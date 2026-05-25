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Princ William
Kraljevo

Princ William zardel zaradi nespodobnega povabila

N. Č.
25. 05. 2026 08.26
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Princ William je med obiskom novega zdravstvenega centra na otokih Scilly doživel nenavadno in zabavno povabilo 94-letne stanovalke doma za ostarele.

Princ William, star 43 let, se je v petek odpravil na otočje Scilly, kjer si je ogledal novo zgrajene prostore v sklopu lokalne bolnišnice. Med ogledom je spoznal gospo Dot Elvin, ki se v kratkem namerava vseliti v novo sobo z razgledom. 

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Ob prihodu v prostor je William pozdravil vse prisotne, nato pa je pripomnil, da je že videl njeno novo sobo. 94-letna gospa mu je hitro odgovorila in ga vprašala, če bo ostal. William, ki je bil vidno presenečen nad direktnostjo 94-letne gospe, se je takoj odzval z nasmehom, čeprav mu je na obraz za trenutek stopila rdečica.

Princ William
Princ WilliamFOTO: Profimedia

Simpatično povabilo je postala osrednja tema obiska

Interakcija med Williamom in gospo Dot je hitro postala osrednja tema njegovega obiska. Kot poroča People, mu je gospa brez ovinkarjenja rekla, da bi ga z veseljem gostila v svoji novi sobi. Williamov odziv je bil hitre narave: opomnil jo je na pomanjkanje prostora in eno samo posteljo, a se Dot ni predala. 

"Vseeno mi je," je odvrnila, pogovor pa je zaključil William z besedami: "No, v tem primeru, Dot, sem prepričan, da se bova že nekako dogovorila."

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Pogovor si lahko ogledate v videoposnetku, ki ga je za X delila Rebecca English iz Daily Maila.

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Vir: poeple.com, dailymail.com

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