Pippa Middleton
Sestra Kate Middleton se je znašla v težavah

N. Č.
06. 05. 2026 04.00
1

Pippa Middleton, sestra valižanske princese Kate, se je znašla v hudih finančnih težavah. Zaradi finančnega dolga sta bila z možem Jamesom Matthewsom prisiljena prodati družinsko kmetijo Bucklebury Farm.

Pippa Middleton, mlajša sestra valižanske princese Kate, se je po več letih vlaganja in truda znašla v neprijetni finančni situaciji. Njena družinska kmetija Bucklebury Farm, ki sta jo z možem Jamesom Matthewsom kupila leta 2021 za približno 1,3 milijona funtov (približno 1,5 milijona evrov), je kljub številnim dejavnostim in poskusom modernizacije začela ustvarjati visoke izgube. Po podatkih Hello! je dolg do leta 2025 narasel na 807.543 funtov, kar znaša približno 940.000 evrov.

Kmetija je bila zasnovana kot družinski projekt – 72 hektarjev veliko posestvo je vključevalo safari park, živalski kotiček, otroška igrišča, kavarno in glamping šotore, piše Hello!. Kljub bogati ponudbi pa obisk ni bil dovolj velik, da bi pokril stroške. Daily Mail navaja, da so se domačini pritoževali nad visokimi cenami vstopnic in projekt označili celo kot "snobovski poskus zaslužka", kar je dodatno vplivalo na ugled in obisk.

Pippa in James sta poskušala kmetijo rešiti z razširitvijo dejavnosti – zaprosila sta za dovoljenje za odprtje vrtca na posestvu, kar bi prineslo dodatne prihodke. A lokalne oblasti so načrt zavrnile zaradi prometnih obremenitev, kar je bil zadnji udarec za projekt. Po poročanju Hello! sta bila zato prisiljena kmetijo prodati.

Bucklebury Farm - zaradi finančne izgube sta bila prisiljena v prodajo.
Bucklebury Farm - zaradi finančne izgube sta bila prisiljena v prodajo.FOTO: Profimedia

Kdo je Pippa Middleton?

Pippa Middleton je britanska avtorica, kolumnistka in družabna osebnost, ki je svetovno prepoznavnost dobila leta 2011, ko je bila priča na poroki svoje sestre, princese Kate Middleton. Njena elegantna obleka je takrat postala globalna senzacija, o čemer so obširno poročali People, Daily Mail in HELLO!.

Rodila se je leta 1983 v družini Middleton, ki je z uspešnim podjetjem Party Pieces zgradila premoženje in družbeni status. Pippa je diplomirala iz angleške književnosti, pozneje pa se je uveljavila kot avtorica knjige Celebrate, v kateri je pisala o organizaciji zabav in družinskih dogodkov. O njenem življenju pogosto poročajo People in HELLO!, ki poudarjata, da je Pippa znana po svojem športnem življenjskem slogu – tekla je maratone, triatlone in celo sodelovala na ekstremnih športnih izzivih.

Leta 2017 se je poročila z Jamesom Matthewsom, nekdanjim profesionalnim dirkačem in uspešnim investitorjem. Par ima tri otroke in živi v Berkshiru, blizu doma njenih staršev. Pippa se je v zadnjih letih posvetila predvsem družini in dobrodelnim projektom, zato je bil propad Bucklebury Farma zanjo še posebej boleč, saj je šlo za projekt, ki ga je želela razviti v prijeten prostor za družine in skupnost.

Pippa Middleton z možem
Pippa Middleton z možemFOTO: Profimeda
Vir: hellomagazine.com, dailymail.com, people.com

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

JanezNovakJohn 06. 05. 2026 16.17
0 0
Hudiča, sem mislil, da se te težave dogajajo samo meni. Sem pa vesel, da sem v nivoju težav Pippe Middleton?
