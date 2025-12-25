Trpi za hudo boleznijo, čaka jo presaditev pljuč

Kraljeva palača je sporočila zaskrbljujočo novico glede zdravja norveške princese Mette-Marit (52). Zaradi pljučne fibroze, ki so jo ji diagnosticirali leta 2018, se bo princesa najverjetneje morala soočiti s presaditvijo pljuč.
Testi, opravljeni jeseni, so pokazali jasno poslabšanje njenega zdravstvenega stanja, kar je privedlo do mnenja, da bo presaditev res potrebna, poroča Tatler. Dr. Are Martin Holm, vodja respiratorne medicine na Univerzitetni bolnišnici v Oslu, je namreč potrdil, da je ta možnost zdaj realna.
"Bliža se čas, ko bo treba opraviti presaditev pljuč, in izvajamo potrebne priprave, da bo to mogoče, ko bo prišel čas," je v izjavi dejal Are Martin Holm, vodja pljučne medicine na Univerzitetni bolnišnici v Oslu, poroča Tatler.
Kaj je pljučna fibroza?
Pljučna fibroza je degenerativna bolezen, ki neusmiljeno povzroča nastajanje brazgotinskega tkiva v pljučih, zaradi česar se pljuča otrdijo in izgubijo elastičnost. Ta proces izjemno oteži dihanje in preprečuje učinkovit vstop kisika v krvni obtok, kar postopoma vodi v oslabitev vitalnih funkcij. Več si lahko preberete TUKAJ!
Kakšno je stanje princese Mette-Marit?
Princesa Mette-Marit je svojo diagnozo javnosti sporočila oktobra 2018. V preteklih letih so jo, kot je navedeno v izjavi iz leta 2018, že pestile zdravstvene težave, a diagnoza je prinesla jasnost. "Zavedam se, da bo takšna diagnoza včasih omejevala moje življenje, vendar sem vesela, da je bila bolezen odkrita tako zgodaj," je takrat dejala Mette-Marit v uradni izjavi, ki jo je objavil norveški kraljevi dvor (Royal House of Norway) ob razkritju njene diagnoze.
V uradni avtobiografiji leta 2023 je njen mož, prestolonaslednik Haakon, zapisal: "Nikoli ne bo ozdravela, vendar se bolezen ne slabša zelo hitro, kar je cilj zdravnikov. Ima veliko dobrih dni. Toda negotovost je vedno prisotna."
Vir: bbc.com, tatler.com, royalcourt.no
