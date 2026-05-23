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Stephanie Monaška
Kraljevo

Skrivnostna muza Michaela Jacksona prihaja iz kraljeve družine

S.B.
23. 05. 2026 04.00
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Znamenita skladba In the Closet z albuma Dangerous skriva kraljevsko skrivnost. V ozadju se je skrivala monaška princesa Stephanie, ki je bila v tistem času tudi sama ambiciozna pevka in si je želela uspeti na glasbenih odrih.

Prav to pa razkriva nova zgodba portala HOLA!, ki znova osvetljuje nenavadno povezavo med kraljem popa in monaško princeso Stéphanie, mlajšo hčerko princa Rainierja III. in legendarne Grace Kelly.

Po poročanju tujih medijev je bila prav princesa Stéphanie skrivnostni ženski glas v kultni uspešnici In the Closet, ki jo je Michael Jackson izdal na albumu Dangerous. Dolga leta oboževalci niso vedeli, kdo stoji za zapeljivim glasom v pesmi, saj je sodelovanje ostalo strogo varovana skrivnost. Šele pet let pozneje je Jackson razkril, da je pri projektu sodelovala monaška princesa.

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Stéphanie si je želela glasbene kariere

Zgodba je še toliko bolj zanimiva, ker Stéphanie takrat ni bila le članica evropskega plemstva, ampak tudi ambiciozna glasbenica. Že leta 1986 je izdala svojo pesem Comme un ouragan ("Kot orkan"), ki je v Franciji postala velika uspešnica. Princesa je celo sanjala, da bi nekoč nastopila kot predskupina Michaelu Jacksonu na njegovi turneji v Franciji, vendar naj bi ideja zaradi burnega odziva njegovih oboževalcev hitro padla v vodo.

Michael Jackson in monaška princesa Stéphanie.
Michael Jackson in monaška princesa Stéphanie.FOTO: Profimedia

Njuno prijateljstvo se je nadaljevalo tudi v devetdesetih letih

Skupaj sta se večkrat pojavila na podelitvi World Music Awards v Monaku, kjer je Stéphanie Jacksonu osebno predajala nagrade. Fotografije z dogodkov še danes veljajo za ene najbolj ikoničnih trenutkov povezovanja pop kulture in evropskega plemstva.

Portal HOLA! ob tem poudarja, da je bila princesa Stéphanie ena največjih skrivnosti v diskografiji kralja popa. Medtem ko je Michael Jackson javno gradil podobo skrivnostnega in nedosegljivega umetnika, je prav monaška princesa tiho postala njegova "skrivna muza".

Danes 61-letna princesa sicer ostaja pomembna figura monaške kraljeve družine. Znana je po dobrodelnem delu, modnih projektih in fundaciji Fight Aids Monaco, ki jo je ustanovila leta 2004.

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Vir: hola.com

Michael Jackson princesa Stephanie In the Closet glasbena zgodovina Monako
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