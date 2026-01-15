Princesin mož umrl pri 85 letih

Philippe Junot, francoski poslovnež in prvi mož monaške princese Caroline, je umrl 8. januarja 2026 v starosti 85 let v Madridu. Novico o njegovi smrti je prek Instagrama sporočila hči Victoria, ki jo je imel z drugo ženo, Nino Wendelboe-Larsen.
Victoria Junot je na družbenih omrežjih zapisala: "Z ganjenim srcem vam želim povedati, da je moj oče umrl. Ta svet je mirno zapustil 8. januarja 2026 v Madridu, obkrožen z družino, po dolgem in čudovitem pustolovskem življenju."
"Dedek treh, skoraj štirih otrok. Pravi gospod je bil. Težko je zaključiti to poglavje, a še naprej se bomo smejali, živeli in se smejali do konca, tako kot bi si on želel," je še zapisala Victoria v čustvenem zapisu.
Philippe Junot in princesa Caroline
Junot in princesa Caroline sta bila poročena od leta 1978 do 1980. Njun zakon je bil javno kritiziran, predvsem zaradi Junotovega slovesa plejboja in precejšnje starostne razlike (Caroline je bila ob začetku razmerja stara 20 let, Philippe pa 36), kar je sprožilo precejšnje nasprotovanje s strani Carolininih staršev, princa Rainierja in princese Grace. Poskušala sta na različne načine preprečiti poroko, a par je vztrajal pri svoji odločitvi, da se poročita, poroča People.
Kraljeva poroka
Ne glede na kraljevo neodobravanje sta se princesa Caroline in Philippe Junot poročila na civilni slovesnosti 28. junija 1978. Dan pozneje je sledila še cerkvena poroka. Zaradi slave njene matere, Grace Kelly (nekdanje hollywoodske igralke), so se poroke udeležila tudi številna znana imena. Med njimi sta bila tudi Ava Gardner in Frank Sinatra.
Njun zakon je bil kratek, saj sta se razvezala že leta 1980. Kljub hitri ločitvi je princesa Caroline morala čakati do leta 1992, preden ji je katoliška cerkev podelila cerkveno razveljavitev, piše People.
Princesa Caroline je ponovno našla srečo
Po bolečem razhodu s Philippom Junotom je princesa Caroline kljub vsemu poiskala novo srečo in si ustvarila družino. Njena druga poroka z italijanskim poslovnežem Stefanom Casiraghijem leta 1983 je bila v znamenju povsem drugačnih okoliščin, polnih upanja in pričakovanja. V tej zakonski zvezi so se jima rodili trije otroci – Andrea, Charlotte in Pierre –, ki so monaški dvor obogatili z novo generacijo. Žal pa je bila ta družinska idila prekinjena z brutalno tragedijo leta 1990, ko je Stefano Casiraghi tragično umrl v nesreči z gliserjem, piše People.
Njena življenjska pot jo je nazadnje popeljala do tretjega zakona s princem Ernstom Augustom Hanoverjskim leta 1999, s katerim sta dobila hčerko, princeso Alexandro.
Tudi Philippe Junot se je ponovno poročil
Tudi Philippe Junot se je leta 1987 ponovno poročil, in sicer z Nino Wendelboe-Larsen, s katero je dobil tri otroke: Victorijo, Isabelle in Alexisa, poroča People. Njuno zakonsko življenje se je sicer zaključilo z ločitvijo leta 1997, vendar so vezi z otroki ostale trajne in so ga opredelile kot očeta.
Pozneje, leta 2005, je Philippe ponovno postal oče. Dobil je hčerko Chloé, ki se mu je rodila v zvezi s švedsko manekenko Helén Wendel, še piše People.
Vir: people.com
