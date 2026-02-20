Zadovoljna.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
Novice
Narodna Astrologija
Trači
Moda
Ulična moda Zavedna. Zadovoljna
Lepota
Koža Ženske frizure LIČENJE
Šport in zdravje
Dieta Šport Zdravje
Osebna rast in odnosi
Varna in Zadovoljna Osebna rast Odnosi Seks
Intervju
Potovanja
Slovenija Svet
Kraljevo
Oddaje
Kmetija Nemirna kri Ljubezen po domače Skrito v raju Slovenija ima talent
kate, george
Kraljevo

Tako je Kate Middleton želela poimenovati princa Georgea

N. Č.
20. 02. 2026 04.00
0

Kraljevi strokovnjak Russell Myers razkriva, da si je Kate Middleton za princa Georgea želela izbrati drugo ime. Preverite, katero ime je zbrala Kate in zakaj je ime George na koncu obveljalo.

Rojstvo princa Georgea, prvorojenca princa in princese Walesa, je bilo osrednji dogodek leta 2013. Njegovo ime, princ George Alexander Louis, pa ni bilo izbrano tako hitro, kot si morda mislite. Kot razkriva kraljevi strokovnjak Russell Myers v svoji knjigi William and Catherine, The Monarchy's New Era: The Inside Story, je imela Kate izbrano drugo ime, ki pa ni bilo George.

Kate Middleton
Kate Middleton FOTO: Profimedia

Kakšno ime je želela dati Kate Middleton princu Georgeu?

Njena prva izbira za ime svojega sina je bila Alexander, oziroma Alexandra, če bi šlo za deklico, piše Russell Myers v zgoraj omenjeni knjigi. Srednje ime pokojne kraljice Elizabete je namreč Alexandra, kar nakazuje na pomemben poklon kraljevi družinski zgodovini.

Po navedbah Myersa je princ William zasebno priznal, da si je bolj želel deklico. Če bi imela deklico, je William močno želel v ime vključiti poklon svoji pokojni materi, princesi Diani, verjetno kot srednje ime, pišeta People in InStyle. Ta podatek potrjuje globoko ukoreninjenost kraljeve družine v zgodovino in tradicijo, kjer imajo imena ne le zveneč pomen, temveč tudi bogato simboliko. Ime Alexander pomeni 'zaščitnik ljudstva', kar bi bilo prav tako primerno za bodočega kralja, toda Williamova želja po 'tradicionalnejšem' imenu George je prevladala, piše Myers.

Od blondinke do rjavolaske: Princesina pričeska zmedla javnost
Preberi še
Od blondinke do rjavolaske: Princesina pričeska zmedla javnost

Ime sta iskala dolgo časa

Iskanje imena ni bilo le protokolarna dolžnost, temveč tudi vir zabave za Kate in Williama. Po Myersovih navedbah jima je prijateljica podarila knjigo otroških imen, skozi katero sta brskala ure in ure. Po poročanju People in InStyle Myers navaja, da sta se ob tem pogosto 'nasmejala do solz, ko je eden ali drugi predlagal kakšna bolj 'odbita' imena'.

Zato se Kate in princ William nikoli ne držita za roke
Preberi še
Zato se Kate in princ William nikoli ne držita za roke

Myers še dodaja, da je princ William celo rad presenečal svojo tiskovno ekipo s šaljivimi predlogi. Včasih naj bi sestanke pričel z vprašanjem: 'Kaj menite o Rodneyju za fanta, ali morda Grahamu?' in počakal na odziv, preden je izbruhnil v smeh.

Princ George in Kate Middleton
Princ George in Kate MiddletonFOTO: Profimedia
10 stvari, ki jih niste vedeli o Kate Middleton
Preberi še
10 stvari, ki jih niste vedeli o Kate Middleton

Na koncu boj med dvema imenoma

Myers v svoji biografiji razkriva, da sta se na koncu, po vseh razpravah in šaljivih predlogih, osredotočila na dve glavni imeni za fanta: George in Louis. Ime George je, kot vemo, zmagalo in princ George nosi polno ime Prince George Alexander Louis. Princ George je tako imenovan po očetu kraljice Elizabete II., kralju Juriju VI., ki je igral ključno vlogo v zgodovini.

Princ William o ločitvi staršev: Ne želi delati enakih napak
Preberi še
Princ William o ločitvi staršev: Ne želi delati enakih napak

Dve leti po Georgeu je leta 2015 sledila princesa Charlotte Elizabeth Diana, s srednjim imenom Diana, kot poklonom princesi Diani. Leta 2018 se jima je pridružil še princ Louis Arthur Charles, kar je zaokrožilo njihovo petčlansko družino z imeni, ki spoštujejo tradicijo in pretekle člane kraljeve družine.

Mailing
Kraljevo
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: instyle.com, people.com

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
princ George Kate Middleton princ William kraljeva imena britanska monarhija kraljeva družina Russell Myers kraljevo
Kraljevo

Princesin mož umrl pri 85 letih

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Zadovoljna.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1517