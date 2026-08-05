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Princesa Eugenie - ig
Kraljevo

Po dveh sinovih sta se razveselila še deklice

N. Č.
05. 08. 2026 09.24
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Britanska kraljeva družina ima nov razlog za veselje. Princesa Eugenie in njen soprog Jack Brooksbank sta se razveselila rojstva hčerke, ki je na svet prijokala v Lizboni na Portugalskem. Deklica je njun tretji otrok in prva hči.

Princesa Eugenie in njen soprog Jack Brooksbank sta se razveselila rojstva hčerke. V ponedeljek, 3. avgusta 2026, se je njuna družina povečala za še enega člana. Deklica se je rodila v bolnišnici v Lizboni ob 18.20, ob rojstvu pa je tehtala 2977 gramov. Po poročanju uradnih kraljevih virov sta mamica in novorojenka dobro.

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Novico o rojstvu je javnosti sporočila kraljeva družina prek uradnih komunikacijskih kanalov. Ob tem so poudarili, da so bili najbližji družinski člani o veselem dogodku obveščeni že pred javno objavo.

Prva hči po dveh sinovih

Za princeso Eugenie in Jacka Brooksbanka je rojstvo deklice še posebej pomemben trenutek, saj sta do zdaj vzgajala dva sinova. Prvega otroka sta dobila februarja 2021, družina pa se je znova povečala leta 2023, ko sta pozdravila še drugega sina.

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Prihod prve hčerke tako pomeni novo poglavje za zakonca, ki sta si v zadnjih letih ustvarila družinsko življenje med Združenim kraljestvom in Portugalsko.

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Življenje med Portugalsko in Veliko Britanijo

Da se je deklica rodila prav v Lizboni, ni naključje. Par namreč pomemben del časa preživi na Portugalskem, kjer ima Jack Brooksbank številne poslovne obveznosti. Med drugim sodeluje pri nepremičninskih projektih, zaradi katerih družina pogosto prebiva na Iberskem polotoku, poroča revija People.

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Kljub življenju v tujini ostajata tesno povezana z britansko kraljevo družino, zato je novica o rojstvu hitro odjeknila tudi v Združenem kraljestvu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ljubezenska zgodba, ki traja že leta

Princesa Eugenie in Jack Brooksbank sta se poročila oktobra 2018 na odmevni slovesnosti, ki se je je udeležil širši krog britanske kraljeve družine. Njuna poroka je takrat pritegnila veliko pozornosti javnosti, zakonca pa odtlej postopoma gradita svoje družinsko življenje stran od žarometov.

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Z rojstvom hčerke je njuna družina zdaj petčlanska, prihod male princeske pa je zagotovo eden najlepših trenutkov v njunem dosedanjem skupnem življenju.

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Vir: people.com

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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