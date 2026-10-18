To gre kraljici Camilli pri Charlesu najbolj na živce

Camilla in Charles sta znana ljubitelja branja, zato večere pogosto preživljata s knjigo v rokah. Prav o svoji ljubezni do literature je kraljica spregovorila v BBC-jevem dokumentarcu The Book That Changed My Life, kjer je razkrila tudi zabavno anekdoto iz njunega vsakdana.

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Po njenih besedah jo zmoti predvsem to, da se kralj med branjem pogosto glasno smeji. "Včasih, ko sem popolnoma zatopljena v knjigo, ga slišim, kako se nečemu na glas smeji. To je zelo odbijajoče," je priznala kraljica.

icon-expand Kralj Karel in kraljica Camilla FOTO: Profimedia

Zaradi njega izgubi nit zgodbe

Camilla je z nasmehom pojasnila, da jo možev smeh tako zmoti, da se včasih težko vrne k svoji knjigi. "Potem se ne morem vrniti k svoji knjigi ali pa nenadoma začnem jokati," je še dodala. Njena izjava je hitro pritegnila pozornost britanskih medijev, saj ponuja redek vpogled v povsem običajne trenutke para, ki ga javnost običajno spremlja predvsem skozi uradne dogodke in kraljeve obveznosti.

Branje ji pomeni ogromno

V dokumentarcu je kraljica spregovorila tudi o svojem odnosu do knjig. Razkrila je, da je šolanje zaključila razmeroma zgodaj in da je pomemben del svojega znanja pridobila prav z branjem. "Šolo sem zapustila zelo mlada. V mojem času ženske niso hodile na univerzo, zato menim, da je bilo moje izobraževanje v veliki meri povezano z branjem," je povedala.

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Tudi kraljevi pari imajo vsakdanje težave

Izjava Camille je mnoge nasmejala predvsem zato, ker dokazuje, da imajo tudi člani britanske kraljeve družine enake drobne zakonske tegobe kot večina drugih parov. Po več kot 21 letih zakona jo tako še vedno lahko zmoti nekaj tako preprostega, kot je glasen smeh med branjem knjige.

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