Skrivno pismo princese Diane, ki ga je napisala po poroki

Princesa Diana je leta 1981 v enem od pisem opisala svojo navdušenost nad poroko s princem Charlesom, pismo pa bo sedaj na ogled javnosti prek dražbene hiše Gorringe's. Diana, takrat stara komaj 20 let, je v tistih dneh cvetela in svoji šolski prijateljici zaupala občutke, ki jih danes, ko poznamo usodo tega zakona, beremo s posebnim spoštovanjem in kančkom nostalgije.

icon-expand Princesa Diana FOTO: AP

Zgodovina kraljeve družine se zdi še vedno polna neodkritih poglavij, eno takšnih pa pravkar prihaja na plan.

Dragoceni arhiv, ki ga prodaja njena otroška prijateljica Katherine Hanbury, vključuje pisma, redke fotografije in osebne spomine iz obdobja, ko je bila Diana še daleč od tragične usode, ki jo danes pozna ves svet.

Dragocena zbirka, ki razkriva Dianino zasebnost

Na julijski dražbi hiše Gorringe's bo mogoče kupiti izjemno zbirko osebnih predmetov princese Diane. Med njimi je tudi pismo, napisano septembra leta 1981, le nekaj tednov po poroki s princem Charlesom. V njem 20-letna Diana opisuje prve vtise zakonskega življenja, polne optimizma, svežine in mladostne zaljubljenosti.

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Zbirka sicer vključuje še tri strani rokopisa, fotografije iz njenih šolskih let ter program s spominske slovesnosti leta 1997. Gre za edinstven vpogled v Dianin svet, preden je postala globalna ikona in simbol sočutja, elegance ter notranje moči.

icon-expand Diana in Charles FOTO: Profimedia

Pismo, ki ga je napisala nekaj tednov po poroki

V pismu z dne 27. septembra 1981 Diana prijateljici zaupa, da je življenje v zakonu zanjo nekaj novega, a čudovitega. Zapisala je, da je "čudovito biti poročen", kar danes zveni skoraj boleče iskreno, saj poznamo poznejši razplet njene zgodbe. "Čudovito je biti poročen – mislim, da je to varno reči po dveh mesecih," je po poročanju People zapisala princesa. V tistem času je z možem bivala na Balmoralu, kjer je našla mir, ki ga v Londonu ni občutila.

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V pismu opisuje dneve, polne narave, svežega zraka in prvih skupnih trenutkov s Charlesom. Pismo razkriva Dianino ranljivost in upanje, ki ga je takrat še imela v njuno skupno prihodnost, preden so se začeli pritiski javnosti in napetosti v zakonu.

icon-expand Princesa Diana - božič FOTO: Profimedia

Redke fotografije in spominki iz šolskih dni

Arhiv Katherine Hanbury ne vsebuje le pisem, temveč tudi redke fotografije Diane kot dijakinje. Na njih je ujeta v krogu sošolk, nasmejana in sproščena, daleč od kraljevega protokola, ki jo je pozneje zaznamoval, piše People. Te podobe prikazujejo mlado žensko, ki še ni vedela, da bo postala ena najbolj oboževanih osebnosti na svetu.

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Del zbirke je tudi program s spominske slovesnosti leta 1997 v cerkvi St. Martin-in-the-Fields, ki tragično sklene zgodbo o princesi ljudskih src. Dražba bo potekala le nekaj tednov pred 45. obletnico njene poroke, kar še povečuje zanimanje zbirateljev.

icon-expand Princesa Diana FOTO: Profimedia

Žalostna usoda princese Diane

Diana in Charles sta pred ločitvijo leta 1992 dobila dva sina, princa Williama in princa Harryja. Zakon je bil zaznamovan z aferami, medijskim pritiskom in osebnimi stiskami, leta 1996 pa se je dokončno končal. Le leto pozneje je Diana umrla v prometni nesreči v Parizu, več o tem pa si lahko preberete TUKAJ!

icon-expand Princesa Diana z družino FOTO: Profimedia

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