Meghan doživela hladen tuš: nekdanji agent šokiral z izjavo

Presenetljiv odgovor na vprašanje o Meghanini prihodnosti

Ko so Arija Emanuela, izvršnega predsednika agencije WME Group, v intervjuju za časnik The Times vprašali, kako vidi prihodnost kariere Meghan Markle, je odgovoril zelo neposredno: "Najlepše pri vsem tem je, da mi o tem ni več treba razmišljati." Po poročanju revije People sta se Meghan in Emanuel pri sodelovanju razšla že lani.

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Njegov komentar je številne presenetil, saj je veljal za enega ključnih ljudi, ki so pomagali oblikovati Meghanino poslovno in medijsko pot po odhodu iz britanske kraljeve družine.

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Sodelovanje, ki ni trajalo dolgo

Meghan Markle se je agenciji WME pridružila aprila 2023. Takrat so mediji poročali, da bodo zanjo skrbeli nekateri največji zvezdniki hollywoodskega menedžmenta, med njimi tudi Ari Emanuel, Brad Slater in Jill Smoller. Namen sodelovanja je bil razvoj novih poslovnih projektov, produkcijskih vsebin, televizijskih in filmskih priložnosti ter partnerstev z blagovnimi znamkami. Po navedbah revije Variety, ki jih povzema People, sta Emanuel in Slater pozneje prenehala aktivno delati na Meghaninem računu, čeprav je agencija še naprej zastopala tako Meghan kot njeno organizacijo Archewell.

Agencija jo še vedno zastopa

Kljub odmevnim Emanuelovim besedam pri WME poudarjajo, da agencija še vedno zastopa Meghan Markle in organizacijo Archewell. Revija People navaja, da iz agencije niso želeli dodatno pojasnjevati okoliščin, ki so pripeljale do konca Emanuelovega neposrednega sodelovanja z vojvodinjo Susseško.

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To pomeni, da Meghan ni ostala brez zastopanja, vendar eden najvplivnejših hollywoodskih agentov ni več del njene ekipe.

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Bo sledila vrnitev pred kamere?

V zadnjih mesecih se je veliko govorilo o tem, kaj bo naslednji korak nekdanje igralke iz priljubljene serije Suits. Revija People je poročala, da naj bi se Meghan zanimala za nove igralske projekte in da naj bi z možem, princem Harryjem, že dlje časa razmišljala o njeni vrnitvi pred kamere. Med drugim se je omenjala tudi možnost sodelovanja v tretji sezoni serije The Gentlemen, ki jo ustvarja Guy Ritchie. Po odhodu iz serije Suits leta 2018 se je Meghan namreč predvsem posvečala humanitarnim projektom, medijskim vsebinam in poslovnim pobudam, povezanih z znamko Archewell.

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Meghan ostaja ena najbolj opazovanih žensk na svetu

Ne glede na to, ali gre za njene poslovne poteze, družinsko življenje ali morebitno vrnitev v igralske vode, Meghan Markle še naprej vzbuja veliko zanimanja javnosti. Tudi zato je nekaj stavkov nekdanjega agenta povzročilo toliko odzivov in ugibanj o tem, kaj se je v resnici dogajalo v ozadju njunega sodelovanja.

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