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Meghan Markle
Kraljevo

Drama na dvoru: Umazane skrivnosti kraljeve družine bodo prišle na dan

N. Č.
04. 07. 2026 04.00
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Po uspešnici princa Harryja z naslovom Rezerva (Spare) se vse oči upirajo v Meghan Markle. Govorice o izdaji njenih osebnih spominov so vse glasnejše, strokovnjaki pa napovedujejo, da bi knjiga lahko prinesla nova razkritja in dodatno poglobila spor v kraljevi družini.

Meghan Markle naj bi se pripravljala na izdajo lastne knjige spominov, poroča več britanskih medijskih hiš. Po izidu Harryjeve uspešnice 'Rezerva' (Spare) se zdaj vse oči upirajo v njegovo soprogo.

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Princ Harry (41) in Meghan Markle (44) sta se sicer že pred leti odrekla nazivom in se preselila v Združene države Amerike, od koder sta večkrat javno kritizirala kraljevo družino. Njuno sodelovanje z Oprah Winfrey in sodelovanje v dokumentarni seriji sta postavila temelje za njuno medijsko prisotnost, nova knjiga pa bi lahko predstavljala nov korak v tej smeri. Trenutno še ni uradne potrditve iz njunega tabora, vendar so namigovanja v javnosti izjemno močna, piše Net.hr.

Princ Harry in Meghan Markle
Princ Harry in Meghan Markle FOTO: Profimedia

Ali res obstaja skrivni dnevnik Meghan Markle?

Viri navajajo, da je Meghan Markle v času življenja v rezidenci Frogmore Cottage pisala podroben dnevnik. V njem naj bi bili zabeleženi vsakodnevni dogodki in interakcije z drugimi člani kraljeve družine, piše Net.hr.

Strokovnjakinja za kraljeve zadeve Jennie Bond poudarja pomen teh zapiskov. Po njenih besedah bi ti dnevniki lahko vsebovali doslej nepoznane informacije, ki bi ob objavi ponovno povzročile napetosti med kraljevo družino in parom iz Kalifornije. Meghan je v preteklih intervjujih že nakazala, da je shranila veliko dokazov o svojih izkušnjah, kar daje verodostojnost teorijam o nastajanju nove knjige.

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Kako se je Buckinghamska palača odzvala na govorice o novi knjigi?

Buckinghamska palača še ni komentirala novic o domnevni knjigi, piše Net.hr. Če se bo Meghan odločila za objavo, bi to lahko vodilo do novega razkola v družini, ki si še vedno ni povsem opomogla po preteklih obtožbah s strani omenjenega para in pa škandalu, ki se je pred kratkim odvijal okoli princa Andrewa.

Meghan Markle - ali res piše novo knjigo na podlagi svojega dnevnika?
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Vir: net.hr

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