Princ Harry razkril temno obdobje: 'Za dva tedna sem padel v depresijo'

Selitev v Kanado naj bi bila za princa Harryja, Meghan Markle in njunega sina Archieja priložnost za nov začetek. A vojvoda Susseški zdaj razkriva, da se je kmalu po odhodu iz Združenega kraljestva znašel v zelo težkem psihičnem obdobju.

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Le nekaj dni po selitvi je doživel 'adrenalinski zlom'

Kot poroča People, je princ Harry v novi oddaji MasterClass z naslovom Redefining Grief: Building Resilience Through Loss spregovoril o obdobju, ki je sledilo selitvi v Kanado konec leta 2019.

icon-expand Princ Harry FOTO: Profimedia

Po njegovih besedah je že nekaj dni po prihodu doživel tako imenovani adrenalinski zlom. "V dveh ali treh dneh sem doživel adrenalinski zlom, česa takšnega še nikoli prej nisem občutil," je povedal. Dodal je, da je bil leta navajen živeti pod velikim pritiskom in v okolju, kjer je bil stres stalno prisoten. Ko je ta nenadoma izginil, njegovo telo ni znalo reagirati drugače.

"Za približno dva tedna sem padel v depresijo"

V iskrenem priznanju je razkril, da je zaradi nenadne spremembe padel v depresivno obdobje. "Za približno dva tedna sem padel v depresijo. Imel sem občutek, da brez adrenalina preprosto ne morem delovati," je dejal. Po poročanju revije People je Harry opisal tudi občutek izgubljenosti, saj je bil dolga leta navajen življenja, v katerem so ga nenehno spremljali obveznosti, medijski pritiski in kraljeve dolžnosti.

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Selitev v Kanado naj bi jima pomagala najti mir

Harry in Meghan sta konec leta 2019 nekaj časa preživela v Kanadi skupaj s sinom Archiejem. Že januarja 2020 sta nato svetu sporočila odločitev, da se umikata iz vloge aktivnih članov britanske kraljeve družine. Kot je pojasnil Harry, je bil namen selitve predvsem ta, da bi si ustvarila nekaj prostora za razmislek in se oddaljila od intenzivnega pritiska, pod katerim sta živela.

icon-expand Princ Harry in Meghan Markle sta se vrnila nazaj v Anglijo. FOTO: Profimedia

Smrt princese Diane še vedno vpliva nanj

Nova MasterClass se sicer osredotoča predvsem na temo žalovanja in izgube. Harry se v njej večkrat vrne k smrti svoje matere, princese Diane, ki jo je izgubil pri komaj 12 letih. Po poročanju People priznava, da po njeni smrti dolga leta ni znal predelati svojih čustev. "Prepričan sem bil, da je to moč, v resnici pa je bil to 12-letni deček brez načrta, kako se spopasti z bolečino," je povedal.

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Odkrito o duševnem zdravju

To ni prvič, da je Harry javno spregovoril o duševnem zdravju. V preteklosti je večkrat razkril, da se je spopadal s tesnobo, napadi panike in posledicami travm iz otroštva. Po njegovih besedah mu je pomembno pomagala tudi terapija. O tem piše tudi v svoji avtobiografiji z naslovom Rezerva.

icon-expand O težavnem sprejemanju mamine smrti se je razpisal tudi v svoji avtobiografiji z naslovom Rezerva. FOTO: Shutterstock

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