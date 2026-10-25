Pokojni mami še vedno zastavlja vprašanja, včasih pa dobi tudi odgovor

Čeprav je od smrti princese Diane minilo že skoraj tri desetletja, njen mlajši sin še vedno čuti močno povezanost z njo. Princ Harry je v novem intervjuju iskreno spregovoril o tem, da pokojni materi včasih postavlja vprašanja in da občasno celo začuti njen odgovor.

Princ Harry razkril temno obdobje: 'Za dva tedna sem padel v depresijo'

V pogovoru za revijo GQ je princ Harry razkril, da na svojo mamo pomisli skoraj vsak večer in večino juter . Kot poroča revija People, se ob tem pogosto vpraša, kako bi bilo videti njegovo življenje, če bi bila princesa Diana še vedno živa.

" Sprašujem se, kakšen bi bil svet, če bi bila še tukaj. Sprašujem se, kakšna bi bila moja družina, če bi bila še tukaj," je dejal v intervjuju.

Največ pozornosti je pritegnilo njegovo priznanje, da se včasih na pokojno mamo obrne tudi z vprašanji.

Kot povzema revija People, je povedal, da si včasih zastavlja vprašanja sam pri sebi, drugič pa jih naslovi neposredno na mamo in išče nekakšen odgovor. "Včasih ga tudi dobim," je dejal.

Ko ga je novinar vprašal, kaj s tem misli, je pojasnil, da še vedno čuti njeno energijo.

"Obstaja povezava z mojo mamo. Njeno energijo resnično čutim v določenih trenutkih in obdobjih svojega življenja," je povedal.