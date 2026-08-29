Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Trači
Narodna
Moda
Trajnostna moda Ulična moda Moda slavnih
Lepota
Koža Ličenje Ženske frizure Nohti
Zdravje
Prehrana Šport Menopavza
Horoskop
Dnevni horoskop Tedenski horoskop Astrologija
Osebna rast in odnosi
Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
Märtha Louise
Kraljevo

Hči kralja Haralda po smrti nekdanjega moža srečo našla ob samooklicanem šamanu

N. Č.
29. 08. 2026 12.33
0

Norveška princesa Märtha Louise je v življenju doživela veliko vzponov in padcev. Po razpadu zakona in tragični smrti nekdanjega moža je znova našla ljubezen, hkrati pa zaradi svojih prepričanj in odločitev večkrat postala ena najbolj kontroverznih članic evropskih kraljevih družin.

Norveška princesa Märtha Louise je že več desetletij ena najbolj kontroverznih članic evropskih kraljevih družin. Najstarejša hči kralja Haralda V. in kraljice Sonje je v preteklosti večkrat polnila naslovnice zaradi svojih nenavadnih prepričanj, tragične izgube nekdanjega moža in razmerja z ameriškim samooklicanim šamanom Durekom Verrettom.

Umrl je kralj, ki je devet let čakal na dovoljenje, da se poroči z ljubeznijo svojega življenja
Preberi še
Umrl je kralj, ki je devet let čakal na dovoljenje, da se poroči z ljubeznijo svojega življenja

Po smrti norveškega kralja Haralda V. se je zanimanje javnosti ponovno usmerilo tudi v njegovo družino, predvsem v 54-letno princeso, ki že vrsto let velja za eno najbolj samosvojih članic evropskih kraljevih dvorov.

Rojena v kraljevi družini

Märtha Louise se je rodila 22. septembra 1971 kot prvorojenka takratnega prestolonaslednika Haralda in Sonje Haraldsen.

Zaradi nje je tvegal celo krono: ljubezenska zgodba kralja Haralda in kraljice Sonje
Preberi še
Zaradi nje je tvegal celo krono: ljubezenska zgodba kralja Haralda in kraljice Sonje

Ker norveški zakon takrat ženskam ni omogočal enakih nasledstvenih pravic kot moškim, ob rojstvu ni bila vključena v nasledstveno linijo za prestol. To se je spremenilo šele leta 1990, ko so na Norveškem sprejeli spremembo ustave in ji omogočili mesto v nasledstveni vrsti.

Märtha Louise
Märtha Louise FOTO: Profimedia

Po izobrazbi je fizioterapevtka, vendar je kmalu postalo jasno, da se njena življenjska pot ne bo odvijala po običajnih kraljevih pravilih.

Ljubezen z Ariem Behnom

Leta 2002 se je poročila s pisateljem Ariem Behnom, par pa je v zakonu dobil tri hčerke: Maud Angelico, Leah Isadoro in Emmo Tallulah. Po petnajstih letih skupnega življenja sta se leta 2017 ločila.

Dve leti pozneje je družino pretresla tragedija. Ari Behn je na božični dan leta 2019 umrl. Princeso je dogodek močno prizadel. Pozneje je v javnosti priznala, da je bila zaradi izgube nekdanjega soproga popolnoma strta in da je potrebovala veliko časa, da je predelala bolečino.

Kdo je norveška princesa Märtha Louise, ki ljubi ameriškega šamana?
Preberi še
Kdo je norveška princesa Märtha Louise, ki ljubi ameriškega šamana?

Verjame v nadnaravno

Märtha Louise je že dolgo znana po zanimanju za alternativne duhovne prakse. Sama se opisuje kot jasnovidka, več let pa je vodila tudi tako imenovano šolo angelov, kjer je učila komunikacije z angeli in duhovnim svetom. Prav zaradi teh dejavnosti je bila pogosto tarča kritik v domači javnosti.

Poroka se bliža, njun prepir pa se le še stopnjuje
Preberi še
Poroka se bliža, njun prepir pa se le še stopnjuje

Ljubezen, ki je razdelila Norveško

Leta 2019 je javno potrdila razmerje z ameriškim duhovnim gurujem Durekom Verrettom, ki se predstavlja kot šaman. Njuno razmerje je hitro postalo ena najbolj odmevnih tem na Norveškem. Verrett je zaradi svojih kontroverznih izjav in prepričanj pogosto sprožal burne odzive javnosti in medijev.

Par se je poročil leta 2024, poroka pa je pritegnila veliko mednarodne pozornosti. Kljub številnim kritikam je Märtha Louise večkrat poudarila, da je ob njem našla srečo in notranji mir po težkem obdobju, ki je sledilo smrti nekdanjega moža.

Princesa Märtha Louise in njen mož Durek Verrett
Princesa Märtha Louise in njen mož Durek VerrettFOTO: Profimedia

Vedno je hodila po svoji poti

Medtem ko je njen mlajši brat, prestolonaslednik Haakon, ki zdaj prevzema prestol, predstavljal tradicionalnejši obraz norveške monarhije, je Märtha Louise od nekdaj veljala za uporniško članico kraljeve družine. S svojimi odločitvami je pogosto razburjala javnost, hkrati pa ostala ena najbolj prepoznavnih in zanimivih evropskih princes.

Haakon VIII prevzema prestol.
Haakon VIII prevzema prestol.FOTO: Profimedia
Zdravstveno stanje princese je vedno šibkejše
Preberi še
Zdravstveno stanje princese je vedno šibkejše
Mailing
Kraljevo
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: HELLO! Magazine

Razlagalnik

Šamanizem ni organizirana religija, temveč starodavna duhovna praksa, ki se je razvila v številnih kulturah po svetu, zlasti med avtohtonimi ljudstvi. Šaman deluje kot posrednik med fizičnim svetom in svetom duhov. Verjame se, da šamani s pomočjo obredov, transa ali meditacije vstopajo v spremenjena stanja zavesti, da bi pridobili znanje, zdravili bolezni ali usmerjali skupnost. V sodobnem času se izraz pogosto uporablja v širšem, bolj komercializiranem duhovnem kontekstu, kar se pogosto razlikuje od izvorne, tradicionalne vloge šamana v plemenskih družbah.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Märtha Louise norveška kraljeva družina kralj Harald V. Durek Verrett monarhija kraljevo princesa norveška princesa norveška
Kraljevo

Zaradi nje je tvegal celo krono: ljubezenska zgodba kralja Haralda in kraljice Sonje

Zadovoljna.si Ženska, ki jo je kralj Karel oboževal: 'Bila sem živ mrlič'
Zadovoljna.si Razkrivamo travmatično preteklost Kate Middleton
Moskisvet.com Umrla je princesa
24ur.com 25 let od smrti princese Diane, princese ljudskih src
Zadovoljna.si Kdo so čedni danski princi, ki so izgubili svoj kraljevi naziv?
Zadovoljna.si Zaradi nje je tvegal celo krono: ljubezenska zgodba kralja Haralda in kraljice Sonje
Zadovoljna.si Kraljica je svojo obljubo spoštovala do zadnjega trenutka
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1906