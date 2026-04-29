Melania navdušila v belem kostimu, dodala je drzen klobuk

V sklopu uradnega obiska kralja Karla III. in kraljice Camille v Združenih državah Amerike je gostiteljica Melania Trump pritegnila poglede v brezhibnem belem kostimu. Njena izbira oblačil ni bila le stvar osebnega okusa, temveč skrbno načrtovana poteza, ki spoštuje pravila uradnih državniških sprejemov, piše Tportal.

Melania se je odločila za monokromatski videz v snežno beli barvi , ki vključuje teliran suknjič, midi krilo ozkega kroja ter klobuk s širokimi krajci znamke Eric Javits, ki je poskrbel za slovesen videz. Suknjič in krilo sta delo modne hiše Ralph Lauren, ki je prva izbira za dogodke na tej ravni, piše Tportal.

Takšna kombinacija je idealna za dnevne formalne dogodke na prostem, saj zagotavlja resnost, hkrati pa poudari silhueto na diskreten in eleganten način. Dodatek belih salonarjev znamke Manolo Blahnik je odlično zaključil celoten videz.

V nasprotju s kraljico Camillo, ki se je zanašala na moč zgodovinskega nakita in brošk, je Melania Trump izbrala pristop 'manj je več', še dodaja Tportal. Namesto bogatega nakita je Melania stavila na moč kroja, ki ne potrebuje dodatnega blišča, da bi dosegel želeni učinek v objektivih fotografov, še dodajajo.