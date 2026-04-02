Z njo si je dopisoval princ Harry

Princ Harry naj bi se decembra 2011 in januarja 2012 na Facebooku dopisoval z novinarko Charlotte Griffiths. Sodišče je razkrilo, da takrat ni vedel, da je Griffithsova novinarka. Takoj ko je to ugotovil, je stik prekinil, poroča People. To je ključna točka v njegovi tožbi proti Associated Newspapers, založniku Daily Maila in Mail on Sunday, saj Harry trdi, da je bil žrtev nezakonitega zbiranja informacij.

Princ Harry v tožbi proti medijem

Princ Harry in skupina drugih visokoprofiliranih posameznikov, med katerimi so Elton John in Elizabeth Hurley, obtožuje založnika, da je za zbiranje informacij uporabljal nezakonite metode. Zadevna založniška hiša, Associated Newspapers, vztrajno zanika vse nepravilnosti, poroča People.

icon-expand Princ Harry FOTO: AP

V sodni dvorani je princ Harry ostro zatrdil, da nihče iz njegovega ožjega kroga ne govori z mediji in da s katerim koli novinarjem nikoli ni bil prijatelj. To njegovo izjavo izpodbija razkritje njegovega dopisovanja s Charlotte Griffiths, kljub temu da princ trdi, da za njeno poklicno pot ni vedel. Odvetnik David Sherborne, zastopnik Harryja in drugih tožnikov, je med 11-tedenskim sojenjem trdil, da so številne zgodbe o princu in drugih lahko izhajale le iz nezakonitega pridobivanja informacij, kar tožba tudi obravnava, še dodaja People.

Ko je ugotovil, da je novinarka, je z njo prekinil stik

Princ Harry je na sodišču zatrdil, da je s Charlotte Griffiths prekinil stik takoj, ko je ugotovil, da dela za Mail on Sunday, piše People. Prav tako naj bi se soočil s prijateljem, ki ju je spoznal oz. je gostil zabavo, na kateri sta se spoznala.

V kakšnem odnosu sta bila princ Harry in Charlotte Griffiths?

Charlotte Griffiths je na sodišču potrdila, da je princa Harryja spoznala preko skupnih prijateljev, natančneje na zabavi, ki jo je priredil Harryjev prijatelj Arthur Landon. Sporočila, ki sta jih citirala The Times in The Daily Telegraph, so pokazala, da sta Harry in Charlotte Griffiths izmenjala osebna sporočila med decembrom 2011 in januarjem 2012. Harry naj bi se šalil o pitju "pod mizo" in zaključeval sporočila z besedo "mwah", ki nakazuje na poljub.

Griffithsova je v sporočilih vikend, ki sta ga preživela skupaj na hišni zabavi, opisala kot "zabaven vikend nagajivosti." The Telegraph in The Times sta 1. aprila objavila, da je Griffiths v sporočilih Harryja naslavljala kot "Gospod Nagajivec." Eno izmed njenih sporočil se je glasilo: "Pozdravljen gospod Nagajivec ... Kakšen zabaven vikend nagajivosti - zakaj se vsak vikend ne moremo dobrikati na podeželju, hudiča? Poljubčki, CG String."

icon-expand Princ Harry FOTO: Profimedia

Charlotte Griffiths ni poročala o nosečnosti Kate Middleton

Griffithsova je v svoji izjavi poudarila tudi, da se ni odločila poročati o nosečnosti Kate Middleton s princem Georgeom, ko je novico izvedela na zasebnem dogodku, preden jo je Buckinghamska palača uradno potrdila.

Pogosto poroča o kraljevi družini

Charlotte Griffiths sicer pogosto poroča o kraljevi družini, na spletu pa lahko najdemo veliko video posnetkov, v katerih razkriva svoj pogled na kraljevo dogajanje.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Kraljevo Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Vas zanima vse o Meghan Markle in princu Harry? Radi spremljate družino princa Williama in cambriške vojovodinje Kate Middleton? Prijavite se na naše e-novičke, v katerih vas bomo obveščali o dogajanju na kraljevih dvorih! Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.