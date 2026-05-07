Tako je danes videti sin Meghan Markle

V javnosti so se pojavile nove fotografije princa Archieja, ki jih je ob njegovem sedmem rojstnem dnevu objavila Meghan Markle. Princ Archie se je rodil 6. maja 2019, odkar pa sta se Harry in Meghan leta 2020 odrekla kraljevim dolžnostim, redkeje vidimo njegove aktualne posnetke.

Meghan je fotografije opremila s preprostim napisom: "Sedem let pozneje. Vse najboljše, najin zlati fantek."

Kje sta Meghan Markle in princ Harry danes?

Par se je pred leti preselil v Montecito, kjer si prizadevata za bolj običajno vzgojo obeh otrok; poleg Archieja imata še tri leta mlajšo hčerko Lilibet. Njune objave na družbenih omrežjih so skrbno izbrane, da kljub pozornosti javnosti varujejo zasebnost otrok.

Harry in Meghan sta se po selitvi v ZDA torej naselila v Montecitu v Kaliforniji, kjer imata hišo na varni in mirni lokaciji. To jima omogoča, da njuni otroci, Archie in Lilibet, odraščajo stran od kamer in vrveža velikih mest. Na novo objavljenih slikah lahko vidimo Archieja, kako se s sestro sprehaja ob morju, kar potrjuje besede Meghan Markle, da otrokoma želita omogočiti normalno otroštvo.

