Meghan s temi besedami opisala Harryja in razkrila, kaj si zares misli o njem

Ob objavi je zapisala le nekaj besed, a dovolj zgovornih: "On je preprosto najboljši. Vse najboljše, moja ljubezen."
Harry kot oče v središču pozornosti
Meghan je v objavi izpostavila predvsem bolj zasebno plat svojega moža. Med utrinki so prizori Harryja z otrokoma, skupni trenutki v naravi in fotografije, ki dajejo vpogled v družinsko življenje, ki ga zakonca sicer skrbno varujeta pred javnostjo.
Na nekaterih posnetkih je Harry mogoče videti z Lilibet, drugi prikazujejo družino med različnimi dejavnostmi na prostem. Otroka sta na številnih fotografijah posneta od zadaj oziroma tako, da njuna obraza nista jasno vidna, kar je skladno z željo Sussexov, da bi njuna zasebnost ostala čim bolj zaščitena.
Meghan je za podlago izbrala pesem Simply the Best, akustično različico uspešnice Tine Turner, s čimer je še dodatno poudarila sporočilo svojega voščila.
Harry praznuje 42. rojstni dan
Harry, vojvoda sussekški, je rojen 15. septembra 1984, danes pa praznuje 42 let.
Rojstni dan prihaja v precej pomembnem obdobju za njegovo družino. Harry in Meghan sta se po približno šestih letih življenja v Kaliforniji pred kratkim z otrokoma vrnila v Združeno kraljestvo. Njuna otroka, sedemletni Archie in petletna Lilibet, sta tako začela novo poglavje svojega otroštva v okolju, ki je precej drugačno od tistega, v katerem sta odraščala doslej.
Družina je sicer ohranila dom v Montecitu, njuna vrnitev v Veliko Britanijo pa je bila povezana predvsem z željo, da bi otroka bolje spoznala tudi očetovo domovino in okolje, iz katerega izhaja njun oče.
Prav otroka sta deležna največ pozornosti
Harry in Meghan sta v preteklosti večkrat poudarila, da želita svoje otroke zaščititi pred pretirano medijsko izpostavljenostjo. Zato so vsakič, ko objavita nov posnetek Archieja ali Lilibet, oči javnosti uprte prav vanju.
Meghan je v zadnjih mesecih sicer nekoliko pogosteje delila družinske utrinke. Ob Archijevem sedmem rojstnem dnevu je objavila fotografiji njega kot dojenčka in novejši posnetek z Lilibet, junija pa je ob Lilibetinem petem rojstnem dnevu prav tako delila njeni fotografiji.
Tudi Harryjev današnji rojstni dan zato ni izjema. Čeprav je v ospredju njegov osebni praznik, so prav družinski prizori tisti, ki so pritegnili največ pozornosti.
Novo poglavje za družino Sussex
Harryjevo praznovanje prihaja le dan po tem, ko je v javnost prišla novica, da bosta Archie in Lilibet zamenjala šolo. Otroka sta novo šolo obiskovala le dva dni, nato pa je družina zaradi varnostnih pomislekov sprejela odločitev o spremembi. Po poročanju Reutersa naj bi bile težave povezane predvsem z varnostnimi tveganji pri prevozu med domom in šolo.
Vse to se dogaja v času, ko se družina ponovno privaja na življenje v Veliki Britaniji.
Meghan pa je s svojo rojstnodnevno objavo pokazala predvsem drugo plat njihovega novega poglavja, Harryja kot moža in očeta, obkroženega z ljudmi, ki so mu najbližje.
In njeno kratko voščilo pove pravzaprav vse, kar je želela povedati: "On je preprosto najboljši."
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