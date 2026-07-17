Od najbolj osovražene ženske do kraljice

Ko danes pogledamo britansko kraljico Camillo, vidimo samozavestno žensko, ki stoji ob boku kralja Karla III., se udeležuje kraljevih dogodkov in podpira številne dobrodelne projekte. A še pred nekaj desetletji si je le malokdo predstavljal, da bo ženska, ki je bila dolga leta v središču enega največjih kraljevih škandalov, nekoč sedela ob boku kralja Karla III. kot uradno okronana kraljica.

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Ljubezenska zgodba, ki je pretresla monarhijo

Camilla Rosemary Shand se je rodila 17. julija 1947 v Londonu v ugledni britanski družini. Princa Charlesa, današnjega kralja Karla III., naj bi spoznala v začetku sedemdesetih let na polo tekmi. Med njima se je hitro razvila naklonjenost, vendar se njuna zveza takrat ni razvila v zakon. Takratni prestolonaslednik naj ne bi imel dovolj svobode pri izbiri neveste, Camilla pa ni ustrezala predstavi o prihodnji kraljici. Njuni poti sta se zato ločili. Camilla se je tako leta 1973 poročila z vojaškim častnikom Andrewem Parkerjem Bowlesom, s katerim je dobila sina Toma in hčerko Lauro. Osem let pozneje se je Charles poročil z Diano Spencer. Oba zakona sta se pozneje končala z ločitvijo. Camilla in Andrew Parker Bowles sta se ločila leta 1995, Charles in Diana pa leto pozneje.

icon-expand Camilla s takratnim možem Andrew Parker Bowlesom. FOTO: Profimeda

Dolga leta je veljala za "žensko, ki je uničila pravljico"

V začetku devetdesetih let je britansko javnost pretreslo razkritje, da sta Charles in Camilla med svojima zakonoma obnovila ljubezensko razmerje. Afera je hitro prerasla v enega največjih škandalov sodobne britanske monarhije in močno zaznamovala podobo obeh, predvsem pa Camille. Številni so jo začeli dojemati kot "tretjo osebo" v zakonu Charlesa in Diane ter jo krivili za razpad ene najbolj odmevnih kraljevih zvez. Postala je redna tarča tabloidov, kritik in negativnih naslovnic. Ko je leta 1997 v prometni nesreči umrla princesa Diana, je bil odpor dela javnosti do Camille še večji. Za mnoge Britance je bila takrat povsem nepredstavljiva misel, da bi nekoč postala žena prihodnjega kralja, kaj šele kraljica.

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Poroka, ki je spremenila vse

Po letih ugibanj sta Charles in Camilla svojo zvezo uradno potrdila 9. aprila 2005, ko sta se poročila na civilnem obredu v Windsoru. Takrat je Camilla prevzela naziv vojvodinje Cornwallske in začela postopoma prevzemati vse pomembnejšo vlogo v kraljevi družini. Kot piše People, je bila njuna poroka pomembna tudi zato, ker je pomenila nekakšno novo poglavje po burnih letih škandalov. Čeprav skepticizem ni izginil čez noč, je javnost začela drugače gledati na žensko, ki je kralju stala ob strani več desetletij. Vse bolj se je posvečala kraljevim dolžnostim in dobrodelnemu delu. Namesto odgovorov na kritike je izbrala bolj zadržan pristop, s katerim si je počasi pridobivala zaupanje javnosti.

icon-expand Poroka med takrat še princem Charlesom in Camillo FOTO: Profimedia

Od soproge do kraljice

Prelomni trenutek je prišel septembra 2022, ko je po smrti kraljice Elizabete II. Charles postal kralj, Camilla pa je prevzela vlogo kraljice soproge. Maja 2023 sta bila skupaj kronana v Westminstrski opatiji. Za številne opazovalce je bil to simboličen zaključek njene dolge poti od nepriljubljene javne osebnosti do ene najpomembnejših žensk v državi.

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Kraljica z jasno izbranimi cilji

Danes je Camilla znana predvsem po svojem dobrodelnem delu. Med njenimi najpomembnejšimi področji so spodbujanje bralne kulture, pomoč žrtvam nasilja v družini ter ozaveščanje o osteoporozi. Slednji temi se posveča že od devetdesetih let, saj sta za osteoporozo trpeli njena mati in babica. Veliko pozornosti namenja tudi projektu The Queen's Reading Room, s katerim spodbuja ljubezen do branja in knjig. Poleg tega je ena najglasnejših članic kraljeve družine pri opozarjanju na problem nasilja nad ženskami. Kot poroča portal The Crown Chronicles, je prav podpora žrtvam nasilja postala ena osrednjih tem njenega javnega delovanja v zadnjih letih.

icon-expand Kraljica Camilla, kralj Karel III., princ William, princesa Kate FOTO: Profimedia