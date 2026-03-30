Camilla in Kate Middleton
Spor v palači: Princ William in kraljica Camilla sta se hudo sprla

N. Č.
30. 03. 2026 04.00
0

Ponovno naj bi prišlo do konflikta med princem Williamom in kraljico Camillo. Zdi se, da Williama skrbi za zdravje očeta bolj kot kraljico Camillo ...

Prišlo je do konflikta med princem Williamom in kraljico Camillo, poroča Radar Online. Princ naj bi jo obtoževal, da kralja Charlesa, ki se bori z rakom, ne prisili k počitku, medtem ko ima on še vedno natrpan urnik, v ospredje pa naj bi prihajali tudi njuni spori iz preteklosti.

Vnel se je spor med princem Williamom in kraljico Camillo

Novičarski portal Radar Online poroča, da je princ William v sporu s kraljico Camillo glede delovne obremenitve kralja Charlesa, ki se zdravi zaradi raka. William, star 41 let, naj bi obtoževal 78-letno Camillo, da Charlesa (77) ne prepriča k počitku, medtem ko on nadaljuje z zahtevnimi javnimi dolžnostmi kljub bolezni, piše Radar Online. Viri trdijo, da se nesoglasja med njima še stopnjujejo, kar vpliva na že tako ali tako napete razmere v kraljevi družini.

Camilla in princ William nista v najboljših odnosih ...
Camilla in princ William nista v najboljših odnosih ...FOTO: Profimedia
William je bil prepričan, da Charles ni dovolj pri močeh

Ključna točka preloma v tem sporu je bila, po besedah anonimnih virov, ki so spregovorili za Radar Online, državni banket za nigerijskega predsednika. Princ William naj bi trdno zastopal stališče, da Charles ni bil dovolj pri močeh za udeležbo in bi moral dati prednost počitku. Na drugi strani je kraljica Camilla vztrajala, da je njuna prisotnost nujna, saj je kraljeva družina pod drobnogledom javnosti.

Williamovi strahovi so se še okrepili, saj je bil Charles po dogodku vidno izčrpan in ne najbolje, kar je za princa predstavljalo jasen dokaz, da njegovih skrbi ne jemljejo dovolj resno, še poročajo. Nesoglasje o tem, kdo določa Charlesovo delovno obremenitev med zdravljenjem, tako kaže na temeljne razlike v pristopu med Williamom, ki je usmerjen k osebnemu zdravju in dobrobiti, ter Camillo, ki očitno poudarja neprekinjeno izvajanje kraljevih dolžnosti, ne glede na osebne okoliščine.

Charles je bil po dogodku vidno utrujen ...
Charles je bil po dogodku vidno utrujen ...FOTO: Profimedia

V ospredje prihajajo tudi konflikti iz preteklosti

Trenutni spor naj bi prebudil tudi 'nerešene občutke' iz Williamove preteklosti. Njegov odnos s Camillo je bil dolgo obarvan z grenko zgodovino, vključno z njeno vlogo pri razpadu Charlesovega zakona s princeso Diano, ki je tragično umrla leta 1997. Diana je nekoč izjavila: "V tem zakonu smo bili trije, zato je bilo malo preveč natrpano."

Princ William in kraljica Camilla - njun odnos se je vmes izboljšal, zdaj pa sta si spet v laseh.
Princ William in kraljica Camilla - njun odnos se je vmes izboljšal, zdaj pa sta si spet v laseh.FOTO: AP
Vir: radaronline.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
