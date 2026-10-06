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Meghan in Harry - ig
Kraljevo

Fotografije povedo več kot tisoč besed: vsi govorijo o Meghan in Harryju

N. Č.
06. 10. 2026 10.48
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Kje je Meghan Markle? To vprašanje se je v zadnjih tednih pojavljalo vse pogosteje, saj se je v javnosti večinoma pojavljal le princ Harry. Zdaj pa so fotografije para iz Anglije sprožile nov val odzivov in komentarjev.

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Potem ko sta se poleti z družino vrnila v Združeno kraljestvo, sta se Meghan Markle in princ Harry minuli teden prvič skupaj pojavila v javnosti v Angliji. Fotografije, na katerih se držita za roke med prihodom v priljubljen podeželski pub, so hitro zaokrožile po svetovnih medijih in sprožile številne odzive.

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Prvič skupaj v javnosti po vrnitvi

Kot poroča The Sun, so vojvodo in vojvodinjo Susseška fotografirali 1. oktobra ob prihodu v pub The Falkland Arms v kraju Great Tew v Oxfordshiru. Na fotografijah je mogoče videti sproščena in nasmejana zakonca, ki sta v lokal prispela z roko v roki, piše The Sun.

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Po poročanju revije People gre za prve skupne fotografije para v Veliki Britaniji po avgustovski vrnitvi družine v Anglijo, zato ni presenetljivo, da so vzbudile toliko zanimanja. Fotografije so bile objavljene dan pozneje in so hitro postale tema številnih razprav v kraljevih krogih.

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V sproščenih oblačilih na kosilo

Za popoldanski obisk je Meghan Markle izbrala preprosto črno pletenino, temne hlače, bele športne copate in sončna očala. Tudi princ Harry je ostal zvest sproščenemu slogu ter kombiniral kavbojke, jakno in sončna očala, poroča The Sun.

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Pozornost nekaterih medijev je pritegnila tudi njegova kapa gasilske službe iz Santa Barbare, s katero je, kot so zapisali tuji mediji, v angleško podeželsko okolje prinesel nekaj kalifornijskega duha. 

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Fotografije sprožile val odzivov

Čeprav gre na prvi pogled za povsem običajen obisk puba, so fotografije zaradi okoliščin dobile precej večjo težo. Številni opazovalci so izpostavili predvsem dejstvo, da sta se zakonca v javnosti pojavila sproščena, nasmejana in z roko v roki.

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Ravno zaradi tega so se fotografije hitro razširile po družbenih omrežjih, številni mediji pa so jih označili za enega najbolj opaznih skupnih trenutkov para po vrnitvi v Združeno kraljestvo.

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Njuna vrnitev ni povzročila pričakovane evforije

Zanimivo je, da njuna vrnitev v Anglijo ni povzročila takšne medijske evforije, kot so jo nekateri pričakovali. Nekateri kraljevi komentatorji menijo, da sta zakonca morda pričakovala več pozornosti, v resnici pa se po poročanju britanskih medijev lahko precej bolj sproščeno gibljeta po državi, kot bi si bilo mogoče predstavljati pred nekaj leti. 

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Prav zato sta si lahko privoščila tudi povsem običajno kosilo v priljubljenem podeželskem pubu The Falkland Arms, kjer so ju fotografirali v sproščenem in nasmejanem razpoloženju.

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Vir: The Sun, People

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