karen Hallam, ki jih pogosto nosi tudi na drugih uradnih dogodkih, piše Tportal. Celoten videz je deloval usklajeno in elegantno, brez odvečnih elementov, ki bi odvračali pozornost od osrednjega modnega kosa - rdeče obleke.

icon-expand Kraljica Letizia FOTO: Profimedia

Naravna lepota in sproščena pričeska

Lasje so bili oblikovani v mehke rjave kodre, položene čez eno ramo, medtem ko so bila ličila zadržana in naravna. Bronasti odtenki na vekah ter nežno bleščilo za ustnice so poskrbeli za svež videz, ki se je odlično ujemal z dramatično barvo obleke.

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S tem nastopom je kraljica Letizia še enkrat pokazala, da eleganca ni povezana le z dragimi oblačili, temveč tudi z držo, samozavestjo in skrbjo za zdrav življenjski slog. Prav njena izjemna telesna pripravljenost in prefinjen modni okus sta bila razloga, da je tudi tokrat ukradla vso pozornost fotografov.

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