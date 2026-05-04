Princesa Eugenie in njen mož pričakujeta tretjega otroka

Princesa Eugenie in Jack Brooksbank bosta poleti 2026 postala starša tretjemu otroku. Uradno izjavo je v ponedeljek, 4. maja, podala Buckinghamska palača, v kateri so poudarili, da je novica razveselila tudi kralja Charlesa.
"Njena kraljeva visokost princesa Eugenie in gospod Jack Brooksbank z velikim veseljem sporočata, da pričakujeta tretjega otroka, ki naj bi se rodil to poletje. August (star 5 let) in Ernest (star 2 leti) sta prav tako zelo navdušena nad prihodom še enega sorojenca v družino," so zapisali na uradnem Instagram profilu britanske kraljeve družine.
Razveselila sledilce z objavo
Princesa je obvestilo pospremila z objavo na družbenem omrežju Instagram, kjer so njeni sledilci lahko videli fotografijo sinov Augusta in Ernesta, kako v rokah držita sliko z ultrazvoka. Dojenček naj bi se rodil poleti, kar pomeni, da bo razlika med otroki majhna, njuna sinova pa sta po uradnih navedbah nadvse vzhičena zaradi novega sorojenca, ki se bo pridružil njunim pustolovščinam.
Poročila sta se leta 2018
Zakonca sta se poročila oktobra 2018 pred očmi svetovne javnosti in v družbi pokojne kraljice Elizabete ter princa Philipa. Prvi sin August se je rodil februarja 2021, družina pa se je znova razširila maja 2023, tik po kronanju kralja Karla, ko sta pozdravila Ernesta.
S čim se ukvarjata princesa Eugenie in njen mož?
Zanimivo je, da par zadnja leta preživi precej časa na Portugalskem, saj je Jack sprejel delo pri nepremičninskem mogotcu Mikeu Meldmanu, piše People. Ta dvojna baza jima omogoča večjo mero zasebnosti, medtem ko Eugenie še vedno nadaljuje svojo kariero v svetu umetnosti kot direktorica v londonski galeriji Hauser Wirth.
Poleg kraljevih dolžnosti je Eugenie izjemno aktivna na humanitarnem področju. Vodi The Anti-Slavery Collective in podpira organizacije, kot so združenje za skoliozo ter skrb za ogrožene živali, piše People.
Vir: people.com
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV