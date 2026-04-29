Princ William in Kate Middleton sta se poročila leta 2011.
Kraljevo

Princ William in Kate Middleton sta obeležila 15. obletnico poroke

N. Č.
29. 04. 2026 16.44
0

Britanska kraljeva družina obeležuje 15 let zakona princese Kate Middleton in princa Williama. Ob tej priložnosti sta objavila čudovito družinsko fotografijo, ki si jo lahko ogledate spodaj.

Valižanski princ William in princesa Catherine sta pravkar praznovala pomemben mejnik – 15. obletnico njune poroke v Westminstrski opatiji. Da bi ta dogodek obeležila tudi s svojimi oboževalci po svetu, sta na družbenih omrežjih objavila novo fotografijo.

Gre za sproščen družinski posnetek, kjer cela družina, vključno s tremi otroki, leži na travi. Vsi so oblečeni v poletna oblačila, fotografija pa je posneta od zgoraj. To kaže na trend bolj odprtega in dostopnega kraljevega življenja, ki se v zadnjih letih uveljavlja v palači.

Nekaj njunih poročnih fotografij si lahko ogledate v spodnji galeriji.

Obletnice obeležita na prav poseben način

Izbira lokacij, ki jih princ in princesa obiskujeta ob pomembnih jubilejih, nikoli ni prepuščena naključju. Wales ima za par izrazit simbolni pomen, saj predstavlja prostor njunega zgodnjega sožitja. Tam sta preživela tri leta, ko sta se navajala na skupno življenje, in princ je ravno pred kratkim ponovno obiskal to pokrajino, piše People.

Spomnimo se tudi njunega lanskega obiska Škotske, dežele, kjer se je vse začelo med njunimi študentskimi leti na univerzi St. Andrews. Takrat sta bila opažena med nostalgičnim sprehodom ob morju, kar poudarja njuno navezanost na korenine njunega partnerstva. Več o njunem obisku Škotske pa si lahko preberete TUKAJ!

Kate in William
Kate in WilliamFOTO: AP

Zaljubila sta se v študentskih letih

Njuna zveza se je začela med študijem, a pot ni bila vedno lahka. Kate in William sta imela v preteklosti tudi težka obdobja, ko je bilo razmerje celo prekinjeno. Kljub temu sta se leta 2010 zaročila in stopila na pot, ki jo spremljamo danes, piše People.

William je v preteklosti odkrito povedal, da mu je bilo pomembno, da sta bila prej prijatelja. Ta temelj prijateljstva jima je pomagal premagati vse izzive, ki jih prinaša kraljevo življenje. Zdaj, ko obeležujeta 15. obletnico, je očitno, da je bila ta odločitev pravilna in da je njun zakon eden najmočnejših stebrov britanske monarhije.

William in Kate - njuna ljubezenska zgodba se je začela že dolgo nazaj.
William in Kate - njuna ljubezenska zgodba se je začela že dolgo nazaj.FOTO: Profimedia
Princ Louis je pred kratkim praznoval 8. rojstni dan

Družina je bila te dni v veselem razpoloženju še zaradi enega razloga. Njihov najmlajši sin, princ Louis, je namreč pred kratkim praznoval osmi rojstni dan. William in Kate sta nadaljevala svojo navado in objavila novo fotografijo slavljenca. Louis je na posnetku videti srečen in brezskrben, posnetek pa je nastal med njunim bivanjem v Cornwallu

Kraljevo
Vir: people.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Kraljevo

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

