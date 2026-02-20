Tako je Kate Middleton želela poimenovati princa Georgea

Rojstvo princa Georgea, prvorojenca princa in princese Walesa, je bilo osrednji dogodek leta 2013. Njegovo ime, princ George Alexander Louis, pa ni bilo izbrano tako hitro, kot si morda mislite. Kot razkriva kraljevi strokovnjak Russell Myers v svoji knjigi William and Catherine, The Monarchy's New Era: The Inside Story, je imela Kate izbrano drugo ime, ki pa ni bilo George.

Kakšno ime je želela dati Kate Middleton princu Georgeu?

Njena prva izbira za ime svojega sina je bila Alexander, oziroma Alexandra, če bi šlo za deklico, piše Russell Myers v zgoraj omenjeni knjigi. Srednje ime pokojne kraljice Elizabete je namreč Alexandra, kar nakazuje na pomemben poklon kraljevi družinski zgodovini. Po navedbah Myersa je princ William zasebno priznal, da si je bolj želel deklico. Če bi imela deklico, je William močno želel v ime vključiti poklon svoji pokojni materi, princesi Diani, verjetno kot srednje ime, pišeta People in InStyle. Ta podatek potrjuje globoko ukoreninjenost kraljeve družine v zgodovino in tradicijo, kjer imajo imena ne le zveneč pomen, temveč tudi bogato simboliko. Ime Alexander pomeni 'zaščitnik ljudstva', kar bi bilo prav tako primerno za bodočega kralja, toda Williamova želja po 'tradicionalnejšem' imenu George je prevladala, piše Myers.

Ime sta iskala dolgo časa

Iskanje imena ni bilo le protokolarna dolžnost, temveč tudi vir zabave za Kate in Williama. Po Myersovih navedbah jima je prijateljica podarila knjigo otroških imen, skozi katero sta brskala ure in ure. Po poročanju People in InStyle Myers navaja, da sta se ob tem pogosto 'nasmejala do solz, ko je eden ali drugi predlagal kakšna bolj 'odbita' imena'.

Myers še dodaja, da je princ William celo rad presenečal svojo tiskovno ekipo s šaljivimi predlogi. Včasih naj bi sestanke pričel z vprašanjem: 'Kaj menite o Rodneyju za fanta, ali morda Grahamu?' in počakal na odziv, preden je izbruhnil v smeh.

Na koncu boj med dvema imenoma

Myers v svoji biografiji razkriva, da sta se na koncu, po vseh razpravah in šaljivih predlogih, osredotočila na dve glavni imeni za fanta: George in Louis. Ime George je, kot vemo, zmagalo in princ George nosi polno ime Prince George Alexander Louis. Princ George je tako imenovan po očetu kraljice Elizabete II., kralju Juriju VI., ki je igral ključno vlogo v zgodovini.

Dve leti po Georgeu je leta 2015 sledila princesa Charlotte Elizabeth Diana, s srednjim imenom Diana, kot poklonom princesi Diani. Leta 2018 se jima je pridružil še princ Louis Arthur Charles, kar je zaokrožilo njihovo petčlansko družino z imeni, ki spoštujejo tradicijo in pretekle člane kraljeve družine.

