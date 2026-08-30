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Harry ob Dianini smrti
Kraljevo

Njena smrt ni prizadela nikogar tako močno kot njega

N. Č.
30. 08. 2026 09.49
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Jutri bo minilo 29 let od smrti princese Diane, tragedije, ki je zaznamovala ves svet, še posebej pa njenega mlajšega sina, princa Harryja. Ta je v svojih spominih Rezerva (Spare) in številnih intervjujih večkrat odkrito spregovoril o bolečini, ki jo je občutil ob izgubi matere, ter priznal, da posledice tistega usodnega dne nosi še danes.

Mineva 29 let od smrti princese Diane, ženske, ki je s svojo toplino, iskrenostjo in predanostjo dobrodelnosti osvojila srca ljudi po vsem svetu. A če je njena prezgodnja smrt leta 1997 pretresla milijone, je najbolj zaznamovala njena sinova, predvsem mlajšega princa Harryja. Sam je v zadnjih letih večkrat odkrito spregovoril o bolečini, ki ga spremlja še danes.

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Izgubil jo je pri komaj 12 letih

Ko je princesa Diana 31. avgusta 1997 umrla v prometni nesreči v Parizu, je bil princ Harry star zgolj 12 let. V svojih spominih Spare in kasnejših intervjujih je priznal, da dolgo ni mogel sprejeti dejstva, da je mama zares umrla. Verjel je celo, da se nekje skriva in da se bo nekoč vrnila. Pozneje je takšno razmišljanje opisal kot obrambni mehanizem otroka, ki se ni znal spoprijeti z izgubo.

Harry ob Dianini smrti
Harry ob Dianini smrti FOTO: AP

Harry je razkril tudi, da se še danes dobro spominja trenutka, ko mu je oče sporočil novico o materini smrti. Dogodek je označil za prelomnico, ki je za vedno spremenila njegovo življenje.

V svoji knjigi z naslovom Rezerva je opisal trenutek, ko je oče prišel v njegovo sobo, mu položil roko na koleno in rekel: "Ljubček, mamica je imela prometno nesrečo."

Počakal je, da bo potrdil, da z mamico ni nič hudega in da je vse v redu. A tega ni storil. "Zapletlo se je. Mamica je bila hudo ranjena in odpeljali so jo v bolnišnico." Dodal je še, da je šlo za poškodbo glave, na koncu pa razkril: "Trudili so se, ljubček. Žal se ni izvlekla."

Fotografija, ki je obkrožila svet

Eden najbolj pretresljivih prizorov sodobne kraljeve zgodovine ostaja pogreb princese Diane. Takrat 12-letni Harry in 15-letni William sta hodila za materino krsto pred očmi milijonov ljudi po vsem svetu.

Harry je pozneje priznal, da se mu danes zdi, da noben otrok ne bi smel biti postavljen v takšen položaj. V intervjuju za Newsweek je dejal, da si ne predstavlja, da bi se kaj podobnega zgodilo danes. Obenem je v svojih spominih opisal, kako se je med pogrebnim sprevodom počutil otopelo in odrezano od lastnih čustev.

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V dokumentarcu The Me You Can't See je povedal, da se je med hojo za krsto počutil, kot da je zunaj svojega telesa, in da je zgolj opravljal tisto, kar so drugi pričakovali od njega.

Harry ob Dianini smrti
Harry ob Dianini smrtiFOTO: AP

Leta ni mogel jokati

Med najbolj pretresljivimi Harryjevimi razkritji je tudi priznanje, da po materini smrti dolgo ni mogel jokati. V intervjuju ob izidu knjige Spare je povedal, da je čustva potlačil tako globoko, da se z izgubo več let sploh ni zares soočil.

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Pozneje je odkrito spregovoril o težavah z duševnim zdravjem, napadih tesnobe in občutku izgubljenosti, ki ga je spremljal v mladosti. Sam meni, da so bile številne njegove stiske neposredno povezane z izgubo matere in pritiskom javnosti, ki je sledil po njeni smrti.

Harry ob Dianini smrti
Harry ob Dianini smrti FOTO: AP

Bolečina ni nikoli zares izginila

Čeprav so minila skoraj tri desetletja, Harry še danes pogosto govori o materi. V svojih spominih je zapisal, da ga spremlja občutek, da je izgubil najpomembnejšo osebo v svojem življenju, še preden jo je zares uspel spoznati. Velik del knjige Spare je namenjen prav vplivu Dianine smrti na njegovo odraščanje, odnose in življenjske odločitve.

Leta 2024 je v pogovoru z mladimi, ki so prav tako izgubili starša, poudaril, da žalosti ni dobro potlačiti. Dejal je, da lahko nerazrešena bolečina človeka "razjeda od znotraj", če o njej ne govori. Pri tem se je skliceval tudi na lastne izkušnje po smrti princese Diane.

Še vedno je njegova mama

Ob 20. obletnici Dianine smrti sta William in Harry prvič tako odkrito spregovorila o njej v dokumentarcu Diana, Our Mother: Her Life and Legacy. Takrat je Harry dejal: "Bila je najina mama. Še vedno je najina mama."

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Prav v teh besedah se morda skriva razlog, zakaj je Dianina smrt njega zaznamovala bolj kot kogar koli drugega. Za svet je bila princesa, modna ikona in humanitarka. Za Harryja pa je bila predvsem mama, ki jo je izgubil veliko prezgodaj.

Dokumentarec Diana na VOYO

Ob obletnici njene smrti je na VOYO na voljo dokumentarni film Diana iz leta 2021, ki ga je režirala Jemma Chisnall. Dokumentarec skozi redke arhivske posnetke, osebna pisma in doslej neslišana pričevanja osvetljuje življenje ženske, ki je postala svetovna ikona. Ustvarjalci se osredotočajo tako na njeno javno podobo kot tudi na zasebne trenutke, ki jih kamere niso ujele.

Princ Harry in princesa Diana
Princ Harry in princesa DianaFOTO: Profimedia
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Viri: Spare (Prince Harry), Good Morning America, The Independent, BBC/Diana: 7 Days, Diana, Our Mother: Her Life and Legacy.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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