To si je princesa Diana mislila o 'najljubšem' sinu kraljice Elizabete

Princesa Diana je po poroki s princem Charlesom leta 1981 hitro spoznala kraljevo družino. Pozorno je spremljala okolico, vključno z drugimi člani, ki so jo obdajali. Po poroki s kraljem Charlesom julija 1981, je Lady Diana Spencer prišla v stik tudi s princem Andrewom, Charlesovim bratom.
Kot navaja Andrew Lownie, kraljevi biograf, v svoji knjigi Entitled: The Rise and Fall of the House of York, Diana na začetku ni bila navdušena nad bivšim princem, piše Marie Claire.
Izrazila je zaskrbljenost z besedami: "Bil je zelo, zelo hrupen in glasen." Kraljevi biograf pa v knjigi omeni celo, da se je Diani zdelo, da 'ga nekaj muči'. "Prišlo mi je na misel, da ga nekaj muči," je povedala po poročanju Daily Maila.
Princesa Diana je bila kritična do princa Andrewa
Kot je zabeležil Andrew Lownie, je Diana menila, da Andrewova osebnost preprosto "ni bila zanjo", piše Daily Mail. Njena kritika se je razširila tudi na njegovo dnevno rutino, saj je zatrdila, da je bil "zelo vesel, da je cel dan sedel pred televizorjem in gledal risanke ter videe".
Zdaj že pokojna princesa Diana je po poročanju omenjenega kraljevega biografa trdila tudi, da Andrew preprosto "ni bil tisti, ki bi kaj delal".
Tudi kraljevi biograf Andrew Lownie je bil kritičen do njega
"V enem trenutku je bil priden in vljuden, v naslednjem pa agresiven in nesramen," je Lownie zapisal o Andrewu. "Tako kot njegov oče [princ Philip] je bil tudi on temperamenten, imel je precej germanski smisel za humor in ni prenašal bedakov," pa je še po poročanju InStyle dodal v svoji knjigi.
Njegove značajske lastnosti je torej opisal kot protislovne in precej temperamentne. To kaže na notranjo nestabilnost in pomanjkanje doslednosti v njegovem obnašanju, kar je ustvarjalo nelagodje v njegovi okolici. Te karakteristike so pomembno vplivale na njegovo javno podobo in medosebne odnose.
Podobnega mnenja so tudi drugi kraljevi biografi
Andrewova težnja po moči in prepoznavnosti ni ostala neopažena s strani tistih, ki so mu bili najbližje – njegovih uslužbencev. V knjigi Toma Quinna Yes Ma'am: The Secret Life of Royal Servants, nekdanji član osebja po poročanju Marie Claire razkriva: "Andrew se je vedno obnašal, kot da ga frustrira to, da ni bil prvorojen in zato usojen, da postane kralj."
Dalje je vir po poročanju Marie Claire pojasnil, da je Andrew lahko bil "zelo zvest podpornik", če mu je bil član osebja všeč, vendar "se ni mogel upreti temu, da bi bil ukazovalen in slabe volje, če kaj ni šlo po njegovih željah ali ni bilo storjeno natančno po njegovem okusu."
Vir: marieclaire.com, dailymail.co.uk, instyle.com
