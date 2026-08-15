Navdušila v pikčasti obleki, ki jo želimo imeti vse

Danska kraljica Mary je s svojo zadnjo modno izbiro v nemškem mestu Aachen ponovno potrdila, zakaj v svetu aristokratske mode zaseda sam prestol elegance. Njen slog, ki je skozi leta dozorel v simfonijo klasičnih krojev in prefinjene ženskosti, ne potrebuje glasnih barv ali ekstravagantnih poskusov za privabljanje pogledov.

Preberi še Danska kraljica Mary zablestela v 17 let starem krilu

Na odprtju svetovnega prvenstva FEI je 54-letna monarhinja zablestela v topli karamelni barvi, prekriti z nežnimi belimi pikami, ki so obleki vdihnile igrivost, a hkrati ohranile visoko raven formalnosti, primerne njenemu statusu. Obleka s halter izrezom je mojstrsko izpostavila njena ramena in roke, dolžina, ki je segala skoraj do tal, pa je poudarila kraljevsko držo.

icon-expand Kraljica Mary FOTO: Profimedia

Stavila je na vzorec, ki ga obožujejo modne ikone

54-letna kraljica se je dogodka udeležila v dolgi karamelni obleki, posuti z drobnimi belimi pikami. Gre za vzorec, ki se redno vrača med modne trende in velja za enega najbolj ženstvenih ter vsestranskih modnih motivov, piše Tportal. Obleka je izstopala tudi zaradi priljubljenega halter izreza, ki je poudaril ramena in zgornji del telesa, medtem ko je padajoče krilo ustvarilo elegantno in lahkotno silhueto, še dodajajo. Mary je tako znova pokazala, da je včasih prav preprostost tista, ki naredi največji vtis.

Modni dodatek, ki je povsem spremenil videz

Osrednjo vlogo v stajlingu je imel širok okrasni pas, s katerim je kraljica poudarila pas in ustvarila videz peščene ure. Pas, okrašen s kamni v toplih rdečkastih in rjavih tonih, je obleki dodal pridih glamurja, ne da bi pri tem zasenčil njeno prefinjenost. Prav ta detajl je dokaz, kako lahko en sam modni dodatek popolnoma spremeni podobo sicer preprostega oblačila. Gre za stilski trik, ki ga zlahka posnemamo tudi pri vsakodnevnih stajlingih.

Preberi še To sta bodoči kralj in kraljica, spoznala sta se v nočnem klubu

Popolno ujemanje dodatkov

Kraljica Mary je videz dopolnila z bronastimi sandali z odprtimi prsti ter elegantnim nakitom v toplih kovinskih odtenkih. Viseči uhani in zapestnice so se lepo povezali z barvno paleto obleke, zato je celoten videz deloval izjemno usklajeno.

Preberi še Nova danska kraljica blestela v belem

Njena modna filozofija je očitno preprosta: kakovostni kosi, premišljeni dodatki in brezčasna eleganca, ki ne pozna starostnih omejitev.

icon-expand Kraljica Mary FOTO: Profimedia

Preberi še Nova danska kraljica na skrivaj opravila poseben tečaj

Kraljevo Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Vas zanima vse o Meghan Markle in princu Harry? Radi spremljate družino princa Williama in cambriške vojovodinje Kate Middleton? Prijavite se na naše e-novičke, v katerih vas bomo obveščali o dogajanju na kraljevih dvorih! Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.