Hči kralja Haralda po smrti nekdanjega moža srečo našla ob samooklicanem šamanu

Norveška princesa Märtha Louise je že več desetletij ena najbolj kontroverznih članic evropskih kraljevih družin. Najstarejša hči kralja Haralda V. in kraljice Sonje je v preteklosti večkrat polnila naslovnice zaradi svojih nenavadnih prepričanj, tragične izgube nekdanjega moža in razmerja z ameriškim samooklicanim šamanom Durekom Verrettom.

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Po smrti norveškega kralja Haralda V. se je zanimanje javnosti ponovno usmerilo tudi v njegovo družino, predvsem v 54-letno princeso, ki že vrsto let velja za eno najbolj samosvojih članic evropskih kraljevih dvorov.

Rojena v kraljevi družini

Märtha Louise se je rodila 22. septembra 1971 kot prvorojenka takratnega prestolonaslednika Haralda in Sonje Haraldsen.

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Ker norveški zakon takrat ženskam ni omogočal enakih nasledstvenih pravic kot moškim, ob rojstvu ni bila vključena v nasledstveno linijo za prestol. To se je spremenilo šele leta 1990, ko so na Norveškem sprejeli spremembo ustave in ji omogočili mesto v nasledstveni vrsti.

icon-expand Märtha Louise FOTO: Profimedia

Po izobrazbi je fizioterapevtka, vendar je kmalu postalo jasno, da se njena življenjska pot ne bo odvijala po običajnih kraljevih pravilih.

Ljubezen z Ariem Behnom

Leta 2002 se je poročila s pisateljem Ariem Behnom, par pa je v zakonu dobil tri hčerke: Maud Angelico, Leah Isadoro in Emmo Tallulah. Po petnajstih letih skupnega življenja sta se leta 2017 ločila. Dve leti pozneje je družino pretresla tragedija. Ari Behn je na božični dan leta 2019 umrl. Princeso je dogodek močno prizadel. Pozneje je v javnosti priznala, da je bila zaradi izgube nekdanjega soproga popolnoma strta in da je potrebovala veliko časa, da je predelala bolečino.

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Verjame v nadnaravno

Märtha Louise je že dolgo znana po zanimanju za alternativne duhovne prakse. Sama se opisuje kot jasnovidka, več let pa je vodila tudi tako imenovano šolo angelov, kjer je učila komunikacije z angeli in duhovnim svetom. Prav zaradi teh dejavnosti je bila pogosto tarča kritik v domači javnosti.

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Ljubezen, ki je razdelila Norveško

Leta 2019 je javno potrdila razmerje z ameriškim duhovnim gurujem Durekom Verrettom, ki se predstavlja kot šaman. Njuno razmerje je hitro postalo ena najbolj odmevnih tem na Norveškem. Verrett je zaradi svojih kontroverznih izjav in prepričanj pogosto sprožal burne odzive javnosti in medijev. Par se je poročil leta 2024, poroka pa je pritegnila veliko mednarodne pozornosti. Kljub številnim kritikam je Märtha Louise večkrat poudarila, da je ob njem našla srečo in notranji mir po težkem obdobju, ki je sledilo smrti nekdanjega moža.

icon-expand Princesa Märtha Louise in njen mož Durek Verrett FOTO: Profimedia

Vedno je hodila po svoji poti

Medtem ko je njen mlajši brat, prestolonaslednik Haakon, ki zdaj prevzema prestol, predstavljal tradicionalnejši obraz norveške monarhije, je Märtha Louise od nekdaj veljala za uporniško članico kraljeve družine. S svojimi odločitvami je pogosto razburjala javnost, hkrati pa ostala ena najbolj prepoznavnih in zanimivih evropskih princes.

icon-expand Haakon VIII prevzema prestol. FOTO: Profimedia

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Vir: HELLO! Magazine