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Princ Harry in Meghan Markle
Kraljevo

Skoraj desetletje pozneje sta se vrnila tja, kjer se je vse začelo

N. Č.
15. 10. 2026 12.16
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Po letih življenja v ZDA in številnih ugibanjih o njuni prihodnosti sta se Meghan Markle in princ Harry znova skupaj pojavila na javnem dogodku v Veliki Britaniji. Gre za njun prvi skupni javni nastop v državi po vrnitvi, poteza pa je že sprožila številne odzive in vprašanja o njuni prihodnosti.

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Meghan Markle in princ Harry sta danes opravila svoj prvi skupni javni nastop v Angliji po vrnitvi v Veliko Britanijo. Par je obiskal mesto Nottingham, kjer sta se leta 2017 prvič skupaj pojavila v javnosti po zaroki, kar daje dogodku še poseben simbolni pomen.

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Po poročanju tiskovne agencije Associated Press, ki ga povzema ameriški portal U.S. News, je to njun prvi skupni javni nastop po vrnitvi v Veliko Britanijo, kjer poskušata po več letih življenja v Kaliforniji zgraditi novo življenjsko poglavje.

Princ Harry in Meghan Markle
Princ Harry in Meghan Markle FOTO: Profimedia

V ospredju obiska je dobrodelnost

Njun obisk ni povezan z uradnimi dolžnostmi britanske kraljeve družine. Harry in Meghan sta obiskala več organizacij, ki pomagajo mladim, socialno ogroženim družinam in lokalnim skupnostim.

Po navedbah U.S. News program vključuje obisk organizacije Community Recording Studio, ki skozi glasbo in ustvarjalne programe pomaga mladim graditi samozavest in pridobivati nove veščine. Obiskala sta tudi največjo lokalno prehransko banko Himmah ter organizacijo Epic Partners, ki mladim ponuja športne, izobraževalne in mentorske programe.

Tudi portal The Londoner poroča, da ima Nottingham za princa Harryja poseben pomen. Mesto je obiskoval že v preteklosti in ga javno označil kot kraj, ki ima trajno mesto v njegovem srcu.

Nova podoba po vrnitvi v Britanijo

Njun današnji nastop je deležen velike medijske pozornosti tudi zato, ker prihaja po vrnitvi družine v Veliko Britanijo. Kot poroča People, sta Meghan Markle in princ Harry navdušena, da se lahko ponovno osredotočita na projekte, ki so jima blizu, ter nadaljujeta delo na področjih, ki sta jih podpirala že vrsto let.

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Po poročanju revije People naj bi bila oba optimistična glede prihodnjih projektov in pripravljena na novo obdobje javnega delovanja, čeprav še vedno ne opravljata uradnih kraljevih dolžnosti.

Princ Harry in Meghan Markle
Princ Harry in Meghan MarkleFOTO: Profimedia

Še vedno nista del ožje kraljeve ekipe

Čeprav je današnji obisk organiziran na način, ki spominja na tradicionalne kraljeve obiske, palača vztraja, da ostajata zasebnika. Britanski kralj Karel III. je že pred tem jasno sporočil, da Harry in Meghan ostajata neaktivna člana kraljeve družine in da vse dobrodelne dejavnosti izvajata kot zasebnika, ne kot predstavnika monarhije.

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Prav zato mnogi kraljevi komentatorji današnji dogodek vidijo kot zanimiv korak v razvoju njune javne podobe. Po eni strani ostajata povezana z dobrodelnimi projekti, po drugi pa poskušata ustvariti identiteto zunaj tradicionalnih okvirjev britanske monarhije.

Princ Harry in Meghan Markle - vrnila sta se tja, kjer se je vse začelo.
Princ Harry in Meghan Markle - vrnila sta se tja, kjer se je vse začelo.FOTO: Profimedia

Simbolična vrnitev na kraj, kjer se je vse začelo

Številni kraljevi poznavalci poudarjajo tudi simboliko izbire mesta. Prav v Nottinghamu sta se Harry in Meghan leta 2017 prvič skupaj pojavila pred javnostjo po oznanitvi zaroke. Skoraj desetletje pozneje sta se na isto območje vrnila kot zakonca in starša dveh otrok, v povsem drugačnih okoliščinah, kot so bile takrat.

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Viri: People, Associated Press, U.S. News, The Londoner, Yahoo Entertainment 

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