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Meghan Markle in princ Harry
Kraljevo

Meghan s temi besedami opisala Harryja in razkrila, kaj si zares misli o njem

S.B.
15. 09. 2026 11.09
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Princ Harry danes praznuje 42. rojstni dan, njegova žena Meghan Markle pa mu je ob tej priložnosti namenila prav posebno javno voščilo. Na Instagramu je objavila kolaž fotografij in videoposnetkov, v katerem je mogoče videti Harryja v različnih družinskih trenutkih, tudi z njunima otrokoma, Archiejem in Lilibet.

Ob objavi je zapisala le nekaj besed, a dovolj zgovornih: "On je preprosto najboljši. Vse najboljše, moja ljubezen."  

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Harry kot oče v središču pozornosti

Meghan je v objavi izpostavila predvsem bolj zasebno plat svojega moža. Med utrinki so prizori Harryja z otrokoma, skupni trenutki v naravi in fotografije, ki dajejo vpogled v družinsko življenje, ki ga zakonca sicer skrbno varujeta pred javnostjo.

Na nekaterih posnetkih je Harry mogoče videti z Lilibet, drugi prikazujejo družino med različnimi dejavnostmi na prostem. Otroka sta na številnih fotografijah posneta od zadaj oziroma tako, da njuna obraza nista jasno vidna, kar je skladno z željo Sussexov, da bi njuna zasebnost ostala čim bolj zaščitena.

Meghan je za podlago izbrala pesem Simply the Best, akustično različico uspešnice Tine Turner, s čimer je še dodatno poudarila sporočilo svojega voščila.

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Harry praznuje 42. rojstni dan

Harry, vojvoda sussekški, je rojen 15. septembra 1984, danes pa praznuje 42 let.

Rojstni dan prihaja v precej pomembnem obdobju za njegovo družino. Harry in Meghan sta se po približno šestih letih življenja v Kaliforniji pred kratkim z otrokoma vrnila v Združeno kraljestvo. Njuna otroka, sedemletni Archie in petletna Lilibet, sta tako začela novo poglavje svojega otroštva v okolju, ki je precej drugačno od tistega, v katerem sta odraščala doslej.

Družina je sicer ohranila dom v Montecitu, njuna vrnitev v Veliko Britanijo pa je bila povezana predvsem z željo, da bi otroka bolje spoznala tudi očetovo domovino in okolje, iz katerega izhaja njun oče.

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Prav otroka sta deležna največ pozornosti

Harry in Meghan sta v preteklosti večkrat poudarila, da želita svoje otroke zaščititi pred pretirano medijsko izpostavljenostjo. Zato so vsakič, ko objavita nov posnetek Archieja ali Lilibet, oči javnosti uprte prav vanju.

Meghan je v zadnjih mesecih sicer nekoliko pogosteje delila družinske utrinke. Ob Archijevem sedmem rojstnem dnevu je objavila fotografiji njega kot dojenčka in novejši posnetek z Lilibet, junija pa je ob Lilibetinem petem rojstnem dnevu prav tako delila njeni fotografiji.

Tudi Harryjev današnji rojstni dan zato ni izjema. Čeprav je v ospredju njegov osebni praznik, so prav družinski prizori tisti, ki so pritegnili največ pozornosti.

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Meghan Markle in princ Harry.
Meghan Markle in princ Harry.FOTO: Profimedia

Novo poglavje za družino Sussex

Harryjevo praznovanje prihaja le dan po tem, ko je v javnost prišla novica, da bosta Archie in Lilibet zamenjala šolo. Otroka sta novo šolo obiskovala le dva dni, nato pa je družina zaradi varnostnih pomislekov sprejela odločitev o spremembi. Po poročanju Reutersa naj bi bile težave povezane predvsem z varnostnimi tveganji pri prevozu med domom in šolo.

Vse to se dogaja v času, ko se družina ponovno privaja na življenje v Veliki Britaniji.

Meghan pa je s svojo rojstnodnevno objavo pokazala predvsem drugo plat njihovega novega poglavja, Harryja kot moža in očeta, obkroženega z ljudmi, ki so mu najbližje.

In njeno kratko voščilo pove pravzaprav vse, kar je želela povedati: "On je preprosto najboljši."

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