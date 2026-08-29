Hči kralja Haralda po smrti nekdanjega moža srečo našla ob samooklicanem šamanu

Norveška princesa Märtha Louise je že več desetletij ena najbolj kontroverznih članic evropskih kraljevih družin. Najstarejša hči kralja Haralda V. in kraljice Sonje je v preteklosti večkrat polnila naslovnice zaradi svojih nenavadnih prepričanj, tragične izgube nekdanjega moža in razmerja z ameriškim samooklicanim šamanom Durekom Verrettom.
Rojena v kraljevi družini
Märtha Louise se je rodila 22. septembra 1971 kot prvorojenka takratnega prestolonaslednika Haralda in Sonje Haraldsen.
Ker norveški zakon takrat ženskam ni omogočal enakih nasledstvenih pravic kot moškim, ob rojstvu ni bila vključena v nasledstveno linijo za prestol. To se je spremenilo šele leta 1990, ko so na Norveškem sprejeli spremembo ustave in ji omogočili mesto v nasledstveni vrsti.
Po izobrazbi je fizioterapevtka, vendar je kmalu postalo jasno, da se njena življenjska pot ne bo odvijala po običajnih kraljevih pravilih.
Ljubezen z Ariem Behnom
Leta 2002 se je poročila s pisateljem Ariem Behnom, par pa je v zakonu dobil tri hčerke: Maud Angelico, Leah Isadoro in Emmo Tallulah. Po petnajstih letih skupnega življenja sta se leta 2017 ločila.
Dve leti pozneje je družino pretresla tragedija. Ari Behn je na božični dan leta 2019 umrl. Princeso je dogodek močno prizadel. Pozneje je v javnosti priznala, da je bila zaradi izgube nekdanjega soproga popolnoma strta in da je potrebovala veliko časa, da je predelala bolečino.
Verjame v nadnaravno
Märtha Louise je že dolgo znana po zanimanju za alternativne duhovne prakse. Sama se opisuje kot jasnovidka, več let pa je vodila tudi tako imenovano šolo angelov, kjer je učila komunikacije z angeli in duhovnim svetom. Prav zaradi teh dejavnosti je bila pogosto tarča kritik v domači javnosti.
Ljubezen, ki je razdelila Norveško
Leta 2019 je javno potrdila razmerje z ameriškim duhovnim gurujem Durekom Verrettom, ki se predstavlja kot šaman. Njuno razmerje je hitro postalo ena najbolj odmevnih tem na Norveškem. Verrett je zaradi svojih kontroverznih izjav in prepričanj pogosto sprožal burne odzive javnosti in medijev.
Par se je poročil leta 2024, poroka pa je pritegnila veliko mednarodne pozornosti. Kljub številnim kritikam je Märtha Louise večkrat poudarila, da je ob njem našla srečo in notranji mir po težkem obdobju, ki je sledilo smrti nekdanjega moža.
Vedno je hodila po svoji poti
Medtem ko je njen mlajši brat, prestolonaslednik Haakon, ki zdaj prevzema prestol, predstavljal tradicionalnejši obraz norveške monarhije, je Märtha Louise od nekdaj veljala za uporniško članico kraljeve družine. S svojimi odločitvami je pogosto razburjala javnost, hkrati pa ostala ena najbolj prepoznavnih in zanimivih evropskih princes.
Vir: HELLO! Magazine
Šamanizem ni organizirana religija, temveč starodavna duhovna praksa, ki se je razvila v številnih kulturah po svetu, zlasti med avtohtonimi ljudstvi. Šaman deluje kot posrednik med fizičnim svetom in svetom duhov. Verjame se, da šamani s pomočjo obredov, transa ali meditacije vstopajo v spremenjena stanja zavesti, da bi pridobili znanje, zdravili bolezni ali usmerjali skupnost. V sodobnem času se izraz pogosto uporablja v širšem, bolj komercializiranem duhovnem kontekstu, kar se pogosto razlikuje od izvorne, tradicionalne vloge šamana v plemenskih družbah.
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