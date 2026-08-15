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Kraljica Mary
Kraljevo

Navdušila v pikčasti obleki, ki jo želimo imeti vse

N. Č.
15. 08. 2026 04.00
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Danska kraljica Mary je znova dokazala, da za eleganten videz ne potrebuje drznih krojev ali kričečih barv. Na odprtju svetovnega prvenstva FEI v nemškem Aachnu je navdušila v pikčasti obleki, ki je odlična inspiracija za vse ljubiteljice brezčasne mode.

Danska kraljica Mary je s svojo zadnjo modno izbiro v nemškem mestu Aachen ponovno potrdila, zakaj v svetu aristokratske mode zaseda sam prestol elegance. Njen slog, ki je skozi leta dozorel v simfonijo klasičnih krojev in prefinjene ženskosti, ne potrebuje glasnih barv ali ekstravagantnih poskusov za privabljanje pogledov.

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Na odprtju svetovnega prvenstva FEI je 54-letna monarhinja zablestela v topli karamelni barvi, prekriti z nežnimi belimi pikami, ki so obleki vdihnile igrivost, a hkrati ohranile visoko raven formalnosti, primerne njenemu statusu. Obleka s halter izrezom je mojstrsko izpostavila njena ramena in roke, dolžina, ki je segala skoraj do tal, pa je poudarila kraljevsko držo.

Kraljica Mary
Kraljica Mary FOTO: Profimedia

Stavila je na vzorec, ki ga obožujejo modne ikone

54-letna kraljica se je dogodka udeležila v dolgi karamelni obleki, posuti z drobnimi belimi pikami. Gre za vzorec, ki se redno vrača med modne trende in velja za enega najbolj ženstvenih ter vsestranskih modnih motivov, piše Tportal.

Obleka je izstopala tudi zaradi priljubljenega halter izreza, ki je poudaril ramena in zgornji del telesa, medtem ko je padajoče krilo ustvarilo elegantno in lahkotno silhueto, še dodajajo. Mary je tako znova pokazala, da je včasih prav preprostost tista, ki naredi največji vtis.

Modni dodatek, ki je povsem spremenil videz

Osrednjo vlogo v stajlingu je imel širok okrasni pas, s katerim je kraljica poudarila pas in ustvarila videz peščene ure. Pas, okrašen s kamni v toplih rdečkastih in rjavih tonih, je obleki dodal pridih glamurja, ne da bi pri tem zasenčil njeno prefinjenost.

Prav ta detajl je dokaz, kako lahko en sam modni dodatek popolnoma spremeni podobo sicer preprostega oblačila. Gre za stilski trik, ki ga zlahka posnemamo tudi pri vsakodnevnih stajlingih.

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Popolno ujemanje dodatkov

Kraljica Mary je videz dopolnila z bronastimi sandali z odprtimi prsti ter elegantnim nakitom v toplih kovinskih odtenkih. Viseči uhani in zapestnice so se lepo povezali z barvno paleto obleke, zato je celoten videz deloval izjemno usklajeno.

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Njena modna filozofija je očitno preprosta: kakovostni kosi, premišljeni dodatki in brezčasna eleganca, ki ne pozna starostnih omejitev.

Kraljica Mary
Kraljica MaryFOTO: Profimedia
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Vir: tportal.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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