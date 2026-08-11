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Lažna vest o smrti kralja Karla III. povzročila pravo zmedo

L.G.
11. 08. 2026 11.23
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Poslušalci britanske radijske postaje Radio Caroline so pred časom doživeli nepričakovan šok. Med običajnim programom se je namreč nenadoma predvajalo sporočilo, da je umrl kralj Karel III., sledila pa je celo britanska himna in nekaj minut tišine.

Bizaren incident se je zgodil maja letos, zdaj pa so britanski regulatorji razkrili, kaj se je pravzaprav dogajalo v zakulisju. Po ugotovitvah regulatorja Ofcom je zaposleni med vzdrževanjem studijske opreme naletel na vnaprej pripravljena zvočna sporočila, namenjena dnevu, ko bo umrl britanski monarh. Iz radovednosti jih je predvajal, ne da bi vedel, da bodo v istem trenutku odšla v eter.

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Poslušalci so tako slišali uradno zveneča sporočila, da je kralj Karel III. preminil in da postaja zaradi žalovanja prekinja običajni program. Za obvestilom je sledila himna 'God Save the King', nato pa še približno 16 minut tišine, kar je marsikoga dodatno prepričalo, da gre za resnično izredno novico.

Zaposleni je iz radovednosti predvajal vnaprej pripravljeno obvestilo o smrti kralja, ki je po pomoti pristalo v etru.
Zaposleni je iz radovednosti predvajal vnaprej pripravljeno obvestilo o smrti kralja, ki je po pomoti pristalo v etru.FOTO: Profimedia

Še bolj nenavadno je, da je oseba, ki je sprožila napačno predvajanje, po ugotovitvi, kaj se je zgodilo, po poročanju britanskih medijev zagrabila panika in zapustila prostore radijske postaje. Medtem voditelj oddaje, ki je program vodil na daljavo, sploh ni vedel, da poslušalci slišijo nekaj povsem drugega kot on.

Približno pol ure pozneje je postaja vendarle pojasnila, da je prišlo do napake in da je kralj živ. Ofcom je pozneje ocenil, da je Radio Caroline kršil pravila o natančnem poročanju in prepoznem popravku napačne informacije.

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Čeprav se zgodba sliši kot prizor iz komedije, razkriva zanimivo ozadje delovanja britanskih medijev. Ob smrti monarha imajo številne radijske in televizijske postaje že pripravljene posebne protokole, govore in glasbene sezname, ki jih lahko aktivirajo v trenutku. Tokrat je eden od teh skrbno pripravljenih načrtov po nesrečnem spletu okoliščin za kratek čas ustvaril lažno novico, ki je presenetila poslušalce po vsej državi.

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