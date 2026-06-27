Našli pisma, ki razkrivajo manj znano plat princese Diane

Korespondenca, ki je bila zapuščine igralca Terenca Stampa in je nedavno pristala na dražbi, razkriva Diano v povsem drugačni luči – kot duhovito, iskreno in ranljivo žensko, ki je v prijateljstvu iskala oporo v enem najtežjih obdobij svojega življenja.
Prijateljstvo, za katero je vedelo le malo ljudi
Terence Stamp, sloviti britanski igralec, znan po vlogi generala Zoda v filmih Superman, je bil eden od Dianinih zaupanja vrednih prijateljev. Njuno prijateljstvo se je razvilo v času, ko se je princesa spopadala z vse večjim pritiskom kraljevskih dolžnosti, težavami v zakonu s tedanjim princem Charlesom in neprestanim zanimanjem medijev.
Pisma, napisana med julijem in decembrom 1991, kažejo, da sta si bila precej bližje, kot je bilo doslej znano. Diana se je Stampu zahvaljevala za kosila, pogovore in predvsem za razumevanje, ki ga od drugih pogosto ni dobila.
Ganljiva zahvala za podporo
Med najbolj odmevnimi je pismo z dne 17. oktobra 1991. Po skupnem kosilu je Diana igralcu napisala, da jo je njegova podpora globoko ganila.
'Zelo prijazen si do mene in globoko me je ganilo tvoje razumevanje mojega dela in vsega, kar prihaja z njim,' je zapisala. Dodala je še, da si malo ljudi vzame čas za razumevanje tako zapletene situacije, v kateri se je znašla.
Prav v tem pismu se pojavi tudi presenetljiva omemba zdravila Prozac, enega najbolj znanih antidepresivov. Diana je v svojem značilnem humorističnem slogu pripomnila: 'Trikrat hura za Prozac.' S tem je odprla redek vpogled v svoje duševno stanje v obdobju, ko se o duševnem zdravju skoraj ni govorilo javno, še posebej ne v kraljevih krogih.
Smisel za humor, ki ga javnost ni vedno videla
Čeprav se danes princesa Diana pogosto omenja kot tragična figura, pisma razkrivajo tudi njeno igrivo in šaljivo plat.
V enem od sporočil je Stampa povabila na kosilo s šaljivo razglednico, v drugem pa mu je poslala kartico z vprašanjem: 'Zakaj je Bog izumil seks?' Odgovor, ki ga je sama dopisala, je bil značilno hudomušen: 'Da poročeni pari vsaj dvakrat na leto nekaj počnejo skupaj.'
Takšne podrobnosti potrjujejo pričevanja številnih njenih prijateljev, ki so skozi leta poudarjali, da je bila Diana v zasebnosti veliko bolj sproščena, nagajiva in zabavna, kot je dopuščala njena javna podoba.
Dragocen vpogled v Dianino duševno stisko
Zgodovinarji in kraljevi komentatorji opozarjajo, da imajo tovrstna pisma posebno vrednost. Uradne fotografije, javni govori in protokolarni nastopi pogosto prikazujejo le del zgodbe, medtem ko osebna korespondenca razkriva čustva in misli, ki ostanejo skrite pred javnostjo.
Leto 1991 je bilo za Diano izjemno zahtevno. Njen zakon s Charlesom je bil že močno načet, medijski pritisk pa je postajal skoraj neznosen. Prav zato mnogi strokovnjaki menijo, da pisma ponujajo dragocen vpogled v obdobje, ko je iskala zaveznike zunaj kraljeve družine.
Zakaj zgodba še danes privlači javnost?
Morda zato, ker razkriva nekaj, kar je ljudi pri Diani vedno najbolj privlačilo – njeno človeškost. Čeprav je bila ena najbolj fotografiranih žensk na svetu, se je tudi sama soočala z dvomi, stiskami in osamljenostjo. Hkrati pa je kljub vsemu ohranila toplino, smisel za humor in sposobnost ustvarjanja pristnih prijateljstev.
Vir: CNN, LBC, Reality Tea, BTimes Online
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