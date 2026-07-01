Princ Andrew po škandalu in aretaciji znova viden v javnosti

Princ Andrew je bil 28. junija fotografiran v avtomobilu na posestvu Sandringham, kar predstavlja njegov prvi izstop v javnost po več mesecih stroge zasebnosti, poroča People. Razlog za njegov obisk je bilo tekmovanje v konjskih vpregah, ki ga je leta 1982 ustanovil pokojni princ Filip, danes pa ga vodi vojvodinja Sophie.

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Mediji, med njimi tudi britanski The Sun, poročajo, da se Andrew ni udeležil uradnega dela prireditve, temveč je spremljal dogajanje z razdalje. To je bil redek javni nastop kraljevega brata, odkar mu je kralj Karel III. lani uradno odvzel kraljeve nazive in vojaške čine zaradi vpletenosti v kontroverzne škandale, ki še vedno pretresajo britansko monarhijo.

icon-expand Princ Andrew opažen v javnosti prvič po aretaciji. FOTO: Profimedia

Kaj se je zgodilo?

Nekdanji Vojvoda Yorški je na prizorišče prispel okoli desete ure zjutraj in se zadržal le kratek čas, piše People. Takoj ko je vojvodinja Sophie zaključila s svojim nastopom na tekmovanju v vpregah, je princ Andrew zapustil posestvo, še dodajajo. Oblečen je bil v svetlo modro srajco na gumbe, nosil pa je temna sončna očala, da bi se izognil množicam in medijski pozornosti, ki običajno spremljajo tovrstne kraljeve dogodke.

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To je bil njegov 'prvi javni nastop' po tem, ko so ga 19. februarja aretirali zaradi suma zlorabe uradnega položaja v povezavi s preiskavo primera Jeffreyja Epsteina, piše revija Hola!. Takrat so ga pridržali približno 11 ur, preden so ga izpustili, še dodajajo pri reviji Hola! in poudarjajo, da se od takrat naprej Andrew drži stran od oči radovedne javnosti.

icon-expand Princ Andrew FOTO: Profimedia

Dogodka se je udeležil tudi princ Edward

Na tekmovanje v vpregah je prišel tudi princ Edward, ki je želel podpreti svojo soprogo Sophie. Medtem ko je Edward sproščeno klepetal s prisotnimi in deloval samozavestno, je Andrew ostal v ozadju. V preteklosti sta bila brata zelo povezana, zdaj pa naj bi bil njun odnos hladen.

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Edward naj bi bil prvi član družine, ki je obiskal Andrewa po njegovi selitvi v Sandringham, a se je razkorak med njima na dogodku jasno pokazal: Edward v ospredju, Andrew v izolaciji.

icon-expand Dogodka se je udeležil tudi princ Edward. FOTO: Profimedia

Kaj pomeni ta izstop za njegovo prihodnost?

Andrewov redek izstop v javnost je sprožil vprašanja, ali se nekdanji vojvoda Yorški poskuša postopoma vrniti v javni prostor ali pa gre zgolj za izjemo. Za zdaj ostaja njegova vloga strogo omejena na zasebne stike, brez formalnih funkcij in brez možnosti vrnitve v javno službo.

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Kljub izolaciji pa zanimanje javnosti za njegovo življenje ne pojenja – vsak njegov korak je pod drobnogledom medijev, ki pozorno spremljajo, kako se bo razvijala njegova prihodnost v senci škandalov.

icon-expand Princ Andrew FOTO: Profimedia

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