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Princ William
Kraljevo

Ganljiva gesta princa Williama, ki razkriva, zakaj je tako priljubljen

N. Č.
06. 06. 2026 04.00
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Princ William je znova dokazal, zakaj ostaja eden najbolj priljubljenih članov britanske kraljeve družine. Med nedavnim obiskom Cornwalla je doživel trenutek, ki je v hipu postal viralen – in to z razlogom.

Princ William že dolgo velja za enega najbolj priljubljenih članov britanske kraljeve družine – in to ne brez razloga. Njegova toplina, dostopnost in iskren humor so lastnosti, ki jih ljudje obožujejo. To se je znova pokazalo med njegovim nedavnim obiskom Peckhama, kjer je doživel trenutek, ki je v hipu postal viralen. Kot poroča People, je William med srečanjem z množico prejel nepričakovano, a simpatično sporočilo ljubezni, njegov odziv pa je osvojil internet.

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Obisk v Peckhamu, ki je postal spletna senzacija

Dogodek se je zgodil 3. junija, ko je princ William obiskal Peckham v južnem Londonu. Tam je imel uradni kraljevi obisk, ki je vključeval tudi postanek v priljubljenem lokalu The Prince of Peckham Pub. Ko je po končanem srečanju vstopil v avtomobil in se pripravljal na odhod, se je na vogalu zbrala skupina mladih, ki so ga želeli pozdraviti.

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Kot poroča People, je William z zadnjega sedeža avtomobila prijazno mahal množici, ko je eden izmed mladih moških glasno zaklical: "I love you, bro! (Rad te imam, brat)" Princ se je odzval tako, kot zna le on. Avtomobil se je ustavil, William pa si je vzel čas za rokovanje z omenjenim mladeničem. William se je torej toplo odzval, množica pa je navdušeno zaploskala.

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Princ, ki zna ostati človeški

Čeprav je William prestolonaslednik in eden najpomembnejših članov kraljeve družine, je njegova največja moč prav v tem, da zna ostati blizu ljudem. Njegov odziv na vzklik "I love you, bro!" je bil kratek, spontan in popolnoma naraven – in prav to je tisto, kar ga dela tako priljubljenega. Kot poroča People, je bil William med obiskom izjemno dobre volje, sproščen in odprt za pogovor z ljudmi.

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Navdušil že pred kratkim, ko se je odzval na 'nespodobno povabilo'

To pa ni prvič, da je princ William v zadnjih tednih osvojil srca javnosti s svojo sproščenostjo. Kot smo pred kratkim poročali, je pred kratkim spoznal starejšo gospo Dot Elvin, ki mu je v šali predlagala, naj se ji pridruži v postelji. Več o njegovi navihani reakciji pa si lahko preberete TUKAJ!

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Vir: people.com

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