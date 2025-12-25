Trpi za hudo boleznijo, čaka jo presaditev pljuč

Kraljeva palača je sporočila zaskrbljujočo novico glede zdravja norveške princese Mette-Marit (52). Zaradi pljučne fibroze , ki so jo ji diagnosticirali leta 2018, se bo princesa najverjetneje morala soočiti s presaditvijo pljuč .

Testi, opravljeni jeseni, so pokazali jasno poslabšanje njenega zdravstvenega stanja, kar je privedlo do mnenja, da bo presaditev res potrebna, poroča Tatler. Dr. Are Martin Holm, vodja respiratorne medicine na Univerzitetni bolnišnici v Oslu, je namreč potrdil, da je ta možnost zdaj realna.

"Bliža se čas, ko bo treba opraviti presaditev pljuč, in izvajamo potrebne priprave, da bo to mogoče, ko bo prišel čas," je v izjavi dejal Are Martin Holm, vodja pljučne medicine na Univerzitetni bolnišnici v Oslu, poroča Tatler.