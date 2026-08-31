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Princesa Diana
Kraljevo

29 let po smrti princese Diane: Razkriti detajli iz njenega življenja

N. Č.
31. 08. 2026 04.00
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Danes mineva 29 let od smrti princese Diane, ene najbolj priljubljenih in občudovanih žensk 20. stoletja. Čeprav je od njene tragične smrti minilo skoraj tri desetletja, zanimanje za njeno življenje ne pojenja.

Princesa Diana še danes velja za eno najvplivnejših članic britanske kraljeve družine, njena zgodba pa navdihuje nove generacije po vsem svetu. Ob obletnici njene smrti si lahko na VOYO ogledate tudi dokumentarni film Diana, ki razkriva manj znane plati njenega življenja.

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Princesa ljudskih src

Diana Spencer je leta 1981 stopila v središče svetovne pozornosti, ko se je poročila s princem Charlesom in postala princesa Walesa. S svojo dostopnostjo, toplino in neposrednim stikom z ljudmi je hitro osvojila srca javnosti ter si prislužila naziv ljudska princesa. Kljub pravljični podobi pa njeno življenje še zdaleč ni bilo brez preizkušenj. Za zidovi palače se je pogosto spopadala z osamljenostjo, medijskim pritiskom in težavami v zakonu.

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Princesa Diana
Princesa Diana FOTO: Profimedia

Tragedija, ki je pretresla svet

31. avgusta 1997 je svet pretresla novica o smrti princese Diane. Po prometni nesreči v pariškem predoru Pont de l'Alma so jo prepeljali v bolnišnico, kjer so jo zdravniki skušali rešiti, vendar je zaradi hudih poškodb umrla. V nesreči sta življenje izgubila tudi njen partner Dodi Al Fayed in voznik Henri Paul. Njena smrt je sprožila val žalovanja po vsem svetu, pred Kensingtonsko palačo pa so se v naslednjih dneh zbrale nepregledne množice ljudi.

Njena zapuščina živi naprej

Diana ni bila znana le zaradi svojega položaja v kraljevi družini. Velik pečat je pustila tudi na področju dobrodelnosti. Podpirala je obolele za aidsom, opozarjala na problematiko protipehotnih min in spregovorila o temah, o katerih so drugi molčali. Mnogi ji pripisujejo zasluge za to, da je britansko monarhijo približala navadnim ljudem in ji dala bolj človeški obraz.

Dokumentarec Diana na VOYO

Ob današnji obletnici njene smrti je na VOYO na voljo dokumentarni film Diana iz leta 2021, ki ga je režirala Jemma Chisnall. Dokumentarec skozi redke arhivske posnetke, osebna pisma in doslej neslišana pričevanja osvetljuje življenje ženske, ki je postala svetovna ikona. Ustvarjalci se osredotočajo tako na njeno javno podobo kot tudi na zasebne trenutke, ki jih kamere niso ujele.

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Skoraj tri desetletja po njeni smrti ostaja princesa Diana ena najbolj fascinantnih osebnosti sodobne zgodovine. Njena zgodba še danes opominja na ceno slave, hkrati pa dokazuje, kako velik vpliv ima lahko posameznik, ki ga vodijo sočutje, pogum in želja pomagati drugim.

Mineva 29 let od smrti princese Diane.
Mineva 29 let od smrti princese Diane.FOTO: Adobe Stock
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Njena smrt ni prizadela nikogar tako močno kot njega

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