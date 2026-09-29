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Kraljica Letizia
Kraljevo

Kraljica Letizia navdušila v suknjiču, ki bo zaznamoval jesen

N. Č.
29. 09. 2026 04.00
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Španska kraljica Letizia je znova dokazala, da poslovna eleganca ne pomeni vedno črne, sive ali temno modre barve. Za enega prvih jesenskih nastopov je izbrala opazen koralno rožnat kostim, s katerim je pokazala, kako lahko v pisarniško garderobo vnesemo več barve.

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Ko govorimo o poslovni modi, večina najprej pomisli na črno, sivo ali temno modro. A španska kraljica Letizia je s svojim najnovejšim videzom pokazala, da je lahko tudi jesenska poslovna eleganca sveža, ženstvena in polna barv. Za enega svojih prvih jesenskih uradnih dogodkov je namreč izbrala koralno rožnat kostim, ki je takoj pritegnil poglede modnih navdušenk.

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Kraljica, ki se ne boji barv

Kot poroča hrvaški Tportal, je Letizia ob odprtju šolskega leta 2026/2027 za poklicno izobraževanje v kraju Talavera de la Reina ponovno dokazala, da poslovni slog ne potrebuje vedno nevtralnih odtenkov. Namesto klasičnih jesenskih barv je izbrala kostim v koralno rožnatem odtenku, ki ga običajno povezujemo predvsem s pomladjo in poletjem.

Kraljica Letizia
Kraljica Letizia FOTO: Profimedia

Prav zato je njen videz še toliko bolj zanimiv. Pokazala je namreč, da ni razloga, da bi z začetkom jeseni iz garderobe povsem izločili živahne barve.

Kostim, ki ga nosi že več sezon

Po poročanju Tportala gre za kostim modne znamke Boss, sestavljen iz suknjiča Jopeta in hlač Tefika. Zanimivo je, da ga je kraljica nosila že v preteklosti, predvsem v spomladanskih in poletnih mesecih, zdaj pa ga je uspešno prenesla tudi v jesensko sezono.

Suknjič je nosila odpet, kar je videzu dodalo nekaj sproščenosti, medtem ko so hlače z visokim pasom in rahlo zožanimi hlačnicami poskrbele za elegantno silhueto.

Trik, zaradi katerega barva ne deluje preveč vpadljivo

Čeprav je kostim zelo opazen, je Letizia preostanek stajlinga ohranila izjemno umirjen. Pod suknjičem je nosila belo bluzo modne hiše Boss, ki je ustvarila uravnotežen kontrast in omogočila, da je koralno rožnata barva prišla do izraza, piše Tportal.

Prav to je eden najpreprostejših modnih trikov tudi za vsakodnevno nošenje. Če izberete izrazitejši kos oblačila, ga kombinirajte z nevtralnimi odtenki, kot so bela, bež ali smetanasta.

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Dodatki, ki niso zasenčili glavnega kosa

Kot poroča tportal, se je kraljica odpovedala izrazitim modnim dodatkom. Izbrala je bež usnjene čevlje znamke Magrit z nizko peto ter minimalističen nakit znamke PDPAOLA, še dodaja Tportal. Prav zaradi te zadržanosti je celotna pozornost ostala usmerjena na kostim in njegovo neobičajno jesensko barvo.

Kraljica Letizia
Kraljica LetiziaFOTO: Profimedia

Bo koralno rožnata nova jesenska uspešnica?

Jesen 2026 sicer zaznamujejo bordo, čokoladno rjava in olivno zelena, a videz kraljice Letizie dokazuje, da imajo prostor tudi bolj sveži in živahni odtenki.

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Če iščete način, kako osvežiti poslovno garderobo, ne da bi popolnoma zapustili elegantno estetiko, je lahko prav koralno rožnata odlična izbira. Kraljica je namreč pokazala, da je mogoče z eno samo barvo ustvariti videz, ki deluje profesionalno, moderno in hkrati izjemno ženstveno.

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Vir: tportal.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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