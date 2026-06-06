Ganljiva gesta princa Williama, ki razkriva, zakaj je tako priljubljen

Princ William že dolgo velja za enega najbolj priljubljenih članov britanske kraljeve družine – in to ne brez razloga. Njegova toplina, dostopnost in iskren humor so lastnosti, ki jih ljudje obožujejo. To se je znova pokazalo med njegovim nedavnim obiskom Peckhama, kjer je doživel trenutek, ki je v hipu postal viralen. Kot poroča People, je William med srečanjem z množico prejel nepričakovano, a simpatično sporočilo ljubezni, njegov odziv pa je osvojil internet.

Preberi še Še vedno obseden s Kate Middleton

Obisk v Peckhamu, ki je postal spletna senzacija

Dogodek se je zgodil 3. junija, ko je princ William obiskal Peckham v južnem Londonu. Tam je imel uradni kraljevi obisk, ki je vključeval tudi postanek v priljubljenem lokalu The Prince of Peckham Pub. Ko je po končanem srečanju vstopil v avtomobil in se pripravljal na odhod, se je na vogalu zbrala skupina mladih, ki so ga želeli pozdraviti.

Preberi še Princ William zardel zaradi nespodobnega povabila

Kot poroča People, je William z zadnjega sedeža avtomobila prijazno mahal množici, ko je eden izmed mladih moških glasno zaklical: "I love you, bro! (Rad te imam, brat)" Princ se je odzval tako, kot zna le on. Avtomobil se je ustavil, William pa si je vzel čas za rokovanje z omenjenim mladeničem. William se je torej toplo odzval, množica pa je navdušeno zaploskala.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Princ, ki zna ostati človeški

Čeprav je William prestolonaslednik in eden najpomembnejših članov kraljeve družine, je njegova največja moč prav v tem, da zna ostati blizu ljudem. Njegov odziv na vzklik "I love you, bro!" je bil kratek, spontan in popolnoma naraven – in prav to je tisto, kar ga dela tako priljubljenega. Kot poroča People, je bil William med obiskom izjemno dobre volje, sproščen in odprt za pogovor z ljudmi.

Preberi še Zato se Kate in princ William nikoli ne držita za roke

Navdušil že pred kratkim, ko se je odzval na 'nespodobno povabilo'

To pa ni prvič, da je princ William v zadnjih tednih osvojil srca javnosti s svojo sproščenostjo. Kot smo pred kratkim poročali, je pred kratkim spoznal starejšo gospo Dot Elvin, ki mu je v šali predlagala, naj se ji pridruži v postelji. Več o njegovi navihani reakciji pa si lahko preberete TUKAJ!

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Kraljevo Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Vas zanima vse o Meghan Markle in princu Harry? Radi spremljate družino princa Williama in cambriške vojovodinje Kate Middleton? Prijavite se na naše e-novičke, v katerih vas bomo obveščali o dogajanju na kraljevih dvorih! Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.