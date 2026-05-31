Še vedno obseden s Kate Middleton

Princ William je odkrito priznal, da ga je Kate med nedavnim obiskom Italije povsem presenetila. Ko je princesa v mestni hiši v Reggio Emilii spregovorila tekočo italijanščino, je William v intervjuju za radio v Cornwallu dejal, da sploh ni vedel, kako dobro obvlada jezik.

Kate je Italijo obiskala v okviru pobud Royal Foundation Centre for Early Childhood , ki svojo dejavnost širi zunaj meja Združenega kraljestva. Njena samozavest, energija in predanost delu so po navedbah virov iz kraljevega spremstva navdušili tako domačine kot mednarodne medije. People poroča, da je bila Kate po vrnitvi v Združeno kraljestvo "polna energije" , kar potrjuje tudi William za britansko radijsko oddajo Heart Breakfast.

Kate Middleton se je leta 2024 soočila z diagnozo raka, zaradi katere se je za več mesecev umaknila iz javnosti. Njena vrnitev januarja 2025 je bila eden najbolj čustvenih trenutkov britanske kraljeve družine v zadnjih letih. Kot poroča People, je William večkrat poudaril, da brez Kate njihova družina "ne bi mogla delovati", saj je ona tista, ki drži skupaj vsakdanjik in daje otrokom stabilnost.

"Ona je neverjetna mati in neverjetna žena. Dobesedno, naša družina brez nje ne bi mogla delovati," je povedal v radijski oddaji Heart Breakfast in dodal: "Dobro ji gre, zelo sem ponosen nanjo."

Njena odločnost, da se po težkem obdobju vrne k delu, ter njena sposobnost, da ostane topla, prisotna in predana, so lastnosti, ki jih William odkrito občuduje. Viri blizu dvora navajajo, da je Kate njegova "moč", on pa njena največja opora, piše People. Njuna povezanost je po bolezni postala še globlja, kar se odraža tudi v Williamovih iskrenih javnih izjavah.