Pokojni mami še vedno zastavlja vprašanja, včasih pa dobi tudi odgovor

Čeprav je od smrti princese Diane minilo že skoraj tri desetletja, njen mlajši sin še vedno čuti močno povezanost z njo. Princ Harry je v novem intervjuju iskreno spregovoril o tem, da pokojni materi včasih postavlja vprašanja in da občasno celo začuti njen odgovor.
Na mamo pomisli skoraj vsak dan
V pogovoru za revijo GQ je princ Harry razkril, da na svojo mamo pomisli skoraj vsak večer in večino juter. Kot poroča revija People, se ob tem pogosto vpraša, kako bi bilo videti njegovo življenje, če bi bila princesa Diana še vedno živa.
"Sprašujem se, kakšen bi bil svet, če bi bila še tukaj. Sprašujem se, kakšna bi bila moja družina, če bi bila še tukaj," je dejal v intervjuju.
"Včasih dobim odgovor"
Največ pozornosti je pritegnilo njegovo priznanje, da se včasih na pokojno mamo obrne tudi z vprašanji.
Kot povzema revija People, je povedal, da si včasih zastavlja vprašanja sam pri sebi, drugič pa jih naslovi neposredno na mamo in išče nekakšen odgovor. "Včasih ga tudi dobim," je dejal.
Ko ga je novinar vprašal, kaj s tem misli, je pojasnil, da še vedno čuti njeno energijo.
"Obstaja povezava z mojo mamo. Njeno energijo resnično čutim v določenih trenutkih in obdobjih svojega življenja," je povedal.
Obžaluje zadnji pogovor
V istem intervjuju se je dotaknil tudi zadnjega telefonskega pogovora z mamo pred njeno smrtjo leta 1997. Kot poroča revija People, danes pogosto razmišlja o tem, kako drugačen bi bil ta pogovor, če bi vedel, da je zadnji. Takrat je bil star komaj 12 let in si je želel le igrati s svojimi bratranci.
Prav izguba matere je močno zaznamovala njegovo življenje, zato v zadnjih letih pogosto govori o žalovanju, duševnem zdravju in načinih spoprijemanja z izgubo bližnjih.
Fotografija, ki mu je še posebej pri srcu
Kot še navaja revija People, obstaja ena fotografija princese Diane, ob kateri se počuti še posebej povezanega z mamo. Gre za portret slavnega fotografa Patricka Demarchelierja, pri katerem ima občutek, kot da ga Diana gleda naravnost v oči.
Prav takšni trenutki mu pomagajo ohranjati občutek povezanosti z mamo, ki jo je izgubil prezgodaj, a ostaja pomemben del njegovega življenja.
Viri: People, GQ.
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