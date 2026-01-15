Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Kmetija Slovenija ima talent
Philippe Junot in princesa Caroline
Kraljevo

Princesin mož umrl pri 85 letih

N. Č.
15. 01. 2026 04.00
1

Philippe Junot, francoski poslovnež in prvi mož princese Caroline, je umrl pri 85 letih. Poročena sta bila zgolj dve leti.

Philippe Junot, francoski poslovnež in prvi mož monaške princese Caroline, je umrl 8. januarja 2026 v starosti 85 let v Madridu. Novico o njegovi smrti je prek Instagrama sporočila hči Victoria, ki jo je imel z drugo ženo, Nino Wendelboe-Larsen.

Umrla igralka, ki je veljala za seks simbol
Preberi še
Umrla igralka, ki je veljala za seks simbol

Victoria Junot je na družbenih omrežjih zapisala: "Z ganjenim srcem vam želim povedati, da je moj oče umrl. Ta svet je mirno zapustil 8. januarja 2026 v Madridu, obkrožen z družino, po dolgem in čudovitem pustolovskem življenju."

Po nenadnem zapletu za seboj pustil tri otroke
Preberi še
Po nenadnem zapletu za seboj pustil tri otroke

"Dedek treh, skoraj štirih otrok. Pravi gospod je bil. Težko je zaključiti to poglavje, a še naprej se bomo smejali, živeli in se smejali do konca, tako kot bi si on želel," je še zapisala Victoria v čustvenem zapisu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Philippe Junot in princesa Caroline

Junot in princesa Caroline sta bila poročena od leta 1978 do 1980. Njun zakon je bil javno kritiziran, predvsem zaradi Junotovega slovesa plejboja in precejšnje starostne razlike (Caroline je bila ob začetku razmerja stara 20 let, Philippe pa 36), kar je sprožilo precejšnje nasprotovanje s strani Carolininih staršev, princa Rainierja in princese Grace. Poskušala sta na različne načine preprečiti poroko, a par je vztrajal pri svoji odločitvi, da se poročita, poroča People.

Umrl nekdanji partner Pippe Middleton
Preberi še
Umrl nekdanji partner Pippe Middleton

Kraljeva poroka

Ne glede na kraljevo neodobravanje sta se princesa Caroline in Philippe Junot poročila na civilni slovesnosti 28. junija 1978. Dan pozneje je sledila še cerkvena poroka. Zaradi slave njene matere, Grace Kelly (nekdanje hollywoodske igralke), so se poroke udeležila tudi številna znana imena. Med njimi sta bila tudi Ava Gardner in Frank Sinatra.

Njun zakon je bil kratek, saj sta se razvezala že leta 1980. Kljub hitri ločitvi je princesa Caroline morala čakati do leta 1992, preden ji je katoliška cerkev podelila cerkveno razveljavitev, piše People.

Philippe Junot in princesa Caroline
Philippe Junot in princesa CarolineFOTO: Profimedia
To so bile njegove zadnje besede pred smrtjo
Preberi še
To so bile njegove zadnje besede pred smrtjo

Princesa Caroline je ponovno našla srečo

Po bolečem razhodu s Philippom Junotom je princesa Caroline kljub vsemu poiskala novo srečo in si ustvarila družino. Njena druga poroka z italijanskim poslovnežem Stefanom Casiraghijem leta 1983 je bila v znamenju povsem drugačnih okoliščin, polnih upanja in pričakovanja. V tej zakonski zvezi so se jima rodili trije otroci – Andrea, Charlotte in Pierre –, ki so monaški dvor obogatili z novo generacijo. Žal pa je bila ta družinska idila prekinjena z brutalno tragedijo leta 1990, ko je Stefano Casiraghi tragično umrl v nesreči z gliserjem, piše People.

Najlepšo žensko na svetu naj bi ubila lastna hči
Preberi še
Najlepšo žensko na svetu naj bi ubila lastna hči

Njena življenjska pot jo je nazadnje popeljala do tretjega zakona s princem Ernstom Augustom Hanoverjskim leta 1999, s katerim sta dobila hčerko, princeso Alexandro.

Princesa Caroline
Princesa CarolineFOTO: Profimedia
Točno 95 let nazaj se je rodila princesa z najbolj tragično življenjsko zgodbo
Preberi še
Točno 95 let nazaj se je rodila princesa z najbolj tragično življenjsko zgodbo

Tudi Philippe Junot se je ponovno poročil

Tudi Philippe Junot se je leta 1987 ponovno poročil, in sicer z Nino Wendelboe-Larsen, s katero je dobil tri otroke: Victorijo, Isabelle in Alexisa, poroča People. Njuno zakonsko življenje se je sicer zaključilo z ločitvijo leta 1997, vendar so vezi z otroki ostale trajne in so ga opredelile kot očeta.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pozneje, leta 2005, je Philippe ponovno postal oče. Dobil je hčerko Chloé, ki se mu je rodila v zvezi s švedsko manekenko Helén Wendel, še piše People.

Mailing
Kraljevo
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: people.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Philippe Junot Princesa Caroline Monako Princ Rainier Princesa Grace smrt umrl kraljevo
Kraljevo

Kraljica Letizia v najlepšem plašču letošnje zime

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zajfa 15. 01. 2026 16.46
1 0
Dober lajf. R.I.P.
ODGOVORI
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1433