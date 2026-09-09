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Norveška kraljica Sonja
Kraljevo

Po skoraj 60 letih se je poslovila od ljubezni svojega življenja

N. Č.
09. 09. 2026 20.16
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Ko se je Norveška danes poslovila od kralja Haralda V., so bili pogledi uprti v kraljico Sonjo. Po skoraj 60 letih skupnega življenja se je poslovila od človeka, zaradi katerega je nekoč pretresla kraljeva pravila.

Ko se je Norveška danes poslovila od kralja Haralda V., so bili pogledi mnogih uprti v eno osebo. Kraljica Sonja je svojega moža spremljala na njegovi zadnji poti le nekaj dni po tem, ko bi praznovala 58. obletnico poroke. Njuna ljubezenska zgodba je pred desetletji pretresla norveško monarhijo, danes pa se je zapisala še v enega najbolj ganljivih trenutkov sodobne kraljeve zgodovine. Kot poročata reviji Town & Country in Hola!, je bilo prav njeno slovo eden najbolj čustvenih prizorov pogreba.

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Po skoraj 60 letih se je poslovila od ljubezni svojega življenja

Norveška se je danes poslovila od kralja Haralda V., ki je umrl konec avgusta v starosti 89 let. Med številnimi državniki, evropskimi monarhi in člani kraljevih družin je bila v središču pozornosti predvsem kraljica Sonja, ženska, ki je ob njem stala skoraj šest desetletij.

Ko je sprevod krenil skozi Oslo, je bila prav ona ena najganljivejših podob dneva. Medtem ko je država izrekala zadnje slovo priljubljenemu monarhu, se je sama poslavljala od človeka, s katerim je preživela večino svojega življenja.

Kraljica Sonja ob moževi krsti.
Kraljica Sonja ob moževi krsti.FOTO: Profimedia

Ljubezenska zgodba, ki je skoraj preprečila njegovo kronanje

Njuna zgodba se je začela daleč od dvornih zidov. Takratni prestolonaslednik Harald se je zaljubil v Sonjo Haraldsen, mlado žensko iz nekraljeve družine.

To je predstavljalo velik problem. Na norveškem dvoru namreč niso bili navdušeni nad možnostjo, da bi se bodoči kralj poročil z navadno državljanko. Njuni zvezi so dolgo nasprotovali, zaljubljenca pa sta morala več let čakati na dovoljenje za poroko.

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Po poročanju številnih tujih medijev je Harald očetu celo dejal, da se 'ne bo poročil z nobeno drugo žensko'. Njegova odločnost je sčasoma premagala dvorske pomisleke.

Leta 1968 sta si končno obljubila večno zvestobo.

Kraljica Sonja
Kraljica SonjaFOTO: Profimedia

Skupaj v dobrem in slabem

V desetletjih, ki so sledila, sta postala eden najbolj spoštovanih in priljubljenih kraljevih parov v Evropi.

Skupaj sta vzgojila dva otroka, prestala številne življenjske preizkušnje in spremljala velike spremembe v norveški družbi. Ko je Harald leta 1991 postal kralj, je Sonja postala kraljica. Njuna zgodba je mnogim predstavljala dokaz, da lahko ljubezen premaga tudi najbolj toga pravila.

Prav zato je bilo današnje slovo za številne Norvežane toliko bolj čustveno.

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Ganljiv trenutek, ki si ga bodo zapomnili številni

Na pogrebu ni manjkalo pomembnih gostov, med njimi tudi britanski princ William ter številni evropski monarhi. A čeprav je šlo za dogodek državnega pomena, se bodo številni najbolj spominjali trenutkov, povezanih s kraljico Sonjo.

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Norveška kraljica Sonja
Norveška kraljica SonjaFOTO: Profimedia

Po skoraj 60 letih skupnega življenja se je morala posloviti od človeka, zaradi katerega je nekoč pretresla kraljeva pravila in s katerim je nato prehodila pot od mlade zaljubljenke do norveške kraljice.

Danes se je tako končala ena najbolj znanih evropskih kraljevih ljubezenskih zgodb.

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Viri: Town & Country, Hola!, News in English Norway, AFP

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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