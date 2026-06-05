Zdravstveno stanje princese je vedno šibkejše

V zadnjem javnem nastopu na podelitvi prestižnih nagrad Abel v Oslu je norveški prestolonaslednik, princ Haakon, podal pretresljivo izjavo glede zdravstvenega stanja svoje soproge, princese Mette-Marit. Priznal je, da je njeno stanje kljub optimističnim napovedim v preteklih mesecih zdaj 'postalo kritično', piše People.
Kot navaja People, je princ s težkim srcem razkril, da je princesa "resno bolna" in da se njeno zdravstveno stanje v zadnjem obdobju 'naglo slabša'. "Princesa je hudo bolna in mislim, da se ji je stanje v zadnjem času nekoliko poslabšalo. Zato me skrbi za njeno zdravje. V vsakdanjem življenju uporablja kisik, kar ji nekoliko pomaga," je po poročanju revije Hello! povedal Haakon.
Kaj se dogaja z norveško princeso?
Kronična pljučna fibroza, s katero se princesa Mette-Marit bori že od leta 2018, je vstopila v novo, težje obdobje. Princ Haakon je potrdil, da je njegova soproga trenutno v fazi, ko se 'bolezen intenzivno stopnjuje'. Po poročanju People princ opaža vidno poslabšanje njene fizične moči. Pri vsakodnevnih dejavnostih se princesa zdaj zanaša na kisikovo napravo, ki ji olajša dihanje, saj njena pljuča zaradi zabrazgotinjenja tkiva ne delujejo več zadostno, poročajo pri številnih tujih medijih, kot sta Hello! in People.
Čaka na presaditev pljuč
Ena najtežjih odločitev, s katero se družina sooča, je presaditev pljuč. Strokovnjaki, vključno s profesorjem Martinom Holmom iz univerzitetne bolnišnice Rikshospitalet, potrjujejo, da postopek priprave na transplantacijo že poteka. Kot piše People, je odločitev o trenutku operacije popolnoma v rokah medicinske stroke, princ Haakon pa dodaja, da gre za zapleteno medicinsko vprašanje.
V vmesnem času je bila princesa nazadnje opažena v javnosti 17. maja med praznovanjem dneva ustave, kjer je bila primorana uporabljati stol in napravo za kisik, ki ji pomaga pri dihanju.
Zdravstvene težave kralja Haralda in kraljice Sonje
Zaradi obsežnih zdravstvenih izzivov ne le princese, temveč tudi kralja Haralda in kraljice Sonje, je prestolonaslednik Haakon prevzel številne državniške dolžnosti. Njegov oče, kralj Harald, je v preteklem letu prestal vrsto hospitalizacij, vključno z vstavitvijo spodbujevalnika, kraljica Sonja pa se sooča s srčno aritmijo.
Po poročanju People Haakon kljub veliki odgovornosti deluje izjemno osredotočeno, medtem ko norveška javnost z zadržanim dihom upa na najboljši možni razplet za kraljevo družino.
Pravne težave sina iz prvega zakona
Kot da zdravstvene težave ne bi bile dovolj, je norveški dvor pretresla tudi novica o pravnih težavah princesinega sina iz prvega zakona. Marius Borg Høiby se sooča s številnimi obtožbami, vključno z navedbami o spolnih zlorabah. Mariusu grozi zaporna kazen, razsodba pa je pričakovana sredi junija.
Vir: people.com, hellomagazine.com
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