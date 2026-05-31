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Kate Middleton
Kraljevo

Še vedno obseden s Kate Middleton

N. Č.
31. 05. 2026 04.00
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Princ William tudi po vseh teh letih zakona ne skriva, da ga njegova soproga Kate Middleton še vedno preseneča, navdihuje in – kot pravijo britanski mediji – popolnoma očara. Njegove nedavne izjave po njenem obisku Italije razkrivajo, da je med njima še vedno izjemno močna romantična povezanost.

Princ William je odkrito priznal, da ga je Kate med nedavnim obiskom Italije povsem presenetila. Ko je princesa v mestni hiši v Reggio Emilii spregovorila tekočo italijanščino, je William v intervjuju za radio v Cornwallu dejal, da sploh ni vedel, kako dobro obvlada jezik.

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Kate Middleton in obisk Italije

Kate je Italijo obiskala v okviru pobud Royal Foundation Centre for Early Childhood, ki svojo dejavnost širi zunaj meja Združenega kraljestva. Njena samozavest, energija in predanost delu so po navedbah virov iz kraljevega spremstva navdušili tako domačine kot mednarodne medije. People poroča, da je bila Kate po vrnitvi v Združeno kraljestvo "polna energije", kar potrjuje tudi William za britansko radijsko oddajo Heart Breakfast.

Kate Middleton
Kate Middleton FOTO: Profimedia

Po bolezni še močnejša – William jo občuduje

Kate Middleton se je leta 2024 soočila z diagnozo raka, zaradi katere se je za več mesecev umaknila iz javnosti. Njena vrnitev januarja 2025 je bila eden najbolj čustvenih trenutkov britanske kraljeve družine v zadnjih letih. Kot poroča People, je William večkrat poudaril, da brez Kate njihova družina "ne bi mogla delovati", saj je ona tista, ki drži skupaj vsakdanjik in daje otrokom stabilnost.

"Ona je neverjetna mati in neverjetna žena. Dobesedno, naša družina brez nje ne bi mogla delovati," je povedal v radijski oddaji Heart Breakfast in dodal: "Dobro ji gre, zelo sem ponosen nanjo."

Njena odločnost, da se po težkem obdobju vrne k delu, ter njena sposobnost, da ostane topla, prisotna in predana, so lastnosti, ki jih William odkrito občuduje. Viri blizu dvora navajajo, da je Kate njegova "moč", on pa njena največja opora, piše People. Njuna povezanost je po bolezni postala še globlja, kar se odraža tudi v Williamovih iskrenih javnih izjavah.

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Ljubezen, ki se krepi z leti

Kate in William sta skupaj že več kot dve desetletji, a njun odnos je videti močnejši kot kadarkoli. Njuni otroci – George, Charlotte in Louis – so bili v zadnjih letih močno prizadeti zaradi materine bolezni, a William je večkrat poudaril, da je prav 'Kate tista, ki družini vrača občutek normalnosti'.

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Njen obisk Italije, kjer je samozavestno predstavljala svojo fundacijo in se brez težav pogovarjala z otroki v italijanščini, je bil za Williama še en dokaz, da je njegova soproga izjemna ženska. Kot poroča People, ga Kate še vedno preseneča – in to po vseh teh letih zakona.

Kate Middleton - William jo po vseh teh letih še vedno občuduje.
Kate Middleton - William jo po vseh teh letih še vedno občuduje.FOTO: Profimedia
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Vir: people.com

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KOMENTARJI (3)

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aljoteam 31. 05. 2026 16.05
0 0
Dolgočasni ste z Britanci in konkretno s to prežvečeno družino. Ne rečem 1 ali 2 novice na leto, ampak 50-100 na leto. Zeh :)
ODGOVORI
York 31. 05. 2026 14.50
1 1
Lepo, da se tako dobro ujemata. Naj tako tudi ostane.
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asdfghjklč 31. 05. 2026 13.13
1 0
Morem priznati ... zelo dober "ulov" ...
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