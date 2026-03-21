Tako lepo poročno obleko je imela albanska princesa

Prestolonaslednik Leka Zogu in fotografinja Blerta Celibashi sta si obljubila večno zvestobo, poroča People. Albanija in kraljeva družina sta tako dobili novo princeso. Kraljevi dvor Albanije je podal izjavo, ki je sporočila: 'Kraljevi dvor s posebnim veseljem naznanja poroko Njegovega kraljevega visočanstva prestolonaslednika Leke II., albanskega princa, z gospodično Blerto Celibashi.'
Kje je potekala slovesnost?
"Poroka je bila praznovana na zasebni slovesnosti, ki je ohranila njen intimen in slovesen značaj," so še zapisali, hkrati pa so v zapisu razkrili, kje so bile posnete čudovite poročne fotografije.
"Uradna fotografija, objavljena ob tej priložnosti, je bila posneta na gradu Apponyi na Slovaškem. Izbira tega zgodovinskega kraja, rezidence plemiške družine njenega veličanstva kraljice Geraldine, je bila narejena v čast njeni dragoceni dediščini in madžarskemu poreklu, ki ostaja neločljiv del zgodovine albanske kraljeve družine," še dodajajo v uradnem zapisu, ki je bil deljen tudi na družbenih omrežjih.
Kakšen naziv je s poroko prejela Blerta Celibashi?
Na poročni dan, 15. marca 2026, je Blerta Celibashi prejela nov naziv. "Po poroki bo princesa Blerta nosila družinski priimek Zogu in naziv princesa Albancev," so zapisali v uradni izjavi kraljevega dvora, objavo pa so zaključili z besedami: "Kraljeva družina deli to veselo novico z albanskim narodom in njegovimi prijatelji po vsem svetu."
