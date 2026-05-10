Zato je princesa Diana strgala obleko priznanega oblikovalca

Princesa Diana se je prestižne Met Gale udeležila le enkrat, in sicer decembra leta 1996. Dogodek, ki takrat še ni potekal maja, je zaznamoval njen prvi večji javni nastop po ločitvi. Za to priložnost je izbrala obleko oblikovalca Johna Galliana, ki je takrat prevzel vajeti modne hiše Dior.

Čeprav so bile priprave na dogodek dolgotrajne in so vključevale številna pomerjanja v Kensingtonski palači, se je princesa tik pred zdajci odločila za radikalno spremembo, ki je močno vplivala na končni videz obleke na rdeči preprogi.

Princesa Diana spremenila obleko v zadnjem trenutku

Kljub temu da je bila obleka natančno izdelana s priloženim korzetom za poudarjeno silhueto, se je princesa v njem počutila preveč utesnjeno, piše People. John Galliano se spominja, da je Diana korzet iztrgala, ker se je želela počutiti bolj svobodno in udobno.

Rezultat je bila temno modra, svilena obleka, ki se je mehko oprijela njenega telesa. K videzu je dodala svoj prepoznavni biserni nakit s safirjem in majhno prešito Diorjevo torbico, kar je ustvarilo videz, ki ga modni strokovnjaki še danes analizirajo kot ključen trenutek modne zgodovine.

Zakaj se je Diana odločila za spremembo?

Kljub temu da je imela princesa Diana številne priložnosti, da pomeri obleko in poskrbi za spremembe, se je za to odločila šele v zadnjem trenutku. "Naredili smo obleko in nato pomerjanje, in bilo je čudovito narejeno," je dejal modni oblikovalec John Galliano v miniseriji z naslovom In Vogue: The 90s ter dodal: "Če se prestavimo na dogodek, se spomnim, kako je izstopila iz avtomobila. Nisem mogel verjeti. Strgala je steznik."

Oblikovalec se je spominjal, kako je ob rezultatu zavzdihnil. "Ni hotela nositi steznika," je dejal in dodal, da je bila tako obleka veliko bolj 'čutna'.

Diana poskrbela za prestižnost dogodka

Prisotnost Diane je bila ključna tudi za to, da je Met Gala postala najbolj pričakovan modni dogodek leta. Nekdanji zaposleni pri reviji Vogue so potrdili, da je bila Anna Wintour po njenem obisku dogodka odločena, da prireditev dvigne na raven, ki bo vedno vredna tako prestižnih gostov. Tudi Edward Enninful, nekdanji urednik britanskega Vogua, je po poročanju People poudaril, da je bil to takrat najvplivnejši dogodek na svetu, prav zaradi modne izjave, ki jo je podala valižanska princesa.

